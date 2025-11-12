לא רק ישראל וסנקציות בינ"ל: משבר המים שמאיים על משטר האייתוללות

הנזקים מהתקיפות הישראליות במבצע עם כלביא, מטבע בצניחה חופשית וסנקציות בינלאומיות מתהדקות. כל אלו מהווים סיבות מוצדקות לדאגות באיראן, אך משטר האייתוללות נמצא בפאניקה בגלל אירוע אחר: בצורת ממושכת והזנחה של תשתיות אזרחיות הביאו למצב שבו תושבי הבירה, טהרן, עלולים להישאר ללא מים.

"אם לא ירד גשם, נהיה חייבים להטיל הגבלות על אספקת המים לטהרן בחודש הבא", התריע הנשיא מסעוד פזשכיאן. "אם הבצורת תימשך, נישאר ללא מים, ונהיה מוכרחים לפנות את העיר". אספקת המים לבירת איראן מתבססת על חמישה סכרים, אבל אלו הולכים ומתרוקנים, בשל ירידה עקבית בהיקף הגשמים בחמש השנים החולפות. כעת, תאגיד המים של טהרן מתריע שנותרו בכל החמישה גם יחד כ־11% מהקיבולת.

מידע מטאורולוגי מצביע, כי כמות המשקעים שירדו עד עתה השנה נמוך בכ־40% מהממוצע העונתי. ההשלכות על הסכרים ברורות, ומשתקפות מהמידע הממלכתי של טהרן: בסכר אמיר כביר נותרו כ־14 מיליון קוב בלבד, מעט מאוד בהשוואה לכ־86 מיליון קוב בתקופה המקבילה אשתקד. בסוף השבוע שידרה הטלוויזיה האיראנית מראות של מאגרים מתרוקנים, לא מן הנמנע שכדי "להכשיר את הלבבות" לקראת הקצבות המים.

חסן חוסייני, מושל העיר השנייה בגודלה באיראן משהד, מסר לסוכנות IRNA, כי נשקלת הפסקת מים לילית. לעומת מושל משהד, יש הטוענים כי במקומות שונים כבר נוקט משטר האייתוללות הקצבות מים, מבלי להתריע. בסוכנות מיזאן, שמזוהה עם מערכת המשפט, נטען כי אזורים שונים בטהרן נותקו מגישה למים בין השעות חצות לחמש לפנות בוקר במשך כמה לילות ברציפות.

ואם זה לא מספיק, באיראן דווח גם כי עם התייבשות מאגר המים הענק בעיר כרג', נמצאו 74 גופות שידיהן ורגליהן קשורות. לפי ההערכות, אלו גופות מפגינים איראנים שנרצחו, וגופותיהם הושלכו למאגר המים.

ההצעה של נתניהו

לפני כשלושה חודשים, פזשכיאן פנה לציבור האיראני בבקשה לרעיונות לפתרון משבר המים. מי שהגיב הוא דווקא ראש ממשלת ישראל בנימין נתניהו, שעקץ ב־12 באוגוסט את הרפובליקה האסלאמית, עם הצעה לסייע לעם האיראני בטכנולוגיית התפלה, ועם קריאה לצאת לרחובות הרפובליקה האסלאמית. הצעד הבהיל את משטר האייתוללות, ונשיא איראן הגדיר זאת בתור "חזיון תעתועים". יו"ר הפרלמנט, מוחמד באכר קליבאף, תקף כי ישראל "מנסה להונות את העם האיראני עם כוס מי ביוב מטוהרים".

מסעוד פזשכיאן, נשיא איראן / צילום: ap, Alexander Nemenov

לכל הפחות חלק מהמידע על הבצורת מגיע מכלי תקשורת שמזוהים עם משטר האייתוללות. לפי דיווח בסוכנות הידיעות "תסנים", כ־380 ערים וכ־9,000 כפרים ברחבי איראן דיווחו על שקיעה מסוימת בגלל שאיבת יתר של מי תהום.

אם סוכמים את היקף האוכלוסין באזורים השוקעים ברפובליקה האסלאמית, אז אלו מגיעים לכ־42 מיליון איש - מתוך כ־92 מיליון אזרחי איראן. כך, למשל, אתרי מורשת, כדוגמת קבר כורש ופרספוליס, נמצאים בסכנה. "קרוב לחצי מהאתרים ההיסטוריים של איראן נמצאים באזורים שעלולים לשקוע", הזהיר הגיאולוג עלי שהבאז. באספהאן, אזור צפון העיר שוקע בכ־25-16 ס"מ בשנה, ובמחוז פארס - חלק מהאזורים שוקעים בקצב של כ־14 ס"מ בשנה. על כן, מערכות ניקוז נמצאות בסכנה.

באופן פרדוקסלי, בניסיון לשרוד בטהרן, הרשויות האיראניות דווקא מגבירות את שאיבת מי התהום. "תקצוב המים היה צריך להתחיל בשלב הרבה יותר מוקדם", אמר רזא חאג'י־כרים, ראש איגוד תעשיית המים של איראן, לאתר "דידבאן". "כרגע, 62% ממי טהרן מגיעים ממקורות תת־קרקעיים, ומפלס האקוויפרים הללו ירד בחדות. הדרך היחידה להציל את טהרן היא באמצעות שורת צעדים, החל ממחזור שפכים ורפורמה בצריכה, ועד להפחתת השימוש במים בחקלאות".

שר האנרגיה האיראני, עבאס עליאבאדי, הודה בסוף השבוע כי המצב חמור ברמה שהקצבות המים קרובות, אבל כמיטב המסורת של הרפובליקה האסלאמית - מצא כי ישראל "אשמה", לכאורה. "תשתית הצינורות במדינתנו בת יותר מ־100 שנים", ציין השר. "הצינורות נשחקו, וחלקם ניזוקו ביוני במהלך מלחמת 12 הימים עם ישראל".

אפילו לא קצה הקרחון

החששות של משטר האייתוללות נובעות מההבנה כי משבר המים הוא אפילו לא קצה קרחון הקשיים השגרתיים של תושבי איראן ככלל וטהרן בפרט. המטבע המקומי הולך ונשחק בלי הפסקה. במהפכה האסלאמית ב־1979 הספיקו 70 ריאל כדי לקנות דולר, אך בתחילת השנה שער החליפין עמד על כ־810 אלף, וכעת הוא כ־1.08 מיליון.

לצד זאת, יוקר המחיה האיראני שובר שיאים. מחירי השכירות בטהרן הגיעו בחודש "מהר" (סוף ספטמבר-סוף אוקטובר) לשיא, לאחר התייקרות של 34% בתוך שנה. כך לפי הלשכה האיראנית לסטטיסטיקה. כיום, לפי איראן אינטרנשיונל, שכר דירה חודשי לדירות סטנדרטיות בערים גדולות כמו טהרן עשוי להגיע עד 1,800 דולר, ואילו הממוצע הכלל-ארצי מוערך בכ־300-250 דולר.

אותם אזרחים שמתמודדים עם תשתיות מים בעייתיות מאוד, נאלצים לחיות עם הזנחה נרחבת בהרבה של משטר האייתוללות. חאמידרזא סאלחי, מזכ"ל איגוד יצואני האנרגיה האיראני, הזהיר כי הפסקות אספקת גז השנה "אינן בלתי צפויות", תוך שציין שמשקי הבית מהווים צרכן של כ־70%. עבור האיראנים, שרגילים לחורפים קרים, זו בשורה קשה.