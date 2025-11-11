בית המשפט המחוזי בתל אביב הוציא זמן מניעה זמני, המונע מחברת אאורה להתקשר עם דיירי שיכון רבת בקרית שלום בתל אביב בפרויקט פינוי־בינוי. הצו ניתן לבקשת חברה יזמית אחרת בתחום תמ"א 38, שהתקשרה עם הדיירים לפני כמעט שמונה שנים, אך עד היום לא הקימה את הפרויקט. כל זאת, על רקע הכרזת המבנה כמסוכן על ידי העירייה.

שיכון רבת הינו בניין רכבת הממוקם ברחוב קמינסקה 12־20 בקרית שלום. כאמור, לפני כ־8 שנים, נחתם הסכם בין חברת מבני שלהב (1987) בע"מ לבין בעלי 40 הדירות, לביצוע עסקת תמ"א 38/1. ואולם, עד היום החברה אפילו לא החלה בפרויקט.

כרוניקה של הסכמים ועיכובים

כבר לפני ארבע שנים הודיעה עו"ד דינה בנבנישתי, המייצגת את הדיירים, כי הם רשאים לראות בהסכם עם חברת מבני שלהב כבטל, משום שהחברה לא הצליחה להשיג היתר בנייה עד לאותו זמן, והוועדה המקומית לתכנון ובנייה בתל אביב דחתה את בקשתה להיתר. עם זאת, במכתב צוין כי, לפנים משורת הדין, ניתנה לחברה אפשרות להגיש ערר על החלטת הוועדה. הצדדים המתינו לתוצאות.

ב־2022, החליטה ועדת הערר המחוזית כי החברה היזמית והוועדה המקומית פתרו את חילוקי הדעות ביניהן, וכי התוכנית דורשת תיקון קל שאינו מצריך אפילו בקשה חדשה להיתר בנייה. עם זאת, מאז ועד היום ההיתר טרם הוצא, ולטענת הדיירים, חלק גדול מהעיכוב נגרם ע"י החברה.

השופטת העירה כי סבירות הימשכות ההליך התכנוני והטענות על רשלנות מצד החברה ייבדקו במסגרת ההליך המשפטי העיקרי (אכיפת ההסכם לתמ"א 38/1 מ־2018), לצד בחינת התנהלות הדיירים עצמם, שהניעו הליכים במוסדות התכנון עד לפני כשנה בוועדת הערר המחוזית. נכון לדיון על הצו הזמני, עיקר הטענות של הדיירים מתבססות על המכתב של עו"ד בנבנישתי ועל המחלוקת סביבו.

עוד פרויקט התמ"א עדיין משתהה, והדיירים משוכנעים כי בוטל, החלה להתקדם יזמות חדשה - הפעם בתחום פינוי־בינוי, מצד חברת אאורה. באפריל השנה נחתם בין החברה לבין 27 מתוך 40 בעלי הדירות בבניין הסכם לקידום הפרויקט, הרוב הדרוש לפי חוק.

דבר נוסף קרה: עיריית תל אביב הכריזה על הבניין כמבנה מסוכן, מה שהגביר את הצורך בשיקומו. נציג של אאורה התייצב בהליך המשפטי להכרזת המבנה כמסוכן והבהיר כי החברה מקדמת את השיקום.

חברת מבני שלהב, המיוצגת על ידי עורכי הדין יהושע ועומר דיאמנט ואליעזר כפיר, טוענת כי הסכם התמ"א בתוקף, וזו לאחר שנחתם על ידי הרוב הדרוש, וכי לאורך כל הדרך בעלי הדירות גילו את רצונם להמשיך ולפעול בהתאם להוראותיו. לטענת החברה, אאורה פעלה על מנת להחתים את בעלי הדירות על הסכם לביצוע פרויקט אחר במתכונת של פינוי בינוי, תוך שהיא בוחרת להתעלם מכל פניותיה של מבני שלה"ב ולנכס לעצמה את הפרויקט, על אף שלא ניתנה הודעת ביטול כדין על ידי הדיירים.

אאורה: כניסתנו הותנתה בביטול ההסכם

הדיירים, המיוצגים ע"י עו"ד רפאל דלל, טענו כי החברה הפרה את ההסכם עימם וכי חוסר האמון בין הצדדים מונע מהחברה להמשיך בהליכים - ועל כן הם משוחררים מההסכם. ואולם, השופטת קבעה כי בשלב זה יש להוציא צו מניעה זמני וכי קיימת עילת תביעה בכל הנוגע לתוקפו של ההסכם הקיים. היא כתבה שיש לשמר את המצב הקיים כדי למנוע יצירת עובדות בלתי הפיכות בשטח עד להכרעה בעתירה העיקרית.

בעלי אאורה יעקב אטרקצ'י מסר לגלובס כי "הדיירים היו בהסכם עם היזם לתמ"א 38. אנו התנינו את כניסתנו לפרויקט בביטול ההסכם. באם בית המשפט יחליט שאי אפשר להשתחרר מההסכם ההוא - לא נקים את הפרויקט".