סמוטריץ' מכחיש, אבל הוא בהחלט זכה להערה שלילית בדוח המבקר

תקציר הבדיקה
הטענה: אין טענה בדוח המבקר שסמוטריץ' הבטיח לקצץ בכספים הקואליציוניים והוא לא קיים
מה לא נכון: המבקר אמר במפורש שהכספים שקוצצו היו קטנים ממה שסמוטריץ' הבטיח
חלק מהכספים הקואליציוניים המשיכו לזרום לתוכניות שלא קשורות למאמצי המלחמה
מה נכון: ב-2024 אכן קוצצו כ-2.3 מיליארד שקל, אם כי הסכום היה נמוך מהמלצת הדרג המקצועי
הציון: לא מדויק
שני דברים שתמיד מספקים כותרות הם מבקר המדינה וכספים קואליציוניים. וכמשלבים אותם ביחד - זו בכלל חגיגה תקשורתית. "(המבקר) אומר שאתה דיברת על קיצוץ כספים קואליציוניים ואז עשית ההיפך. למה זה?", נשאל שר האוצר בצלאל סמוטריץ' בריאיון לכאן ב'. "זה ממש לא היה, לא נברא ולא כתוב בדוח", קבע סמוטריץ' נחרצות. האומנם "הומצאה" הערה כזאת של המבקר? חזרנו לדוח.
דוח המבקר שבבסיס הדיון פורסם בשבוע שעבר, והוא עוסק ב"הכנת תקציבי המלחמה בשנים 2023־2024 במשרד האוצר". בדוח מוקצה חלק מיוחד לכספים הקואליציוניים בתקציב המלחמה של 2023. במסמך מתואר כיצד מספר החלטות ממשלה הסדירו את היקף הכספים הקואליציוניים בהיקף של כ־6 מיליארד שקל ל־2023 וכ־8 מיליארד ל־2024.
לפי המבקר, הגישה של סמוטריץ' הבחינה בין שני סוגי כספים קואליציוניים, שאפשר לכנות אותם "ישנים" ו"חדשים". הכספים הישנים הם אלה שכבר תוקצבו בבסיס התקציב או שמועברים מדי שנה או שמיודעים לגופים ביטחוניים ולכאלה שתומכים במערך המלחמתי. לעומת זאת, הכספים החדשים הם אלה שנועדו למטרות שלא תוקצבו בדרך זו קודם לכן.
בדוח נכתב שהמדיניות של סמוטריץ' הייתה שהכספים הישנים יועברו כסדרם. לגבי הכספים החדשים, המבקר אומר ש"שר האוצר ציין כי בכוונתו להוביל, בתיאום עם ראש הממשלה וראשי המפלגות, מהלך לקיצוץ רוחבי בהיקף של 70% והסטתם לצורכי המלחמה. כך גם יקוצצו מתקציב המוסדות התורניים סך של 250 מיליון שקל המיועדים למענק האברכים שנועד לתשלום בסוף השנה".
אז סמוטריץ' אכן הבטיח. האם הוא גם קיים? בדוח המבקר צוין בהדגשה: "בביקורת עלה כי על אף החלטתו של שר האוצר... להסב 1.6 מיליארד שקל לצרכי המלחמה מתוך הכספים הקואליציוניים... בפועל הוסבו רק כ־860 מיליון שקל לצרכי המלחמה ובכך קטנו היקף המקורות בתוכניות שר האוצר בכ־740 מיליון שקל".
הדוח ממשיך: "על אף הצהרתו של שר האוצר כי תקציבים שאינם נוגעים לפעילות הליבה של המשרדים ושמטרתם אינה חיונית למאמצי המלחמה או לחוסן הלאומי של העורף יוסטו לטובת צרכי המלחמה, כספים קואליציוניים רבים לא קוצצו או קוצצו בהיקף נמוך, וחלק מהם אף הוגדלו לאחר פרוץ המלחמה". אילו כספים הוגדלו? בין היתר, תגבור הפעילות להקמת מרכז מורשת לרחבעם זאבי ותחזוקת מנהרות הכותל.
אבל חשוב לציין שב־2024 כן הייתה הפחתה של הכספים הקואליציוניים - והחלטת ממשלה 1306 (מינואר 2024), קיצצה בשנה זו כ־2.3 מיליארד שקל מהם. אומנם הדוח מבקר את העובדה שהקיצוץ הזה קטן לעומת ההצעה בהיקף של 5 מיליארד שקל שהגיעה מאגף התקציבים, אך גם אם ניתן לדון על טיב הקיצוץ, קשה להתכחש לכך שהיה כזה ב־2024.
משר האוצר בצלאל סמוטריץ' לא נמסרה תגובה.
השורה התחתונה: דברי סמוטריץ' לא מדויקים. מבקר המדינה ציין שב־2023 קוצצו רק חצי מהסכום שסמוטריץ' הבטיח לקצץ. ב־2024 קוצץ סכום יותר משמעותי, אך גם הוא היה רחוק מהצעת גורמי המקצוע.
תחקיר: אוריה בר-מאיר.
שם: בצלאל סמוטריץ'
מפלגה: הציונות הדתית
תוכנית: קלמן-ליברמן, כאן ב'
תאריך: 5.11.25
ציטוט: "זה ממש לא נכון (שמבקר המדינה טען שלא קוצצו כספים קואלייוניים). זה לא היה, לא נברא ולא כתוב בדוח"
ציון: לא מדויק
במסגרת ריאיון לכאן ב' (הריאיון מתחיל ב-18:40, החלק הרלוונטי מתחיל ב-41:35) שר האוצר בצלאל סמוטריץ' נשאל על דוח המבקר העוסק בהתנהלות משרדו בבניית התקציב למלחמת חרבות ברזל. סמוטריץ' טען שהוא ניהל את הכלכלה בצורה טובה וחלק על חלקים מדוח המבקר. בשלב הזה המראיין אסף ליברמן טען בפני סמוטריץ' שהמבקר "אומר שאתה דיברת על קיצוץ כספים קואליציוניים ואז עשית ההיפך. למה זה? מה את עונה למבקר?". סמוטריץ' טען ש" זה ממש לא היה, לא נברא ולא כתוב בדוח". לאחר ויכוח קצר עם המראיינים, סמוטריץ' הסביר: "מה שכתוב בדוח, וזה נכון, אני ברגע הראשון הקפאתי את כל הכספים, בשנייה הראשונה, עכשיו אין לך מקורות תקציביים אחרים, כי זה מה שמתברר, שכשאומרים לך שיש רזרבות זה לא באמת רזרבות, אז אין לך כסף אז אתה עוצר רגע את הכל כדי לתת מענה למה שצריך, ואז כשאתה מוציא תקציב אתה יכול להחליט מה אתה משחרר". בדקנו מה אמר דוח המבקר ביחס לכספים הקואליציוניים.
הדיון המדובר עסק בדוח המבקר שפורסם בתחילת נובמבר 2025 תחת הכותרת "הכנת תקציבי המלחמה בשנים 2023-2024 במשרד האוצר". הדוח עסק, כפי שניתן להבין מהכותרת, בהיבטים שונים בתוך משרד האוצר בכל הנוגע לתקציב המלחמה. יצוין שבהתאם לאופי הוויכוח בין סמוטריץ' למראייניו, הבדיקה לא תעסוק בעמדת הדרגים המקצועיים במשרד האוצר באשר לכספים הקואליציוניים, אלא רק לעמדות שלפי הדוח סמוטריץ' עצמו הביע, ובפער שבינן לבין הביצוע בפועל.
כפי שהוסבר בעבר במשרוקית, כספים קואליציוניים הם כספים המוקצים למפלגות מתוך תקציב המדינה מתוקף הסכם קואליציוני. מדובר בתקנות תקציביות (הרמה הנמוכה ביותר בתקציב), וככאלה אינן עוברות חקיקה בכנסת כמו סעיפים בתקציב המדינה אלא רק מאושרות בממשלה. לפי הנחיית יועמ"ש 1.1801, הכספים הקואליציוניים לא נכנסים לבסיס התקציב אלא משולבים בחוק התקציב רק לתקופה עליה הוסכם בהסכם הקואליציוני.
בעמודים 41-44 בדוח מוקצה חלק מיוחד לכספים הקואליציוניים בתקציב המלחמה של 2023. הדוח מתאר כיצד החלטות ממשלה 241 , 511 ו- 861 הסדירו את היקף הכספים הקואליציוניים בהיקף של כ-6 מיליארד שקל ל-2023 וכ-8 מיליארד ל-2024. לאחר פרוץ המלחמה, קרן המטבע הבינלאומית ("קרן המטבע העולמית" בלשון הדוח) ובנק ישראל עמדו על הצורך לקצץ בהוצאות בעדיפות נמוכה לטובת מימון הוצאות המלחמה והוצאות אחרות בעדיפות גבוהה יותר. בנק ישראל הזהיר, בין השאר, שההוצאות שנובעות מהסכמים קואליציוניים ב-2023 עלולות ליצור בעיה לקצץ באותם סעיפים ב-2024 ולכן היה צורך לקצץ בהם כבר בתקציב 2023. ב-6 בנובמבר אגף התקציבים הציע לסמוטריץ' להסיט 2.5 מיליארד שקל מהכספים הקואליציוניים (יש לזכור שהמלחמה פרצה לקראת סוף שנת הכספים) לטובת המלחמה.
בדוח המבקר נכתב: "אשר לכספים קואליציוניים ציין השר במכתבו כי לאור השלב שבו גיבש את התוכנית הכלכלית להתמודדות עם צורכי המלחמה (תחילת נובמבר) כספים שלגביהם קיימת הסתמכות מצד גופים שלישיים בשל כך שהם תוקצבו בבסיס התקציב או שמועברים מדי שנה או פניות שאושרו בוועדת הכספים או שהם נוגעים לתשלומי שכר, יועברו כסדרם. נוסף על כך יועברו כסדרם תקציבים שנועדו למשטרת ישראל, לשירות בתי הסוהר, למערכת הבריאות, למערכת הרווחה, לגופים העוסקים בתמיכה במערך המלחמתי, בחוסן הלאומי ובטיפול בנפגעי טרור, לגופי הצלה וכד'.
"בנוגע לכספים קואליציוניים שנועדו למטרות חדשות ציין שר האוצר כי בכוונתו להוביל, בתיאום עם ראש הממשלה וראשי המפלגות, מהלך לקיצוץ רוחבי בהיקף של 70% והסטתם לצורכי המלחמה. כך גם יקוצצו מתקציב המוסדות התורניים סך של 250 מיליון ש"ח המיועדים למענק האברכים שנועד לתשלום בסוף השנה".
כלומר, עד כה דוח המבקר מראה שאכן סמוטריץ' התכוון לבצע קיצוץ של ממש בכספים הקואליציוניים, אם כי כאמור לא באופן מלא שכן חלקם נגעו לפעילות ליבה של המשרדים. לאחר מכן, החלקים הבאים הופיעו בדוח באופן מודגש: "בביקורת עלה כי על אף החלטתו של שר האוצר ביום 9.11.23 להסב 1.6 מיליארד ש"ח לצרכי המלחמה מתוך הכספים הקואליציוניים (המהווים נתח של כ-35% מתוך סך המקורות בתוכניתו להגדלת תקציב המלחמה), בפועל ביום 27.11.23 הוסבו רק כ-860 מיליון ש"ח לצרכי המלחמה ובכך קטנו היקף המקורות בתוכניות שר האוצר בכ-740 מיליון ש"ח ללא הגדרת מקורות חלופיים אחרים לסכום שלא הוסב בסופו של דבר.
"על אף הצהרתו של שר האוצר בדבר כי תקציבים שאינם נוגעים לפעילות הליבה של המשרדים ושמטרתם אינה חיונית למאמצי המלחמה או לחוסן הלאומי של העורף יוסטו לטובת צרכי המלחמה, כספים קואליציוניים רבים לא קוצצו או קוצצו בהיקף נמוך, וחלק מהם אף הוגדלו לאחר פרוץ המלחמה .
"כך נמצא כי בהחלטות הממשלה מס' 1172 מ-24.12.23, ו-1096 מ-27.11.23 אושר כי ייעוד של כספים קואליציוניים יהיה לתוכניות שאינן קשורות ישירות לתמיכה במאמצי המלחמה, באוכלוסייה האזרחית שנפגעה או במתן שירותים חיוניים של המשק. כך למשל, מתוך מספר תוכניות שונות של כספים קואליציוניים, שנבדקו על ידי צוות הביקורת, בהיקף של 1.375 מיליארד ש"ח, שאושרו בהחלטת הממשלה ממאי 2023, נמצאו יתרות כספים בהיקף של כ-300 מיליון ש"ח שטרם הוקצו עד פרוץ המלחמה, ולמרות זאת לא נעשה בהם שימוש לצרכי המלחמה. יתרה מזו - בהחלטות ממשלה שהתקבלו אחרי פרוץ המלחמה (1096 מ-27.11.23, ו-1172 מ-24.12.23), גדל הסכום לתוכניות אלו לסך של 1.421 מיליארד ש"ח". כלומר, מהדוח עולה כי הכספים הקואליציוניים הוסבו בניגוד לדבריו של סמוטריץ' בתחילת נובמבר.
נספח 1 לדוח (עמודים 93-95) עוסק ב"דוגמאות לתוכניות תקציב שאינן קשורות לתמיכה במאמצי המלחמה, באוכלוסייה האזרחית שנפגעה או במתן שירותים חיוניים של המשק וסכומי התקציב שתוקצבו בהן במסגרת החלטות הממשלה על הכספים הקואליציוניים לשנת 2023". בין הסעיפים שכלולים בנספח ניתן למצוא את התמיכה בארגוני ההצנחה, שהסכום לתמיכה בה בדצמבר היה גבוה ב-53% ממה שהיה במאי כדי לתגבר את הפעילות להקמת מרכז מורשת לרחבעם זאבי; הגדלת תקציב פרויקטים והחלטות ב-71% לטובת תחזוקת מנהרות הכותל; ותוספות של 14 מיליון שקל למוסדות הפטור (בשני סעיפים). היו גם סעיפים שכן עברו קיצוץ, כמו הכספים הקואליציוניים שנועדו לחיזוק הזהות היהודית במסגרת משרד ההתיישבות (קיצוץ של 33% בדצמבר לעומת מאי). מסעיף שנועד לחיזוק פעילות בתי הדין לממונות, שעד אוקטובר הוקצה לשימוש 33% ממנו (בכל המקרים שפורטו עד כה לא הוקצו כלל כספים לשימוש עד אוקטובר), קוצצו עוד 23%. בסך הכל, הנספח מראה שמתוך הדוגמאות שנבחנו עמדו במאי 2023 על כ-1.38 מיליארד שקל, מהם נשארו עד אוקטובר כ-298 מיליון (22%), אך עד דצמבר היקפם תפח ל-1.42 מיליארד.
עמוד 65 מפנה להחלטת ממשלה 1306, שקיצצה בכספים הקואליציוניים כ-2.3 מיליארד שקל ב-2024. אומנם הדוח מבקר את העובדה שהקיצוץ הזה קטן לעומת ההצעה בהיקף של 5 מיליארד שקל שהגיעה מאגף התקציבים, אך כאמור השאלה היא כיצד הדברים עמדו ביחס לעמדתו של סמוטריץ'. בהינתן זה, גם אם ניתן לדון על טיב הקיצוץ, קשה להתכחש לכך שהיה כזה ב-2024. הדוח לא התייחס לשאלה אם הכספים שלא קוצצו הלכו לפעילות חיונית או לא.
בסיכום דבריו של המבקר (עמ' 90) נכתב: "נמצא כי בתקציבים הנוספים לשנים 2023 ו-2024 לא ננקטו צעדים מרסנים משמעותיים, ובין היתר לא נעשה קיצוץ משמעותי יותר בכספים הקואליציוניים". הדוח כלל גם ביקורת על הדרג המקצועי באוצר, שהתמקד במציאת מקורות זמינים לתקציב (כולל הכספים הקואליציוניים) במקום ליצור סדר עדיפויות שיאפשר איזון תקציבי תוך כדי ראייה פיסקלית לטווח ארוך יותר מניהול המלחמה גרידא.
מטעם שר האוצר סמוטריץ' לא נמסרה תגובה.
לסיכום, לפי דוח מבקר המדינה סמוטריץ' דיבר על הצורך לקצץ בכספים קואליציוניים לא חיוניים, אך בפועל ב-2023 סעיפים רבים שכאלה לא קוצצו או שאף קיבלו תוספת. ב-2024 אכן קוצצו 2.3 מיליארד שקל, אך המבקר הגדיר זאת כקיצוץ לא מספק. לכן דבריו של סמוטריץ' לא מדויקים.
