לחשיפת התשובות גללו למטה

1. מה הייתה המצאתו הידועה ביותר של ג'יימס נייסמית'?

2. מהו "הסרטון של זפרודר"?

3. מי ידועה כפעילה הראשונה למען השתתפות נשים בקורס טיס בצה"ל באמצעות עתירה לבג"ץ?

4. לאיזו מועצה אזורית משתייך קיבוץ חוקוק?

5. באיזה סגנון ריקוד יש צעד שנקרא "צעד חתול" (Pas de chat)?

6. איך נקראים חטיפי שוקולד במילוי פיסטוקים וקדאיף?

7. מכבי תל אביב הפסידה השבוע 6-2 לבית"ר ירושלים. מתי בפעם האחרונה ספגה מכבי שישה שערים או יותר בליגה המקומית?

8. מה שם סדרת הטלוויזיה החדשה של וינס גיליגן, יוצר הסדרות "שובר שורות" ו"סמוך על סול"?

9. איזה אצטדיון כדורגל בארץ הוא היחיד הקרוי על שם אישה?

10. במיתולוגיה היוונית, מי היה אל המוות?

11. כיצד נוהגים האופוסומים להתגונן מטורפים?

12. איך נקרא בעברית האלומיניום?

13. במטבח המולקולרי, איך נקראת השיטה להכנת כדורים קטנים ממיצים?

14. באיזה שיר של אהוד בנאי מוזכרות כבשים?

15. ובאיזה שיר של מאיר בנאי מוזכרות כבשים גם כן?