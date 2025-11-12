מספר הישראלים שיורדים מהארץ מזנק. באילו ערים הם גרים?

מספר הישראלים שעוזבים את הארץ מזנק וזאת גם לאחר התחשבות בעלייה מרוסיה ואוקראינה בעקבות המלחמה המתרחשת שם, כאשר אלו השתמשו בישראל כ"תחנת מעבר" בלבד. המלחמה האיצה עוד יותר את העזיבה מהארץ, וזו הגיעה לשיא של 78 אלף ב-2024 (עזבו ב-2023). העיר ממנה עוזבים הכי הרבה היא תל אביב, ממנה מגיעים 14% מהעוזבים. מירושלים, הגדולה יותר, מגיעים רק 6.3% מהעוזבים.

לאחרונה, הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה (למ"ס) שינתה את שיטת החישוב שלה, כך שישראלים שעזבו ומגיעים מדי פעם ל"ביקורי מולדת" עדיין ייספרו כעוזבים. כך שההגדרה היום היא "אדם אשר במשך שנה שלמה, החל מיום יציאתו מהארץ, שהה בחו"ל במצטבר לפחות 275 ימים". המשמעות היא שהשנה בה אדם מוכרז כעוזב את הארץ היא למעשה השנה לאחר שעזב בפועל.

העזיבה מהארץ החלה להתגבר משמעותית ב-2023 (כלומר, עזבו כבר ב-2022), אז היא עלתה מ-37 אלף בשנה קודם ל-56 אלף. אחד הגורמים העיקריים לכך הוא הימלטות של זכאי חוק שבות רבים מרוסיה ומאוקראינה, בעקבות הפלישה הרוסית שהחלה בפברואר 2022. רבים מהם הגיעו לארץ, והשתמשו בה כ"תחנת מעבר" זמנית בדרך למדינות אחרות. הדבר מתבטא יותר מכל בשיעור ילידי ברה"מ לשעבר מבין העוזבים, שהגיע ל-43% ב-2023 (עזבו ב-2022) והתגבר אפילו יותר בשנה שלאחר מכן, אז שיעורם הגיע ל-47% מהעוזבים. בשנה זו, ילידי ישראל הרכיבו רק 39% מהעוזבים.

אך אפילו אם מזניחים אותם, גם בקרב ילידי ישראל בלבד יש זינוק במספר העוזבים את הארץ: מ-19 אלף ב-2022 (עזבו ב-2021) ל-23 אלף ב-2023 ו-30 אלף ב-2024. כלומר, למרות שהתופעה של ישראל כתחנת מעבר האיצה משמעותית את המגמה, עדיין ניתן לראות זינוק של עשרות אחוזים גם בילידי ישראל שעוזבים את הארץ.

שיעור החוזרים לישראל נשאר יציב יחסית

גם בחודשים ינואר-ספטמבר 2025 (עזבו ב-2024) תל אביב מובילה בשיעור העוזבים את הארץ, עם 14% מהם ב-2024. שיעור זה הולך ומתגבר בשנים האחרונות, ולשם השוואה לפני עשור, ב-2014, שיעור העוזבים מתל אביב עמד על 11.2% בלבד. תושבי ירושלים והעיר הגדולה ביותר בה, מרכיבים רק 6.3% מהעוזבים את הארץ. ניכרת בה המגמה ההפוכה: אם ב-2014 תושבי ירושלים הרכיבו 10.6% מבין העוזבים, היום כאמור מדובר על הרבה פחות.

גם חיפה מגלה מגמה דומה לזו של תל אביב, כאשר שיעור תושביה מבין העוזבים עלה מ-4.7% ב-2014 ל-7.7% היום. באר שבע מרכיבה 2.1% מהעוזבים עם מגמה יציבה, וכן גם ראשון לציון עם 3.2%. שיעור העוזבים שהם תושבי בת ים עולה (2.6% ב-2014 ל-3.9%) וכן גם בנתניה (3.3% ל-6.9%). למעשה, מנתניה בת 227 אלף התושבים, עוזבים יותר ישראלים מאשר ירושלים שהגיע לאחרונה למעל מיליון. חשוב להדגיש שבמספרים אבסולוטיים שיעור העזיבה גדל משמעותית, כך שהעזיבה מתל אביב ניכרת אפילו יותר ממה שמתבטא באחוזים.

עם זאת, בשיעור החוזרים לארץ, שנשאר יציב יחסית, תל אביב מובילה (10%). ירושלים במקום השני מייד אחריה (9.4%) ובשתיהן אין מגמות דרמטיות לכאן או לכאן.

דמוגרפית, כמעט כל העוזבים הם יהודים ואחרים (94.3%, מעל שיעורם באוכלוסייה), ולרובם (60%) יש השכלה אקדמית כלשהי. אך נתונים אלו מגיעים רק עד 2023 (שנת עזיבה 2022) כך שקשה ללמוד מכך משהו על המגמות בשנים האחרונות, בייחוד מאז פרוץ המלחמה.

מדובר בנתונים מדאיגים יחסית, שמצביעים על כך שאוכלוסיות חזקות יחסית, בעיקר ממרכז הארץ, עוזבות את הארץ בשנים האחרונות בקצב גובר. רק בעוד שנה נדע האם סיום החלק העצים של המלחמה באוקטובר האחרון שינה את המגמה הזאת.