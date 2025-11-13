ראשיגלובס פיננסיכל הכותרותשוק ההון והשקעותנדל''ן ותשתיותמשפטטכנולוגיהגלובליניהול וקריירהדעותשיווק ופרסוםמגזין Gתרבותוול סטריט ג'ורנל
הטריוויה השבועית

איזה אצטדיון כדורגל בארץ הוא היחיד הקרוי על שם אישה?

כיצד נוהגים האופוסומים להתגונן מטורפים, באיזה שיר של אהוד בנאי מוזכרות כבשים ובמטבח המולקולרי, איך נקראת השיטה להכנת כדורים קטנים ממיצים? • הטריוויה השבועית

דגנית נחום-ג'מצ'י 09:35
איזה אצטדיון כדורגל בארץ הוא היחיד הקרוי על שם אישה? / צילום: Shutterstock
איזה אצטדיון כדורגל בארץ הוא היחיד הקרוי על שם אישה? / צילום: Shutterstock

לחשיפת התשובות גללו למטה

1. מה הייתה המצאתו הידועה ביותר של ג'יימס נייסמית'?
2. מהו "הסרטון של זפרודר"?
3. מי ידועה כפעילה הראשונה למען השתתפות נשים בקורס טיס בצה"ל באמצעות עתירה לבג"ץ?
4. לאיזו מועצה אזורית משתייך קיבוץ חוקוק?
5. באיזה סגנון ריקוד יש צעד שנקרא "צעד חתול" (Pas de chat)?
6. איך נקראים חטיפי שוקולד במילוי פיסטוקים וקדאיף?
7. מכבי תל אביב הפסידה השבוע 6-2 לבית"ר ירושלים. מתי בפעם האחרונה ספגה מכבי שישה שערים או יותר בליגה המקומית?
8. מה שם סדרת הטלוויזיה החדשה של וינס גיליגן, יוצר הסדרות "שובר שורות" ו"סמוך על סול"?
9. איזה אצטדיון כדורגל בארץ הוא היחיד הקרוי על שם אישה?
10. במיתולוגיה היוונית, מי היה אל המוות?
11. כיצד נוהגים האופוסומים להתגונן מטורפים?
12. איך נקרא בעברית האלומיניום?
13. במטבח המולקולרי, איך נקראת השיטה להכנת כדורים קטנים ממיצים?
14. באיזה שיר של אהוד בנאי מוזכרות כבשים?
15. ובאיזה שיר של מאיר בנאי מוזכרות כבשים גם כן?

תשובה 1

את משחק הכדורסל בשנת 1891

תשובה 2

סרטון הרצח של קנדי, שצילם בזמן אמת אברהם זפרודר

תשובה 3

אליס מילר

תשובה 4

עמק הירדן

תשובה 5

בלט קלאסי

תשובה 6

שוקולד דובאי

תשובה 7

1988, אז מכבי חיפה ניצחה אותה 10-0

תשובה 8

פלוריבוס

תשובה 9

אצטדיון מרים בנתניה, על שם ראשת העיר מרים פיירברג

תשובה 10

תנטוס 

תשובה 11

התחזות למתים

תשובה 12

חמרן 

תשובה 13

ספריפיקציה

תשובה 14

"אוטובוס עייף, נוסע לאט, כבשים עולות מתוך הוואדי", מתוך השיר "ממשיך לנסוע"

תשובה 15

"כבשים מטפסים על הר, ואני מתרחק מהכפר", מתוך "כשהיום עולה"