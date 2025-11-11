הצעד של ארדואן נגד ישראל: איסור משלוחי מוצרים עם כיתוב בעברית

הפסקת האש לא שינתה את המדיניות של טורקיה כלפי ישראל, ואת הזעם על המלחמה בעזה והפגיעה בידידיה, החמאס, הסיט הנשיא רג'פ טאייפ ארדואן להתעקשות ירושלים שלא לאפשר כניסת כוחות טורקיים לעזה. עתה, נודע לגלובס מפי שני גורמים עסקיים ישראליים, נוסף על כל הפעולות שנקטו באנקרה נגד ישראל - בנמלים החלו גם להגביל משלוחים של סחורות עם כיתובים בעברית. זוהי שיטה חדשה, שבאמצעותה מנסה המשטר באנקרה להפחית אף יותר את היקף הסחורות הטורקיות שמגיעות לישראל.

ברוב המוחלט של המקרים מדובר במוצרי מזון, שבעקבות אמברגו הסחר שהוטל במאי אשתקד, ונחשף בגלובס, לא יכולים להיות משולחים לישראל. לכן, המשלוחים מתבצעים בשיטה של שטעון למדינות האזור. במקרה הירדני, לדוגמה, סחורות מגיעות לממלכה ההאשמית דרך נמל חיפה כדבר שבשגרה. הן נכנסות דרך ישראל, אבל רגולטורית לא נחשבות ככאלו שעברו במדינה.

הדבר מאפשר פרצה שבתחילתה יבואן ירדני מבצע, לכאורה, הזמנה מטורקיה, שמגיעה לחיפה. בנמל, מבצעים העברת בעלות - והסחורה נשארת בישראל. בה בעת, באותו שטעון, מובילים את הסחורה למדינה שלישית, למשל מצרים, יוון או סלובניה, שם מחליפים את שטרי המטען, מעמיסים את הסחורה לאונייה אחרת - ומובילים אותה לישראל.

"טראמפ דוחף להתקרבות"

"זהו אינו אירוע דרמטי במיוחד, משום שלא מדובר בחלק הארי של הסחורות שמגיעות מטורקיה", אומר לגלובס איש עסקים ישראלי בכיר. "אומנם לא צפויה נורמליזציה מלאה בין המדינות בטווח הזמן המיידי, אבל ממשל טראמפ דוחף להתקרבות. על כן, להערכתי, כבר בתוך כחודש יכול להתרחש צעד בונה אמון ראשון, של השבת הסחר בין המדינות".

חלק מהותי מהמהלך יידרש להיות קשור גם לנושא הספנות. כפי שנחשף בגלובס, באוגוסט החלו הטורקים לאסור על אוניות צים לעגון במדינה, כחלק ממהלך בעל מראית עין רחבה יותר של איסור טיפול בספינות "בבעלות ישראלית".

בצל הסיטואציה הזו, ארדואן ממשיך בסיכול ממוקד של כל מי שמהווה איום פוליטי עבורו. זה החל עם ראש עיריית איסטנבול, אקרם אימאמאולו, במרץ במסגרת הליך המצאת תיקים נגדו שנמשך גם היום, וצפוי לעבור בעתיד הקרוב לאיום הפוליטי הבא מצד האופוזיציה: ראש עיריית אנקרה מנסור יבאש.

אל האתגרים הפוליטיים של נשיא טורקיה מתווספת סוגיית עזה. הנושא הפלסטיני חשוב מאוד בפוליטיקה הטורקית ככלל, ובבסיס קהל המצביעים של ארדואן. בצל זאת ישנה ההתעקשות הישראלית כי טורקיה - אחת משתי מנהיגות ציר האחים המוסלמים עם קטאר - לא תשלח חיילים לכוח הרב־לאומי ברצועת עזה. התובע הכללי של איסטנבול, אותו מוסד שאמון על סגירת החשבונות הפוליטיים של ארדואן, פתח ביום שישי צווי מעצר בגין "רצח עם" נגד 37 בכירים ישראלים, ובמיוחד ראש הממשלה בנימין נתניהו.

במהלך ביקורו בוושינגטון אמר שר החוץ הטורקי, כי הטיפול בטיוטת הפסקת האש במועצת הביטחון של האו"ם הוא "חשוב ביותר", ולדבריו שורת גורמים שמעורבים בתהליך רואים בהחלטה שכזו צעד נחוץ ליישום השלבים הבאים. "כטורקיה, אנחנו רואים זאת כעדיפות מספר אחת להבטיח שכל שלבי תוכנית השלום ייושמו באופן שיועיל לכולם", אמר פידאן.