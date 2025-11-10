לבנון סוגרת את ברז הקפטגון, וחיזבאללה מאבד מקור הכנסה מרכזי

מתקפותיה החוזרות ונשנות של ישראל בלבנון, בניסיון למנוע מחיזבאללה להתחזק מחדש, מגבירות את ההיתכנות להסלמה חדשה בין הצדדים. ארגון הטרור ספג במבצע "חיצי הצפון" חבטות אנושות בשדרות ההנהגה והפיקוד הצבאי שלו, אבל נדבך מהותי שמגביר את הלחץ ומקשה על פעילותו הוא תחום הסחר בסמים. ממידע שפרסם "א־שרק אל־אווסט", על בסיס נתונים רשמיים של ביירות, עולה שמתחילת 2025 הגבירו כוחות הביטחון הלבנוניים את פעילותם נגד הסחר בקפטגון - ועברו מסיכולי הברחות להשמדת מפעלים.

קפטגון, שמכונה "קוקאין לעניים", הוא סם דמוי מתאמפטמין שהפך לפופולרי מאוד בעולם הערבי, החל ממסיבות במדינות המפרץ ועד לטרוריסטים ג'יהאדיסטים. מובילי הענף שגם היוו כר פורה עבור חיזבאללה הם משטר אסד שלפי "דר שפיגל" הגרמני, הכניסו 5.7 מיליארד דולר מסחר בקפטגון בשנת 2021 בלבד. אותו משטר נפל בדצמבר אשתקד, ועלייתו של אחמד א־שרע (אבו מוחמד אל־ג'ולאני) הציבה את ארגון הטרור השיעי הלבנוני בסיטואציה שבה הוא מתקשה לקבל משלוחי אמל"ח וכסף מאיראן, כפי שהתרגלו דרך נמל התעופה בדמשק, וכן מרחב פעילות הקפטגון הוגבל.

בלבנון עצמה הייתה ציפייה כי הפגיעה הצבאית הקשה בחיזבאללה מחד ועליית ג'וזף עאון כנשיא ונוואף סלאם כראש ממשלת לבנון מאידך, תגביר את נטרול חיזבאללה בהיבט הצבאי. אולם, כוחות הביטחון הלבנוניים לא מצליחים במשימתם, כפי שמשתקף מהתקיפות הישראליות, אבל בכל הנוגע לתחום הקפטגון - הם מגבילים מאוד את חיזבאללה.

ארה"ב עודדה ולבנון הגבירה את הלחץ

הנתונים הרשמיים של לבנון מצביעים, כי לאחר שבשנת 2017 נלכדו 13 מיליון כדורי קפטגון, המספר עלה ל־46 מיליון ב־2019. המשבר הכלכלי בלבנון שהשפיע על כוחות הביטחון פגע גם במאבק בסחר של חיזבאללה בסמים - ופחות מ־10 מיליון כדורי קפטגון בלבד נלכדו ב־2023. לפי הקרן להגנה על דמוקרטיות (FDD), פעילויות בלתי חוקיות מהוות כ־30% מהתקציב השנתי של חיזבאללה, שמוערך בכמיליארד דולר. חלק הארי של התקציב, כתמיד, מגיע מאיראן.

נשיא לבנון ג'וזף עאון / צילום: ap, Lebanese Presidency press office

למורת רוחם של בכירי חיזבאללה בהובלת המזכ"ל שייח' נעים קאסם, בעידוד ארה"ב הגבירו כוחות הביטחון הלבנוניים את הלחץ על הסחר בסמים, והביאו ללכידת כ־50 מיליון כדורי קפטגון מתחילת השנה באזור הבקאע, מוקד פעילות הקפטגון של חיזבאללה.

מי שמביטות מהצד ושבעות רצון מהמגמה הן מדינות המפרץ ככלל וערב הסעודית בפרט, היעד העיקרי של משלוחי הקפטגון דרך ירדן, הים והאוויר. בין השנים 2019-2017 כמות המשלוחים הלבנוניים המיועדים למדינות המפרץ שנלכדו עמדו על כ־6.7 מיליון כדורים, יותר מ־80% מכל הלכידות.

עבור ארגון הטרור השיעי מדובר בעיתוי הגרוע מכל למהלך שכזה, שהרי הם נטלו על עצמם משימות שיקום גדולות במיוחד בקרב ריכוזי מגורים של תומכיהם מקרב הקהילה השיעית. השימוש האינטגרלי של חיזבאללה בתשתיות אזרחיות, כולל חדרים בבתי אזרחים, להצבת משגרים או לאחסון אמל"ח, הביא לחורבן גדול של בתים ברובע הדאחיה בביירות ובדרום לבנון. על כן, חיזבאללה כבר התחייב כי יספק למשפחות שנפגעו כ־14-12 אלף דולר לשיקום בתיהם ולשכירות, במסגרת תוכנית שבה חיזבאללה משקיע כ־57 מיליון דולר, נוסף על כ־77 מיליון דולר מאיראן.

הקושי: התמודדות עם הסחר בקוקאין

הבעיה במאבק הכלכלי מול חיזבאללה שהפעילות הבלתי חוקית שלהם לא מסתכמת בקפטגון, כשמאזור הבקאע מנהלים פעילות נרחבת גם של סחר בקנאביס ובקוקאין. בתחום החשיש, הלכידות זינקו מכשלוש טונות ב־2017 לכ־18 טונות ב־2018, אבל אז חלה צניחה לפחות משתי טונות בשנה בין 2023-2020. בא־שרק אל־אווסט מדווחים כי זה עשוי לנבוע משינוי נתיבי ההברחות לכיוון סוריה וממנה גם לעיראק. בינתיים ב־2025, נלכדו בבקאע כטונה וחצי חשיש בלבד.

תחום שבו חיזבאללה הוא שחקן גלובלי ומסב את תשומת הלב של כל המערב הוא סחר בקוקאין, שמולו כוחות הביטחון הלבנוניים מתקשים מאוד להתמודד. בשנת 2017 נלכדו כשתי טונות קוקאין, ומאז חלה צניחה לשמונה ק"ג בלבד ב־2022 ולכ־24 ק"ג ב־2023.

לפי כוחות ביטחון הפנים הלבנוניים, חיזבאללה שולחים את הקוקאין דרך נמל ביירות ונמל התעופה רפיק חרירי לאירופה ולאפריקה באריזות תעשייתיות מתקדמות, שמקשות על גילוי - ללא מידע מודיעיני מוקדם. נתוני 2025 שמצביעים על לכידה של כ־12.3 ק"ג בלבד באזור הבקאע מעידים על כך שיכולות הסחר בקוקאין של חיזבאללה נותרו מתקדמות.

5 מיליארד דולר בשנה במשולש הגבולות הלטיני

לשמחתה של ישראל ואף של מדינות המערב, המאבק בסחר של חיזבאללה בקוקאין מתחבר לאינטרסים של ארה"ב באזור אחר לגמרי: אמריקה הלטינית. ממשל טראמפ הגדיל בחודשים האחרונים באופן משמעותי את היקף הכוחות באזור ונצואלה, במטרה לתקוף בים הברחות סמים של משטר מדורו, וייתכן כי בהמשך אף לתקוף בוונצואלה עצמה.

ברשת "פוקס ניוז" דווח, כי מתקפות המאבק בסמים של ארה"ב הן חלק מפעילות נרחבת לנטרול רשת המימון באמצעות סמים שבה מעורבות ידידתו הקרובה של מדורו, איראן, וחיזבאללה.

פעולות אמריקאיות נגד סמים מול חופי ונצואלה הן חלק ממאמץ רחב יותר לפרק רשת מימון סמים המקושרת לאיראן ולחיזבאללה, כך מסרו גורמים רשמיים לרשת פוקס ניוז דיגיטל ביום ראשון. "הנשיא טראמפ נקט פעולות רבות כדי לצמצם את שלוחות הטרור של איראן כמו חיזבאללה", אמרה דוברת מזכירות המדינה, אנה קלי. "הנשיא הוכיח כי הוא יטפל בכל ארגון טרור שמאיים על הביטחון הלאומי של מדינתנו באמצעות הברחת סמים, שנועדה להרוג אמריקאים".

הנוכחות באמריקה הלטינית של חיזבאללה היא נרחבת במיוחד. ארגון הטרור השיעי, לפי FDD, מעורב בכלכלה הבלתי חוקית השוקקת במשולש הגבולות ארגנטינה, ברזיל ופרגוואי, שמגלגלת לפחות כ־5 מיליארד דולר בשנה. בה בעת, ארגון הטרור מסייע למשטר מדורו להלבין הון בשיטות מתקדמות, ומנהל גם מיזמים במערב אפריקה, שנועדו לסייע לו לבזר את מקורות ההכנסה.