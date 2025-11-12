האם הרמטכ"ל הרצי הלוי פוטר או התפטר?

להגדרות הציונים לחצו כאן
נכון - האמירה נכונה ברובה המוחלט
לא מדויק - חלקים מהותיים מהאמירה שגויים
מטעה - האמירה יוצרת מצג שווא או מוציאה עובדות מהקשרן
לא נכון - האמירה שגויה
לשיפוטכם - המצב העובדתי מורכב מכדי לתת ציון חד־משמעי
תקציר הבדיקה
הטענה: נתניהו פיטר את הרמטכ"ל הרצי הלוי כדי להעביר את החוק לפטור מגיוס
מה לא נכון:
● הלוי מסר מכתב רשמי שבו הצהיר שהעזיבה נעשית מיוזמתו
● הסיבה שהלוי נתן לפרישתו היא אחריותו לכישלון של צה"ל בשבעה באוקטובר
● נתניהו אומנם טען שללא הלוי קל יותר לחוקק את הפטור, אבל הוא לא אמר שהוא פיטר אותו על הרקע הזה
הציון: לא נכון
לקואליציה, כך נראה, חשוב מאוד להעביר את חוק הפטור מגיוס לחרדים. כמה חשוב? לדברי חבר הכנסת עודד פורר (ישראל ביתנו), ראש הממשלה בנימין נתניהו בעצמו עשה מעשה מרחיק לכת: "נתניהו עשה את כל מה שהוא יכול כדי להעביר חוק השתמטות", אמר בערוץ הכנסת, "הוא פיטר את הרמטכ"ל".
הרמטכ"ל המדובר הוא כמובן הרצי הלוי, שהוחלף ב־5 במרץ השנה על ידי אייל זמיר, הרמטכ"ל הנוכחי. באילו נסיבות זה התבצע?
למזלנו, לא צריך לנחש. בהודעה על סיום תפקידו, הלוי השאיר מכתב. המכתב הזה אפילו הועלה לאתר הרשמי של צה"ל, והוא נגיש לכל גולש. המכתב נכתב ב־21 בינואר 2025, והוא ממוען לראש הממשלה ולשר הביטחון.
● המשרוקית | סמוטריץ' מכחיש, אבל הוא בהחלט זכה להערה שלילית בדוח המבקר
● המשרוקית | תחזית הדירוג של ישראל השתפרה. זאת המשמעות
ההפרכה החזקה ביותר לתזה של פורר, מבוטאת במילים שהלוי בחר להדגיש: "אבקש לסיים את תפקידי ב־6 במרץ 2025". כלומר, לא הדחה כפויה, אלא פרישה מרצון. אבל אולי המאבק על גיוס חרדים הוא מה שגרם להלוי להניח את המפתחות מיוזמתו? ובכן, אין לדבר זכר במכתב. במקום זאת, הלוי אומר שההחלטה לסיים את התפקיד התקבלה "מתוקף הכרה באחריותי לכישלון של צה"ל ב־7 באוקטובר ובנקודת זמן בה צה"ל רשם הישגים יוצאי דופן ושיקם את הרתעתה ועוצמתה של מדינת ישראל" - והוא גם מוסיף כי "את ההחלטה הזו קיבלתי לפני זמן רב".
ואכן, אינדיקציות לפרישתו של הלוי התקבלו עוד לפני כן. כבר בספטמבר 2024, בחדשות 12 דווח כי בשיחה עם מקורבים, הלוי סימן תאריך אפשרי לסיום כהונתו: סוף דצמבר. אלא שיש לציין כי את הדיווח ההוא הכחיש דובר צה"ל, ומסר כי "הדיווח על מועד פרישתו הצפוי של הרמטכ״ל חוטא לאמת ומשולל כל יסוד".
מכשול שהוסר מהדרך?
אז אם זה כל־כך ברור, למה פורר התבלבל? ייתכן כי התשובה נמצאת בדיווח תקשורתי מיוני האחרון. בערוץ 13 פורסמה הקלטה בין ראש הממשלה נתניהו לרב משה הלל הירש, חבר מועצת גדולי התורה של דגל התורה ומנהיג הציבור החרדי־ליטאי.
בהקלטה נשמע נתניהו אומר: "היו לנו מכשולים עצומים שהסרנו. אתה יודע, כששר הביטחון נגדך, והרמטכ"ל נגדך, אתה לא יכול להתקדם. עכשיו אנחנו יכולים להתקדם". ובהמשך: "למעשה, בגלל שהחלפנו את הרמטכ"ל, בגלל שהחלפנו את שר הביטחון, שחסמו את זה למעשה לאורך כל התקופה הארוכה הזאת, עכשיו אנחנו יכולים להתקדם יותר בביטחון ויותר במקצועיות".
אבל האזנה זהירה להקלטות מעלה כי גם כאן, נתניהו לא אמר שהוא הדיח את הרמטכ"ל - והטענה שיש כאן "הודאה" בפיטורי הרמטכ"ל עלתה רק בפרשנויות להקלטה. למעשה, לשכת ראש הממשלה הכחישה זאת בתוקף ואמרה שזו "פרשנות מסולפת".
כך או כך, כפי שהראינו, יש תיעודים ממוסמכים לנסיבות עזיבתו של הלוי - ואלה סותרים את נרטיב ה"הדחה" של הלוי. פנינו גם להלוי, לדובר צה"ל ולמשרד ראש הממשלה כדי לקבל את התייחסותם לעניין - אבל אלה לא התקבלו. מח"כ עודד פורר לא נמסרה תגובה.
השורה התחתונה: דברי פורר לא נכונים. כפי שהרמטכ"ל לשעבר הלוי תיאר בעצמו, ההחלטה על עזיבתו התקבלה מיוזמתו - וזה נעשה, כלשונו, "מתוקף הכרה באחריותו לכישלון של צה"ל ב־7 באוקטובר".
תחקיר: עדין קליין
לבדיקה המלאה לחצו כאן
שם: עודד פורר
מפלגה: ישראל ביתנו
תוכנית: הזירה המרכזית, ערוץ הכנסת
ציטוט: "נתניהו עשה את כל מה שהוא יכול כדי להעביר חוק השתמטות. הוא פיטר את הרמטכ"ל"
תאריך: 4.11.2025
ציון: לא נכון
לקואליציה, כך נראה, חשוב מאוד להעביר את חוק הפטור מגיוס לחרדים. כמה חשוב? לדברי עודד פורר, ראש הממשלה בנימין נתניהו בעצמו עשה מעשה מרחיק לכת: "נתניהו עשה את כל מה שהוא יכול כדי להעביר חוק השתמטות", אמר בערוץ הכנסת, "הוא פיטר את הרמטכ"ל".
מדובר ברמטכ"ל רא"ל (במיל') הרצי הלוי, ששירת בתפקידו מה-16 בינואר 2023 ועד ה-5 במרץ 2025, שאז הוחלף על ידי רא"ל אייל זמיר, הרמטכ"ל הנוכחי. אך האם רה"מ בנימין נתניהו פיטר את הלוי? והאם זה היה בעקבות עמדותיו בנושא גיוס חרדים?
לאחר פיטוריו של שר הביטחון יואב גלנט, עלו לקראת סוף 2024 הערכות כי נתניהו צפוי לפטר גם את הלוי וראש השב"כ רונן בר בקרוב. באותה בתקופה היה מתח מסוים בין רה"מ לבין הלוי, שהתמקד סביב מינוי המזכיר הצבאי. נתניהו ביקש למנות את רומן גופמן לתפקיד, בעוד שהלוי העדיף מועמד הנמצא יותר מתוך המערכת הצבאית לתפקיד. בנוסף, באותו דצמבר התראיין תא"ל (במיל') עופר וינטר ואמר כי לפני השביעי לאוקטובר הוא היה מועמד לתפקיד, וכי נתניהו עצמו ביקש למנותו אך הלוי סירב, ולכאורה אמר ש"הבקשה של ראש הממשלה לא עניינית".
בלשכת רה"מ הגיבו לזה: "אם דבריו של תא"ל (במיל') עופר וינטר אכן נכונים, מדובר באירוע חמור. במדינה דמוקרטית, הרמטכ"ל כפוף לדרג המדיני ועליו לשמור את דעותיו הפוליטיות או האישיות לעצמו". הצבא הכחישו כי הדברים נאמרו, אך הלוי ספג ביקורות מהדרג הפוליטי, בין היתר מיו"ר ישראל ביתנו אביגדור ליברמן -מפלגתו של פורר- על כך שלא קידם את וינטר. עם זאת, העימותים בין נתניהו להלוי לפני סיום תפקידו לא עסקו בנושא גיוס חרדים.
ב-21 לינואר השנה, הלוי כתב מכתב פרישה מתפקידו כך שאמר בבירור: "אבקש לסיים את תפקידי בשישה במרץ 2025" (בסוף הטקס של החלפת רמטכ"ל היה יום קודם - ב-5 למרץ). במכתבו הסביר שהוא מתפטר בשל חלקו בחדל של השביעי לאוקטובר: "בבוקר השבעה באוקטובר, צה"ל תחת פיקודי כשל במשימתו להגן על אזרחי ישראל. מדינת ישראל שילמה מחיר כבד וכואב - בחיי אדם, בחטופים ובפצועים בגוף ובנפש. לא היה בכוחם של מעשי הגבורה הנועזים מצד רבים - אנשי כוחות הביטחון, חיילי ומפקדי צה"ל ואזרחים אמיצים, בכדי למנוע את האסון הכבד.
"אחריותי בכישלון הנורא מלווה אותי יום-יום, שעה-שעה, וכך יהיה למשך שארית חיי... מתוך הכרה באחריותי לכישלון של צה"ל בשבעה באוקטובר ובנקודת זמן בה צה"ל רשם הישגים יוצאי דופן ושיקם את ההרתעה ועוצמתה של מדינת ישראל, אבקש לסיים את תפקידי בשישה במרץ 2025. את ההחלטה הזו קיבלתי לפני זמן רב. עתה, כאשר ידו של צה"ל על העליונה בכל זירות הלחימה והסכם השבת חטופים נוסף יצא לדרך, בשלה העת".
ואכן, אינדיקציות לפרישתו של הלוי התקבלו עוד לפני כן. כבר בספטמבר 2024, בחדשות 12 דווח שבשיחה עם מקורבים, הלוי סימן תאריך אפשרי לסיום כהונתו: סוף דצמבר. אלא שיש לציין שאת הדיווח ההוא הכחיש דובר צה"ל, ומסר ש"הדיווח על מועד פרישתו הצפוי של הרמטכ״ל חוטא לאמת ומשולל כל יסוד".
כך, הרמטכ"ל התפטר מדעת עצמו, ולא היה מדובר בפיטורין הקשורים לחוק גיוס כלשהו. אך פורר אינו היחיד שהתבלבל. ביוני האחרון, כאשר הסיעות החרדיות איימו להצביע בעד פירוק הכנסת בשל חוק הגיוס, הודלה בערוץ 13 הקלטה של שיחה בין רה"מ לרב משה הלל הירש, חבר מועצת גדולי התורה של דגל התורה ומנהיג הציבור החרדי-ליטאי, בהקלטה נתניהו אמר: "היו לנו מכשולים עצומים שהסרנו. אתה יודע, כששר הביטחון נגדך, והרמטכ״ל נגדך, אתה לא יכול להתקדם. עכשיו אנחנו יכולים להתקדם".
ובהמשך אמר: "למעשה, בגלל שהחלפנו את הרמטכ"ל, בגלל שהחלפנו את שר הביטחון, שחסמו את זה למעשה לאורך כל התקופה הארוכה הזאת, עכשיו אנחנו יכולים להתקדם יותר בביטחון ויותר במקצועיות".
גלנט, שעליו דיברו נתניהו ופורר, אינו שנוי במחלוקת בהקשר הזה. לאחר הדלפת השיחה, גלנט הגיב: "אני גאה בכך שעמדתי על העיקרון לפיו כולם צריכים לקחת חלק במשימת ההגנה על הארץ. על מנת לקיים את מדינת ישראל, אנו זקוקים לצבא חזק ונחוש. הצורך לגייס לצה״ל כל צעיר בגיל גיוס, חיוני כדי לקיים את ביטחון ישראל - כולם חייבים להתגייס: חילונים, דתיים וחרדים, כולם".
אז מאיפה החיבור הזה בין גלנט וגיוס חרדים לבין הלוי? למה גם נתניהו עצמו מתבלבל וטען שהסיר את הלוי עקב סוגיית גיוס חרדים? מלשכת ראש הממשלה נמסר: "כפי שנשמע בבירור בהקלטות - ללא הפרשנות המסולפת של 'פרשני' ערוץ 13 - ראש הממשלה מציין כי הרמטכ"ל ושר הביטחון הקודמים הם שמנעו את הקמת היחידות הייעודיות לשירות חרדים. לעומתם, שר הביטחון והרמטכ"ל הנוכחיים מקדמים את הנושא בצורה מהירה ומקצועית - ואנו גאים בכך". עם זאת, קיימים קשיים עובדתיים בטענה הזו של הלשכה: בתקופת שירותו כרמטכ"ל הלוי נפתחה החטיבה החרדית הראשונה בצה"ל (חטיבת החשמונאים), ובנוסף, בהקלטת נתניהו עצמה הוא מתייחס לאיטיות שצריך להעביר חוק גיוס כנדרש.
בנוסף, ההקלטה לא מפרידה בין המהלכים שנעשו להסיר את גלנט כשר הביטחון ובין המהלכים שנעשו להסיר את הלוי כרמטכ"ל. ההקלטה, שמוקטעת לחלקים, מסבירה שהסירו מכשולים כדי להעביר את החוק לטעמם של נתניהו והחרדים. ואכן נתניהו הסיר ישירות "מכשול" כדי להעביר את החוק לטעמו - הוא פיטר את גלנט אשר רצה היקפי גיוס יותר גדולים. אך יש כאן דיבור כוללנית לכל מה שנתניהו עשה להסיר מכשולים. הוא מדבר על גלנט והלוי כאחד שאפשר לראות עובדתית שאחד התפטר ואחד פוטר.
כך או כך, כפי שהראינו, יש תיעודים ממוסמכים ורשמיים לנסיבות עזיבתו של הלוי - ואלה סותרים את נראטיב ה"הדחה" של הלוי. פנינו גם להלוי, לדובר צה"ל ולמשרד ראש הממשלה כדי לקבל את התייחסותם לעניין - אבל אלה לא התקבלו.
מטעם ח"כ עודד פורר לא נמסר תגובה.
לסיכום, הלוי לא פוטר אלא הוא זה שפנה במכתב בבקשה לסיים את תפקידו, וטען שהסיבה לזאת בעקבות אחריותו מחדל בשביעי לאוקטובר, ובכך לא קשור לגיוס חרדים. לכן דבריו של פורר לא נכונים.
לתשומת לבכם: מערכת גלובס חותרת לשיח מגוון, ענייני ומכבד בהתאם ל
קוד האתי
המופיע
בדו"ח האמון
לפיו אנו פועלים. ביטויי אלימות, גזענות, הסתה או כל שיח בלתי הולם אחר מסוננים בצורה אוטומטית
ולא יפורסמו באתר.