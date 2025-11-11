עדכונים שוטפים

13:58 - שעות ספורות לאחר חזרת הדר גולדין: הושמד הפיר שממנו נחטף

עוד מעגל נסגר: שעות ספורות לאחר חזרתו שלה החלל החטוף סגן הדר גולדין - הושמד הפיר שממנו נחטף, כך על פי הודעה שפרסם היום (שלישי) דובר צה"ל. הדר נחטף לפני 11 שנים, במהלך הפסקת האש שהופרה על ידי מחבלי חמאס בשלהי מבצע "צוק איתן".

הדר הושב לפני יומיים במסגרת העסקה לסיום המלחמה, ולאחר שחמאס טען בשבת כי "מצא" אותו במנהרה ברפיח. צוות הקרב של חטיבת הנח"ל השמידו את הפיר שממנו נחטף. לקריאת הכתבה

12:48 - מטה משפחות החטופים: כמו ש"צוק איתן" הסתיים רק עם חזרתו של הדר גולדין, כך מלחמת "חרבות ברזל" לא תסתיים כל עוד 4 חטופים עדיין מוחזקים בידי החמאס בעזה. חמאס יודע היכן כל חטופינו, ישראל חייבת לוודא שכולם שבים הביתה

11:57 - שר החוץ סער חשף: איראן ניסתה להתנקש בשגרירים מסביב לעולם. בטקס פתיחת שגרירות ישראל באסטוניה התייחס השר לאיום מטהראן: "לאחרונה פורסם כי איראן ניסתה להתנקש בשגרירת ישראל במקסיקו. זה לא המקום היחיד שהם ניסו לעשות זאת. איראן מנסה ללא הרף לתקוף את שגרירויות ישראל, שגרירי ישראל והדיפלומטים של ישראל. לא נירתע"

11:14 - עידן עמדי בלוויה: "אסון אומרים על שריפות, על תאונות. 7.10 הוא לא אסון, הוא מחדל. עיוורון מכוון על אף כל הסימנים שהיו על הקיר. זו אינה מלחמת תקומה. תקומה תתאפשר כשנכיר בעובדה שכשלנו. כשנהיה קשובים לחקור ולתקן"

11:10 - עדנה סרוסי, שהייתה ארוסתו של הדר גולדין נפקדת: "לא זכיתי להתחתן איתך כמו שרצינו. אבל זכיתי לעבור עם המשפחה שלך מסע מטורף, ללמוד מהם איך נלחמים על דברים שחשובים לנו. למדתי מהם על נחישות ועוצמה של אנשים פשוטים עם אמונה גדולה בצדקת הדרך. אני מעריצה אותם על הדרך הזאת"

10:57 - חמי גולדין, אחיו של הדר: "במה לא התעסקו פה כל השנים, בכסף, באיראן, בכבוד, בבחירות, בזמן שהשדות נשרפו בדרום, ואני חושב עליך - הדר. אנחנו העם הזה, אנחנו המשפחה הגדולה הזאת, ואף אחד לא יכול לנו. ולכם, הנבלות בעזה - שאתם לא יהודים ולא נוצרים ולא מוסלמים - אתם סתם בוץ ורפש. תסתכלו טוב טוב על העם הזה, על המשפחה הגדולה הזאת, כי עם המשפחה הזאת לא מתעסקים"

אחיו של הדר, צור: "אני מקווה שכל משפחה בעתיד תשאב כוח מהסיפור של הדר גולדין, שהיה איש טוב, שאנשים טובים הביאו אותו הביתה למרות שלא הכירו אותו. תודה לעם ישראל. היום משפחת גולדין יכולה להגיד הדר בבית"

10:52 - איילת גולדין נפרדת מהדר: "אנו ברגעים היסטוריים שמייצגים את ניצחון האור. ביומיים האחרונים לראות אותך משתקף מכל פינה בארץ, להבין שאתה לא רק פרטי שלי, שאתה של כולם. השבת חלל לארץ ישראל מעניקה לכולם משמעות וכוח. ישראל לבשה הדר"

10:51 - החות'ים הודיעו: נפסיק את המתקפות על ספינות ישראליות בים סוף

החות'ים בתימן מאותתים שבכוונתם להפסיק את התקיפות נגד ישראל ונגד ספינות ישראליות בים סוף, בצל הפסקת האש ברצועה. במכתב ששלחו החות'ים לזרוע הצבאית של חמאס נאמר כי אם התקיפות נגד עזה יחודשו - תחודש גם הפעילות הצבאית של המיליציה נגד ישראל.

מועד שליחת המכתב לא ידוע, אך הוא חתום בידי יוסף חסן אל-מדאני, הרמטכ"ל החדש של החות'ים, אל גדודי עז א-דין אל-קסאם - הזרוע הצבאית של חמאס. בין השאר כתב הרמטכ"ל החות'י: "אנחנו עוקבים מקרוב אחר ההתפתחויות ומצהירים שאם האויב יחדש את התוקפנות שלו נגד עזה, נחזור לפעולות הצבאיות שלנו - ונחזיר את האיסור על שיט ישראלי בים סוף ובים הערבי". לקריאת הכתבה

10:41 - לאה גולדין: "הדר, חיכינו לך 11 שנים. זה המון זמן. המון. אין לי באמת הסבר איך עשינו את זה. בכל רגע ששקענו היה קופץ מישהו מהמשפחה ואומר 'אבל מה הדר היה אומר'. אז אנחנו פה בגלל כל הוראות ההפעלה שהשארת לנו ובזכות מי שאתה. חוץ מדבר אחד קטן, שבכל זאת חיכיתי שתקפוץ פתאום ותגיד הכול בסדר"

לאה: "מצאתי הבוקר קטע שכתבת לחניכים שלך מבני עקיבא. היו לך קצת צרות בשבט שלך, וכתבת דברים שקשה להאמין שילד בן 16 כותב. כתבת: 'אנחנו שואפים גבוה, אבל עכשיו במציאות בעיניים שלנו אנחנו רואים חושך. אין שבט, שבט לא מגובש, שבט מפורק, שבט מיותם. אז מה צריך לעשות? צריך להתחיל לעבוד, לאסוף קרני אור ולאט לאט אפשר להגיע למטרה שלנו'"

10:35 - שמחה גולדין, אביו של הדר: "ב-11 השנים האחרונות הפקרנו את הדר, הפקרנו אותו בשטח האויב, התמכרנו לכסף, לכבוד ולכוח. אנחנו ראינו זאת מבעד להפקרה של הדר"

שמחה פנה להדר כשהוא חנוק מדמעות: "הדר אני מבקש להצדיע לך, להצדיע למה שהוכחת". האב השכול הודה לחיילי צה"ל: "בזכות לוחמינו אין עוד קברים ריקים בבית העלמין בכפר סבא"

10:24 - הרמטכ"ל אייל זמיר בהלוויתו של הדר גולדין: "המעגל נסגר, מבצע צוק איתן הסתיים. נוח בשלום הדר, מסילות הישרים שהותרת בעבורנו כאן ימשיכו להנחות אותנו בלכתנו בדרך, כשדמותך חקוקה על לוח ליבה של האומה"

הרמטכ"ל, רב-אלוף אייל זמיר, היה הראשון להספיד את הדר בלוויה: "משפחת גולדין היקרה, ברגע הזה שאוסף לתוכו אלפי ימים של ציפייה ועצב תהומי, ברגע הזה שאליו כוונו כל התפילות - הופכת אומה שלמה ל'מסדר הדר'. בהצדעה ובהרכנת ראש אנחנו מלווים את הדר. אתם הפכתם למצפן ולמצפון בעבור עם ישראל כולו. מצפן שאנחנו נמשיך ונישא לעולם"

10:00 - אחרי 4,120 יום: טקס הלוויה של סגן הדר גולדין החל בבית העלמין בכפר סבא

המונים מלווים הבוקר (שלישי) את סגן הדר גולדין למנוחות, אחרי 4,118 ימים שהוחזק בשבי חמאס. הדר, בן 23 בנופלו, נהרג בקרב ברפיח בחודש אוגוסט 2014, בזמן הפסקת אש המבצע "צוק איתן". מסע ההלוויה של הדר יצא ממחנה שורה לבית העלמין הצבאי בכפר סבא. לקריאת הכתבה

09:44 - ארה"ב מגבירה מעורבות בעזה: מתאם פעולות הממשלה בשטחים הודיע ברשת X על הכנסה של 90,000 אוהלים ויריעות ברזנט לתושבי הרצועה. בהודעה צוין כי המהלך בוצע בשיתוף פעולה עם המפקדה האמריקנית שנמצאת בקריית גת

09:06 - סגן שר החוץ האיראני התייחס לשאיפות הגרעיניות של מדינתו: לדבריו, טהרן רוצה להגיע ל"הסכם גרעיני בדרכי שלום". הוא הוסיף כי "אנחנו לא מחפשים פצצות גרעיניות" ומוכנים להרגיע את העולם. הוא ציין כי איראן גאה בתוכנית הגרעין שלה - "לא יהיו פשרות בנושא הביטחון הלאומי"

08:16 - "כולם מפחדים, אין אלטרנטיבה": כך חמאס החיה את מנגנוני השלטון והשליטה ברצועה

תושב הרצועה ל-N12: "חמאס מהדק את שליטתו הביטחונית והורג מתנגדים, בלי תיעוד מצולם". כך עזה מתעצבת מחדש במהלך הפסקת האש. לכתבה המלאה

08:10 - החות'ים העבירו אגרת לארגון הטרור חמאס שבו אמרו כי יעצרו את התקיפות על ישראל ונגד ספינות בים סוף

07:14 - ניסיונות של חמאס להשתקם - באמצעות רחפני אמל"ח ממצרים לעזה

תופעת ההברחות ממצרים לישראל עולה שלב: במהלך החודש האחרון זוהו כמה אירועים שבהם רחפנים משטח מצרים עשו דרכם ישירות לרצועה. החשש: משלוחי הנשק מיועדים לחמאס שמנסה להשתקם. לכתבה המלאה

03:45 - א-שרע: "לא מתנהל מו"מ על הסכם שלום ישראל"

בריאיון לרשת פוקס האמריקנית לאחר פגישתו עם הנשיא טראמפ, אמר נשיא סוריה כי מדינתו "נכנסה לעידן חדש ביחסים עם ארה"ב". בנוסף התייחס א-שרע להיתכנות הסכם שלום עם ישראל: "אולי ארה"ב תעזור לנו להיכנס למו"מ כזה בהמשך". טראמפ צייץ: "היה לי לכבוד. אני מצפה לפגישה ושיחה נוספת". לכתבה המלאה

2:29 - טראמפ ב־Truth Social: "היה לי לכבוד לבלות זמן עם אחמד א-שרע, הנשיא החדש של סוריה, שם דנו בכל המורכבויות של השלום במזרח התיכון, נושא שהוא תומך נלהב בו. אני מצפה לפגישה ולשיחה נוספת. כולם מדברים על הנס הגדול שמתרחש במזרח התיכון. קיומה של סוריה יציבה ומצליחה הוא דבר חשוב מאוד לכל המדינות באזור" .

01:30 - נשיא סוריה אחמד אל-שרע בריאיון לרשת פוקס: "נכנסנו לעידן חדש ביחסים עם ארה"ב. פעילותי באל-קאעידה היא עניין מהעבר - לא דנתי על זה עם הנשיא טראמפ, הייתי אז בן 19"

אל-שרע גם התייחס לאפשרות של הסכם שלום בין ישראל לסוריה: "המצב של סוריה שונה מהמצב של המדינות שהיו בהסכמי אברהם. לסוריה יש גבול עם ישראל, וישראל כובשת את הגולן מאז 1967. לא מתנהל מו"מ כזה כעת - אולי ממשל טראמפ יוכל לעזור לנו להכנס למו"מ כזה בהמשך"

23:29 - שר ההסברה הסורי: הנשיא טראמפ נתן את אישורו לפתיחה מחודשת של שגרירות סוריה בוושינגטון אחרי שהייתה סגורה למעלה מעשור

23:28 - משרד החוץ הסורי בהודעה רשמית על הביקור בבית הלבן: "נשיא ארה"ב דונלד טראמפ קיבל את נשיא סוריה בפגישה שנמשכה יותר משעה באווירה ידידותית ובונה. טראמפ הביע את הערכתו להנהגה הסורית החדשה, והדגיש את נכונות ארה"ב לספק את התמיכה הדרושה להצלחת תהליך השיקום והפיתוח"

בפגישה, נמסר ממשרד החוץ הסורי, סוכם על המשך יישום ההסכם מהעשירי במרץ, לשילוב הכוחות הכורדים במוסדות המדינה. הצד האמריקני הביע תמיכה בהגעה להסכם ביטחוני עם ישראל שמטרתו לחזק את היציבות האזורית

22:56 - טראמפ לאחר הפגישה עם א-שרע בבית הלבן: "נשיא סוריה הוא מנהיג קשוח. אני אוהב אותו. נעשה הכול כדי שסוריה תצליח ואני מאמין שא-שרע יוכל לעשות את העבודה"

טראמפ: "אנחנו עובדים עם ישראל על הסכם עם סוריה". הוא התייחס גם להחזרת החטופים החללים: "חמאס עבדו קשה כדי לעשות זאת"

פורסם לראשונה ב-N12