א-שרע: "בשביל הסכם - ישראל צריכה לעזוב את השטחים שכבשה"

עדכונים שוטפים

02:54 - לאחר איומים ולחצים - נמנע המשבר בין ישראל לצרפת

אחרי הפרסום אתמול (שלישי) ב-N12 על כך שממשלת צרפת מתכוונת שלא לאפשר ל-8 חברות ישראליות להיות חלק מתערוכת נשק במדינה, שר החוץ גדעון סער קיבל מסר מהצרפתים - כל החברות הישראליות יוכלו להשתתף.

צרפת הודיעה אתמול לישראל כי לאחר בחינה של שלטונות המדינה את רשימת החברות שאמורות להשתתף בכנס ביטחוני שיתקיים בשבוע הבא, הוחלט שלא לאפשר ל-8 חברות ישראליות להשתתף בתערוכה, אך לא ציינו עד כה אילו חברות. לטענת הצרפתים - השתתפותן "תהווה בעיה". הצרפתים הבהירו אז כי יתר החברות הישראליות שנבחנו כן יוכלו להשתתף בתערוכה. בישראל הופתעו מהחרם - במיוחד לאור הסכם הפסקת האש, ואיימו: "יהיו השלכות דרמטיות על היחסים"

כעת, כאמור, בצרפת חזרו בהם מההחלטה. לכתבה המלאה

02:52 - גורם ישראלי: אם המחבלים ברפיח יתפרקו מנשקם ויתחייבו שלא לשוב לטרור - נאפשר להם יציאה

גורם ישראלי בכיר אמר כי אם 100 המחבלים שנצורים במנהרה בשכונת אל-ג'נינה ברפיח יתפרקו מנשקם ויתחייבו שלא לשוב לטרור, ישראל תאפשר להם יציאה מהמרחב התת-קרקעי. במקביל, בכירים אמריקאים ציינו כי שליחו של הנשיא טראמפ ג'ארד קושנר דן שלשום עם ראש הממשלה בנימין נתניהו בפתרון המשבר.

בכיר אמריקאי הוסיף שארה"ב רוצה לפתור את משבר המחבלים הנצורים במנהרה בדרום הרצועה, ולא לאפשר לו לחבל בשלבים הבאים בעסקה. בכירים אמריקאים אומרים כי טורקיה ממלאת תפקיד מרכזי בפתרון בסוגיה. לכתבה המלאה

01:20 - א-שרע: "מתקדמים לקראת הסכם, ישראל צריכה לעזוב את השטחים שכבשה אחרי נפילת אסד"

לאחר פגישתו עם נשיא ארה"ב, נשיא סוריה התייחס בריאיון לוושינגטון פוסט למגעים עם ישראל ואמר: "טראמפ מצדד בנו, ישראל צריכה לחזור לגבולות שלפני 8 בדצמבר 2024". הוא האשים: "הצעדים של ישראל בסוריה לא נובעים מחששות ביטחוניים - אלא משאיפות להתרחבות לעוד שטחים". א-שרע טען כי טראמפ צפוי ללחוץ על ישראל בנושא. לכתבה המלאה

20:49 - רון דרמר התפטר מתפקידו כשר לעניינים אסטרטגיים

20:01 - הנשיא מקרון: צרפת תקיים יחד עם הרשות הפלסטינית ועדה לביסוס המדינה הפלסטינית ומוכנה לתרום לייצוב עזה בהיבטים ביטחוניים, הומניטריים ופוליטיים

