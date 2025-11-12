האם הרמטכ"ל הרצי הלוי פוטר או התפטר?

להגדרות הציונים לחצו כאן נכון - האמירה נכונה ברובה המוחלט

לא מדויק - חלקים מהותיים מהאמירה שגויים

מטעה - האמירה יוצרת מצג שווא או מוציאה עובדות מהקשרן

לא נכון - האמירה שגויה

לשיפוטכם - המצב העובדתי מורכב מכדי לתת ציון חד־משמעי

תקציר הבדיקה הטענה: נתניהו פיטר את הרמטכ"ל הרצי הלוי כדי להעביר את החוק לפטור מגיוס מה לא נכון:

● הלוי מסר מכתב רשמי שבו הצהיר שהעזיבה נעשית מיוזמתו

● הסיבה שהלוי נתן לפרישתו היא אחריותו לכישלון של צה"ל בשבעה באוקטובר

● נתניהו אומנם טען שללא הלוי קל יותר לחוקק את הפטור, אבל הוא לא אמר שהוא פיטר אותו על הרקע הזה הציון: לא נכון

לקואליציה, כך נראה, חשוב מאוד להעביר את חוק הפטור מגיוס לחרדים. כמה חשוב? לדברי חבר הכנסת עודד פורר (ישראל ביתנו), ראש הממשלה בנימין נתניהו בעצמו עשה מעשה מרחיק לכת: "נתניהו עשה את כל מה שהוא יכול כדי להעביר חוק השתמטות", אמר בערוץ הכנסת, "הוא פיטר את הרמטכ"ל".

הרמטכ"ל המדובר הוא כמובן הרצי הלוי, שהוחלף ב־5 במרץ השנה על ידי אייל זמיר, הרמטכ"ל הנוכחי. באילו נסיבות זה התבצע?

למזלנו, לא צריך לנחש. בהודעה על סיום תפקידו, הלוי השאיר מכתב. המכתב הזה אפילו הועלה לאתר הרשמי של צה"ל, והוא נגיש לכל גולש. המכתב נכתב ב־21 בינואר 2025, והוא ממוען לראש הממשלה ולשר הביטחון.

● המשרוקית | סמוטריץ' מכחיש, אבל הוא בהחלט זכה להערה שלילית בדוח המבקר

● המשרוקית | תחזית הדירוג של ישראל השתפרה. זאת המשמעות

ההפרכה החזקה ביותר לתזה של פורר, מבוטאת במילים שהלוי בחר להדגיש: "אבקש לסיים את תפקידי ב־6 במרץ 2025". כלומר, לא הדחה כפויה, אלא פרישה מרצון. אבל אולי המאבק על גיוס חרדים הוא מה שגרם להלוי להניח את המפתחות מיוזמתו? ובכן, אין לדבר זכר במכתב. במקום זאת, הלוי אומר שההחלטה לסיים את התפקיד התקבלה "מתוקף הכרה באחריותי לכישלון של צה"ל ב־7 באוקטובר ובנקודת זמן בה צה"ל רשם הישגים יוצאי דופן ושיקם את הרתעתה ועוצמתה של מדינת ישראל" - והוא גם מוסיף כי "את ההחלטה הזו קיבלתי לפני זמן רב".

ואכן, אינדיקציות לפרישתו של הלוי התקבלו עוד לפני כן. כבר בספטמבר 2024, בחדשות 12 דווח כי בשיחה עם מקורבים, הלוי סימן תאריך אפשרי לסיום כהונתו: סוף דצמבר. אלא שיש לציין כי את הדיווח ההוא הכחיש דובר צה"ל, ומסר כי "הדיווח על מועד פרישתו הצפוי של הרמטכ״ל חוטא לאמת ומשולל כל יסוד".

מכשול שהוסר מהדרך?

אז אם זה כל־כך ברור, למה פורר התבלבל? ייתכן כי התשובה נמצאת בדיווח תקשורתי מיוני האחרון. בערוץ 13 פורסמה הקלטה בין ראש הממשלה נתניהו לרב משה הלל הירש, חבר מועצת גדולי התורה של דגל התורה ומנהיג הציבור החרדי־ליטאי.

בהקלטה נשמע נתניהו אומר: "היו לנו מכשולים עצומים שהסרנו. אתה יודע, כששר הביטחון נגדך, והרמטכ"ל נגדך, אתה לא יכול להתקדם. עכשיו אנחנו יכולים להתקדם". ובהמשך: "למעשה, בגלל שהחלפנו את הרמטכ"ל, בגלל שהחלפנו את שר הביטחון, שחסמו את זה למעשה לאורך כל התקופה הארוכה הזאת, עכשיו אנחנו יכולים להתקדם יותר בביטחון ויותר במקצועיות".

אבל האזנה זהירה להקלטות מעלה כי גם כאן, נתניהו לא אמר שהוא הדיח את הרמטכ"ל - והטענה שיש כאן "הודאה" בפיטורי הרמטכ"ל עלתה רק בפרשנויות להקלטה. למעשה, לשכת ראש הממשלה הכחישה זאת בתוקף ואמרה שזו "פרשנות מסולפת".

כך או כך, כפי שהראינו, יש תיעודים ממוסמכים לנסיבות עזיבתו של הלוי - ואלה סותרים את נרטיב ה"הדחה" של הלוי. פנינו גם להלוי, לדובר צה"ל ולמשרד ראש הממשלה כדי לקבל את התייחסותם לעניין - אבל אלה לא התקבלו. מח"כ עודד פורר לא נמסרה תגובה.

השורה התחתונה: דברי פורר לא נכונים. כפי שהרמטכ"ל לשעבר הלוי תיאר בעצמו, ההחלטה על עזיבתו התקבלה מיוזמתו - וזה נעשה, כלשונו, "מתוקף הכרה באחריותו לכישלון של צה"ל ב־7 באוקטובר".

תחקיר: עדין קליין