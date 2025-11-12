החברה הישראלית שמזנקת בחדות בוול סטריט בעקבות הדוחות

10:50

הרכישות סידרו למטריקס רבעון מצויין, והמניה מזנקת

בחודש הבא ייערכו אסיפות בעלי המניות לאישור המיזוג בין מטריקס למג'יק. בינתיים, עוד לפני המיזוג, מטריקס מציגה צמיחה ברבעון השלישי של השנה. חברת שירותי ה-IT צמחה ברבעון ב-15.7% ביחס לרבעון המקביל ורשמה הכנסות של 1.64 מיליארד שקל, ומתחילת השנה ההכנסות צמחו ב-10.3% ליותר מ-4.6 מיליארד שקל. הצמיחה מוסברת ברכישת חברות וביניהן גב מערכות ואורטק.

הרווח הנקי המיוחס לבעלי המניות גדל ב-21% לעומת הרבעון המקביל והסתכם ב-78 מיליון שקל, ובשלושת הרבעונים הראשונים של השנה נרשם רווח של 226 מיליון שקל המיוחס לבעלי המניות, גידול של 11.8%. ה-EBITDA (רווח בנטרול ריבית, מס, פחת והפחתות) הגיע מתחילת השנה ל-534 מיליון שקל, עלייה של 14.2% לעומת התקופה המקבילה ב-2024.

כל מגזרי הפעילות של מטריקס צמחו בהכנסות ברבעון השלישי, כשהמגזר הגדול ביותר, פתרונות ושירותי IT בישראל, צמח ב-13.5% ל-979 מיליון שקל. הפעילות בארה"ב צמחה ב-7.1% ל-119 מיליון שקל, אך מתחילת השנה היא רושמת ירידה של 1.9% בהשפעת שינויי שערי חליפין. לפעילות בארה"ב יש שיעור רווח תפעולי גבוה לעומת הפעילויות האחרות של מטריקס, 16%, בהשוואה ל-7.4% בפעילות בישראל ו-6.7%-8% במגזרי פעילות נוספים של החברה.

מנכ"ל מטריקס מוטי גוטמן מסר: "מטריקס מסכמת את הרבעון השלישי לשנת 2025 עם תוצאות שיא כל הזמנים בכל המדדים: בהכנסות, ברווח הגולמי, ברווח התפעולי, ברווח הנקי וב- EBITDA . רשמנו צמיחה אורגנית דו-ספרתית גבוהה בהכנסות וברווחי הפעילות בישראל בזכות המיצוב המוביל של מטריקס במגזרים בהם הביקוש גובר".

גוטמן התייחס באופן ספציפי לפעילות הביטחונית של מטריקס ואמר כי "הזרוע הביטחונית של החברה, בעלת מומחיות ייחודית בתחומי הסייבר והבינה המלאכותית, נהנית מביקושים חזקים לפתרונות טכנולוגיים ומבצעת מגה-פרויקטים בין מדינתיים. הפעילות הביטחונית ממשיכה לצמוח בקצב מרשים, עם עלייה ניכרת בהכנסות וברווחים".

הוא הוסיף כי "מטריקס נכנסת לישורת האחרונה של מימוש העסקה למיזוג חברת מג'יק לחברה, המיזוג הגדול ביותר בהיסטוריה של שוק ה- IT בישראל", וציין שביצועי המניה בחודשים האחרונים "מצביעים בבירור על האמון שהשוק מביע במיזוג. המיזוג מהווה מהלך אסטרטגי מהותי שיהווה קפיצת מדרגה בהתפתחות מטריקס". מניית מטריקס עלתה ב-49% מתחילת השנה ושווי השוק של החברה הוא 7.9 מיליארד שקל.