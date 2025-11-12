החברה הישראלית שמזנקת בחדות בוול סטריט בעקבות הדוחות

החברה ציינה כי ההכנסות ממנועי הצמיחה שלה רשמו ביצועים חזקים. בין היתר, ההכנסות מפרסום בטלוויזיות חכמות עלו ב-75%. במקביל לדוחות, פריון הודיעה על הרחבת תוכנית הרכישה העצמית של מניות ב-75 מיליון דולר ל-200 מיליון דולר. מנכ"ל החברה: "הרבעון מסמן נקודת מפנה חשובה עבור פריון"
חברת האדטק הדואלית פריון נטוורק עקפה את תחזיות האנליסטים ברבעון השלישי. החברה רשמה הכנסות של כ-111 מיליון דולר ורווח נקי Non-GAAP בסך 28 סנט למניה, בהשוואה לתחזיות האנליסטים להכנסות של כ-108 מיליון דולר ורווח של 26 סנט למניה. החברה גם מאשרת את התחזית השנתית.
החברה מציינת שברבען השלישי ההכנסות של מנועי הצמיחה שלה רשמו ביצועים חזקים. לדוגמה, ההכנסות מ-CTV (טלוויזיות חכמות) עלו ב-75% ל-16.6 מיליון דולר, וההכנסות מ-DOOH (פרסום דיגיטלי חוץ ביתי) עלו ב-26% ל-24.1 מיליון דולר.
לפי כללי החשבונאות המקובלים (GAAP), פריון רשמה ברבעון השלישי הפסד של 4.1 מיליון דולר, ועל בסיס Non-GAAP הרווח הנקי היה 12.5 מיליון דולר. ה-EBITDA המתואם (רווח בנטרול ריבית, מס, פחת והפחתות) הסתכם ב-12.1 מיליון דולר בהשוואה ל-7.4 מיליון דולר ברבעון המקביל.
בשלושת הרבעונים הראשונים של השנה, ההכנסות הסתכמו ב-303 מיליון דולר, ירידה של 18%, והרווח הנקי Non-GAAP הסתכם ב-29.9 מיליון דולר, ירידה של 38%.
מנכ"ל פריון טל יעקובסון מסר: "רבעון זה מסמן נקודת מפנה חשובה עבור פריון. הצגנו צמיחה שנתית בכל המדדים המרכזיים, הנשענת על הביצועים החזקים של מנועי הצמיחה שלנו וניהול תפעולי אפקטיבי. אנו ממשיכים לקדם את אסטרטגיית Perion One להפוך למערכת ההפעלה של מנהלי השיווק הדיגיטלי, ותוצאות הרבעון השלישי מחזקות את חשיבותה של פלטפורמה מאוחדת, המחברת בין כל חלקי המערכת בסביבות המדיה והפרסום".
יעקובסון ציין שההשקה של פתרונות מבוססי־AI חדשים צפויה לייצר לפריון מקורות הכנסה יציבים וצפויים יותר, ובשילוב עם שיתופי פעולה של החברה בעולם, נועדו לחזק את יכולתה להתרחב, לשפר את היעילות והרווחיות, ולבסס תשתית איתנה לצמיחה ל-2026 והלאה.
פריון נסחרת בשווי של 486 מיליון דולר בנאסד"ק ובתל אביב, אחרי עלייה של 27.2% במחיר המניה מתחילת השנה, אחרי ירידה במחיר ב-2024 בעקבות פגיעה בתוצאות החברה בשל שינויים של מיקרוסופט - שהייתה לקוחה גדולה שלה.
במקביל לדוחות, פריון הודיעה על הרחבת תוכנית הרכישה העצמית של מניות ב-75 מיליון דולר ל-200 מיליון דולר.