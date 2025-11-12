החברה הישראלית שמזנקת בחדות בוול סטריט בעקבות הדוחות

ראשיגלובס פיננסיכל הכותרותשוק ההון והשקעותנדל''ן ותשתיותמשפטטכנולוגיהגלובליניהול וקריירהדעותשיווק ופרסוםמגזין Gתרבותוול סטריט ג'ורנל
גלובס מביא את הסיפורים של עונת הדוחות בבורסת ת"א שאולי פספסתם • פריון נטוורק מזנקת בוול סטריט, בעקבות תוצאות חיוביות שפרסמה בתמיכת הצמיחה בהכנסות ממנועי הצמיחה המרכזיים של החברה • גם מניית מטריקס זינקה, כאשר הרכישות סידרו למטריקס רבעון מצוין

כתבי גלובס 09:19
מה חדש בדוחות / אילוסטרציה: טלי בוגדנובסקי, חומרים: shutterstock
הרכישות סידרו למטריקס רבעון מצויין, והמניה מזנקת
בחודש הבא ייערכו אסיפות בעלי המניות לאישור המיזוג בין מטריקס למג'יק. בינתיים, עוד לפני המיזוג, מטריקס מציגה צמיחה ברבעון השלישי של השנה. חברת שירותי ה-IT צמחה ברבעון ב-15.7% ביחס לרבעון המקביל ורשמה הכנסות של 1.64 מיליארד שקל, ומתחילת השנה ההכנסות צמחו ב-10.3% ליותר מ-4.6 מיליארד שקל. הצמיחה מוסברת ברכישת חברות וביניהן גב מערכות ואורטק.

הרווח הנקי המיוחס לבעלי המניות גדל ב-21% לעומת הרבעון המקביל והסתכם ב-78 מיליון שקל, ובשלושת הרבעונים הראשונים של השנה נרשם רווח של 226 מיליון שקל המיוחס לבעלי המניות, גידול של 11.8%. ה-EBITDA (רווח בנטרול ריבית, מס, פחת והפחתות) הגיע מתחילת השנה ל-534 מיליון שקל, עלייה של 14.2% לעומת התקופה המקבילה ב-2024.

כל מגזרי הפעילות של מטריקס צמחו בהכנסות ברבעון השלישי, כשהמגזר הגדול ביותר, פתרונות ושירותי IT בישראל, צמח ב-13.5% ל-979 מיליון שקל. הפעילות בארה"ב צמחה ב-7.1% ל-119 מיליון שקל, אך מתחילת השנה היא רושמת ירידה של 1.9% בהשפעת שינויי שערי חליפין. לפעילות בארה"ב יש שיעור רווח תפעולי גבוה לעומת הפעילויות האחרות של מטריקס, 16%, בהשוואה ל-7.4% בפעילות בישראל ו-6.7%-8% במגזרי פעילות נוספים של החברה.

מנכ"ל מטריקס מוטי גוטמן מסר: "מטריקס מסכמת את הרבעון השלישי לשנת 2025 עם תוצאות שיא כל הזמנים בכל המדדים: בהכנסות, ברווח הגולמי, ברווח התפעולי, ברווח הנקי וב- EBITDA . רשמנו צמיחה אורגנית דו-ספרתית גבוהה בהכנסות וברווחי הפעילות בישראל בזכות המיצוב המוביל של מטריקס במגזרים בהם הביקוש גובר".

גוטמן התייחס באופן ספציפי לפעילות הביטחונית של מטריקס ואמר כי "הזרוע הביטחונית של החברה, בעלת מומחיות ייחודית בתחומי הסייבר והבינה המלאכותית, נהנית מביקושים חזקים לפתרונות טכנולוגיים ומבצעת מגה-פרויקטים בין מדינתיים. הפעילות הביטחונית ממשיכה לצמוח בקצב מרשים, עם עלייה ניכרת בהכנסות וברווחים".

הוא הוסיף כי "מטריקס נכנסת לישורת האחרונה של מימוש העסקה למיזוג חברת מג'יק לחברה, המיזוג הגדול ביותר בהיסטוריה של שוק ה- IT בישראל", וציין שביצועי המניה בחודשים האחרונים "מצביעים בבירור על האמון שהשוק מביע במיזוג. המיזוג מהווה מהלך אסטרטגי מהותי שיהווה קפיצת מדרגה בהתפתחות מטריקס". מניית מטריקס עלתה ב-49% מתחילת השנה ושווי השוק של החברה הוא 7.9 מיליארד שקל.

17:50
פריון נטוורק עקפה את תחזיות האנליסטים; המניה מזנקת בוול סטריט
החברה ציינה כי ההכנסות ממנועי הצמיחה שלה רשמו ביצועים חזקים. בין היתר, ההכנסות מפרסום בטלוויזיות חכמות עלו ב-75%. במקביל לדוחות, פריון הודיעה על הרחבת תוכנית הרכישה העצמית של מניות ב-75 מיליון דולר ל-200 מיליון דולר. מנכ"ל החברה: "הרבעון מסמן נקודת מפנה חשובה עבור פריון"

חברת האדטק הדואלית פריון נטוורק  עקפה את תחזיות האנליסטים ברבעון השלישי. החברה רשמה הכנסות של כ-111 מיליון דולר ורווח נקי Non-GAAP בסך 28 סנט למניה, בהשוואה לתחזיות האנליסטים להכנסות של כ-108 מיליון דולר ורווח של 26 סנט למניה. החברה גם מאשרת את התחזית השנתית.

החברה מציינת שברבען השלישי ההכנסות של מנועי הצמיחה שלה רשמו ביצועים חזקים. לדוגמה, ההכנסות מ-CTV (טלוויזיות חכמות) עלו ב-75% ל-16.6 מיליון דולר, וההכנסות מ-DOOH (פרסום דיגיטלי חוץ ביתי) עלו ב-26% ל-24.1 מיליון דולר.

לפי כללי החשבונאות המקובלים (GAAP), פריון רשמה ברבעון השלישי הפסד של 4.1 מיליון דולר, ועל בסיס Non-GAAP הרווח הנקי היה 12.5 מיליון דולר. ה-EBITDA המתואם (רווח בנטרול ריבית, מס, פחת והפחתות) הסתכם ב-12.1 מיליון דולר בהשוואה ל-7.4 מיליון דולר ברבעון המקביל.

בשלושת הרבעונים הראשונים של השנה, ההכנסות הסתכמו ב-303 מיליון דולר, ירידה של 18%, והרווח הנקי Non-GAAP הסתכם ב-29.9 מיליון דולר, ירידה של 38%.

מנכ"ל פריון טל יעקובסון מסר: "רבעון זה מסמן נקודת מפנה חשובה עבור פריון. הצגנו צמיחה שנתית בכל המדדים המרכזיים, הנשענת על הביצועים החזקים של מנועי הצמיחה שלנו וניהול תפעולי אפקטיבי. אנו ממשיכים לקדם את אסטרטגיית Perion One להפוך למערכת ההפעלה של מנהלי השיווק הדיגיטלי, ותוצאות הרבעון השלישי מחזקות את חשיבותה של פלטפורמה מאוחדת, המחברת בין כל חלקי המערכת בסביבות המדיה והפרסום".

יעקובסון ציין שההשקה של פתרונות מבוססי־AI חדשים צפויה לייצר לפריון מקורות הכנסה יציבים וצפויים יותר, ובשילוב עם שיתופי פעולה של החברה בעולם, נועדו לחזק את יכולתה להתרחב, לשפר את היעילות והרווחיות, ולבסס תשתית איתנה לצמיחה ל-2026 והלאה.

פריון נסחרת בשווי של 486 מיליון דולר בנאסד"ק ובתל אביב, אחרי עלייה של 27.2% במחיר המניה מתחילת השנה, אחרי ירידה במחיר ב-2024 בעקבות פגיעה בתוצאות החברה בשל שינויים של מיקרוסופט - שהייתה לקוחה גדולה שלה.

במקביל לדוחות, פריון הודיעה על הרחבת תוכנית הרכישה העצמית של מניות ב-75 מיליון דולר ל-200 מיליון דולר.