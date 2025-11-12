הפסקת האש ברצועת עזה יציבה יחסית, טורקיה ממשיכה במפגני הכוח האזוריים, והחיבור בין שתי הסוגיות הביא את יוון, לפי דיווחים במדינה, להאיץ את המגעים לסגירת עסקת ענק בסך כ־3 מיליארד אירו עם משרד הביטחון הישראלי לרכישת שלוש מערכות הגנה אוויריות ישראליות מתוצרת התעשייה האווירית ורפאל - במטרה ליצור מערך הגנה רב־שכבתי חדש.

במשך שנים רבות לא השקיעה אתונה בטכנולוגיות הצבאיות, ועתה מצאו עצמם בפער ככלל ומול האיום המרכזי טורקיה בפרט. הסכום האדיר של 3 מיליארד אירו מיועד לכיסוי בשלב ראשוני רק של מרחבי תראקיה ומזרח הים האגאי, כשבהמשך צפויות עסקאות נוספות. בצל איום הטילים והרקטות של טורקיה שמכסה את כל המדינה, ביוון מעוניינים במערכת ההגנה מפני טילים ברק MX מתוצרת התעשייה האווירית, קלע דוד של רפאל שמהווה חלק אינטגרלי גם ממערך ההגנה הרב־שכבתי הישראלי, וכן ספיידר - מערכת נוספת מתוצרת רפאל.

ברק MX נמכרה לשורת מדינות בעולם

מערכת ברק MX תומכת במכ"מים ומשגרים שונים לכיסוי נגד מטוסי קרב, מסוקים, מל"טים, טילי שיוט, טילי קרקע-אוויר וטילי קרקע-קרקע. המערכת מבוססת על מרכז שליטה חכם ומוכח מבצעית, המאפשר שילוב של טילים מיירטים נוספים: המיירט ברק MRAD לטווח קצר משוגר אנכית במהירות גבוהה, מותאם לטיפול באיומים בטווח של עד 35 ק"מ וכולל ראש ביות מכמ"י עם מנוע פולס אחד בלבד; המיירט ברק LRAD לטווח בינוני משוגר אנכית במהירות גבוהה, מותאם לטיפול באיומים בטווח של עד 70 ק"מ וכולל ראש ביות מכמ"י עם מנוע דו־פולסי; וכן המיירט ברק ER לטווח ארוך משוגר אנכית וכולל מנוע מאיץ, מנוע רקטי דו-פולסי וראש ביות מכמ"י מתקדם. הגדלת טווח היירוט של ברק ER מתבצעת באמצעות הוספת מאיץ רקטי והתאמת יכולות התקשורת והמכ"מ לטווח 150 ק"מ.

את כלל המנועים למיירטים השונים מייצרת החברה הממשלתית תומר, שנחשבת למקור ידע לאומי בתחום. הדגם היחיד שנמצא בשימוש במערך ההגנה האווירית הישראלי הוא LRAD, שנמצא בשימוש בספינות סער 6. מערכת ברק MX של התעשייה האווירית נמכרה לשורת מדינות בעולם, כשאחת הבולטות שבהן היא אזרבייג'ן שרכשה אותו בנובמבר אשתקד תמורת 1.2 מיליארד דולר.

הספיידר - All in One

את מערכת ספיידר של רפאל , הציגה החברה הישראלית לפיקוד הבכיר של חיל האוויר היווני בחודש אפריל אשתקד. המערכת, שזכתה גם להתעניינות מלקוחות נוספים כמו קניה , כבר נמצאת בשימוש של כמה מדינות - בהן צ'כיה. ספיידר היא מערכת הגנה, שמספקת פתרונות הגנה אווירית בטווחים שונים ואל מול מגוון איומים אוויריים, לרבות מל"טים, מטוסים, מסוקים וטילים בליסטיים לטווחים קצרים.

מערכת הספיידר של רפאל / צילום: רפאל

המערכת מיירטת את האיומים באמצעות שתי משפחות של מיירטים מתוצרת רפאל - פייתון (PYTHON) ודרבי (Derby). לפני כמה חודשים, הציגה רפאל תצורה חדשה למערכת הספיידר - תצורת ה-All in One - המציעה מערכת הגנה אווירית שלמה הכוללת: מכ"ם אינטגרלי, מטען ייעודי אלקטרו־אופטי, מערכת שליטה ובקרה מתקדמת ומיירטים מסוגים פיתון ודרבי, המותקנים כולם על רכב אחד בלבד. בינואר 2024 השלימה רפאל, בשיתוף מפא"ת (המינהל לפיתוח אמצעי לחימה ותשתית טכנולוגית) במשרד הביטחון ניסוי מוצלח במערכת ספיידר בתצורת ה-All in One.

תצורה זו מהווה פתרון להגנה אווירית אופטימלית להגנת נקודה או כהגנה אווירית על כוחות מתמרנים; זאת, כחלק מסוללת ספיידר או בפריסה עצמאית ובהפעלה על־ידי צוות מפעילים מינימלי. בניסוי שנערך בינואר בישראל, נבחנו כמה תרחישים המדמים איומים קיימים ועתידיים, במהלכו מערכת הספיידר בתצורתה החדשה, יירטה כטב"ם במתאר מבצעי מאתגר בפגיעה ישירה ומדויקת. באתר אנופולוס דווח כי התכנון היווני הוא, כי ברק MX ייפרס בכל יוון היבשתית עם כלל טווחיו: MRAD, LRAD ו־ ER. לצד זאת, ינצלו את הוורסטיליות של ספיידר לטובת פריסת סוללות באיי הים האגאי עד לכרתים.

שכבת הביניים: קלע דוד

בתווך בין ברק MX בשכבה הגבוהה לבין ספיידר בשכבה הנמוכה מיועד להיות ממוקם קלע דוד, שנמכרה באוגוסט 2023 לפינלנד תמורת כ־316 מיליון אירו. המערכת בעלת טווח של עד 300 ק"מ, מהירות של 2.55 ק"מ בשנייה (7.5 מאך), ועלות המיירט היא כ־700 אלף דולר. היירוט המבצעי הראשון שלה היה עוד לפני המלחמה, במאי 2023 במסגרת מבצע "מגן וחץ".

מערכת קלע דוד מסקרנת בזירה העולמית משום שהיא גם בעלת יכולות תמרון, והיא רלוונטית ליירוט טילי שיוט, כלי טיס ומל"טים. המערכת משקפת גם שיתוף פעולה פנים ישראלי: היא כוללת מכ"מ MMR שמפתחת חברת אלתא, חטיבה וחברה בת של התע"א, ואת מערכת השליטה והבקרה "שקד זהב" - פרי פיתוח של חברת אלישרא, מקבוצת אלביט.

הצלחת קלע דוד הביאה את מערכת הביטחון להחליט במאי אשתקד על הוצאה מפעילות של סוללות הפטריוט ("יהלום") האמריקאיות, מה שהיווה הישג לרפאל והביא לכותרות בעולם. ההחלטה נבעה בין השאר מכך שקלע דוד היא מערכת ארצית - כלומר מערכת אחת מכסה שטח של מדינה - זאת בעוד שפטריוט מתבסס על סוללות שמכסות אזור מסוים בלבד.

קלע דוד הוא מוצר שקרוב מאוד לרמת PAC3, המיירט המתקדם ביותר מסדרת פטריוט - אך לעומתו, המיירט הישראלי זול יותר. כך, כל מיירט של PAC3 מוערך בכ-6 מיליון דולר, בעוד שיירוט של קלע דוד עולה למדינת ישראל כ-700 אלף דולר. בנוסף, מחקר של המרכז ללימודים אסטרטגיים ובינלאומיים (CSIS) מדצמבר 2022, הצביע כי רכישת סוללת פטריוט חדשה עולה 1.1 מיליארד דולר. זאת כאמור כאשר מערכת קלע דוד נמכרה לפינלנד תמורת 353 מיליון דולר.