סמוטריץ' מכחיש, אבל הוא בהחלט זכה להערה שלילית בדוח המבקר

תקציר הבדיקה הטענה: אין טענה בדוח המבקר שסמוטריץ' הבטיח לקצץ בכספים הקואליציוניים והוא לא קיים

מה לא נכון: המבקר אמר במפורש שהכספים שקוצצו היו קטנים ממה שסמוטריץ' הבטיח

חלק מהכספים הקואליציוניים המשיכו לזרום לתוכניות שלא קשורות למאמצי המלחמה

מה נכון: ב-2024 אכן קוצצו כ-2.3 מיליארד שקל, אם כי הסכום היה נמוך מהמלצת הדרג המקצועי

הציון: לא מדויק

שני דברים שתמיד מספקים כותרות הם מבקר המדינה וכספים קואליציוניים. וכמשלבים אותם ביחד - זו בכלל חגיגה תקשורתית. "(המבקר) אומר שאתה דיברת על קיצוץ כספים קואליציוניים ואז עשית ההיפך. למה זה?", נשאל שר האוצר בצלאל סמוטריץ' בריאיון לכאן ב'. "זה ממש לא היה, לא נברא ולא כתוב בדוח", קבע סמוטריץ' נחרצות. האומנם "הומצאה" הערה כזאת של המבקר? חזרנו לדוח.

דוח המבקר שבבסיס הדיון פורסם בשבוע שעבר, והוא עוסק ב"הכנת תקציבי המלחמה בשנים 2023־2024 במשרד האוצר". בדוח מוקצה חלק מיוחד לכספים הקואליציוניים בתקציב המלחמה של 2023. במסמך מתואר כיצד מספר החלטות ממשלה הסדירו את היקף הכספים הקואליציוניים בהיקף של כ־6 מיליארד שקל ל־2023 וכ־8 מיליארד ל־2024.

לפי המבקר, הגישה של סמוטריץ' הבחינה בין שני סוגי כספים קואליציוניים, שאפשר לכנות אותם "ישנים" ו"חדשים". הכספים הישנים הם אלה שכבר תוקצבו בבסיס התקציב או שמועברים מדי שנה או שמיודעים לגופים ביטחוניים ולכאלה שתומכים במערך המלחמתי. לעומת זאת, הכספים החדשים הם אלה שנועדו למטרות שלא תוקצבו בדרך זו קודם לכן.

בדוח נכתב שהמדיניות של סמוטריץ' הייתה שהכספים הישנים יועברו כסדרם. לגבי הכספים החדשים, המבקר אומר ש"שר האוצר ציין כי בכוונתו להוביל, בתיאום עם ראש הממשלה וראשי המפלגות, מהלך לקיצוץ רוחבי בהיקף של 70% והסטתם לצורכי המלחמה. כך גם יקוצצו מתקציב המוסדות התורניים סך של 250 מיליון שקל המיועדים למענק האברכים שנועד לתשלום בסוף השנה".

אז סמוטריץ' אכן הבטיח. האם הוא גם קיים? בדוח המבקר צוין בהדגשה: "בביקורת עלה כי על אף החלטתו של שר האוצר... להסב 1.6 מיליארד שקל לצרכי המלחמה מתוך הכספים הקואליציוניים... בפועל הוסבו רק כ־860 מיליון שקל לצרכי המלחמה ובכך קטנו היקף המקורות בתוכניות שר האוצר בכ־740 מיליון שקל".

הדוח ממשיך: "על אף הצהרתו של שר האוצר כי תקציבים שאינם נוגעים לפעילות הליבה של המשרדים ושמטרתם אינה חיונית למאמצי המלחמה או לחוסן הלאומי של העורף יוסטו לטובת צרכי המלחמה, כספים קואליציוניים רבים לא קוצצו או קוצצו בהיקף נמוך, וחלק מהם אף הוגדלו לאחר פרוץ המלחמה". אילו כספים הוגדלו? בין היתר, תגבור הפעילות להקמת מרכז מורשת לרחבעם זאבי ותחזוקת מנהרות הכותל.

אבל חשוב לציין שב־2024 כן הייתה הפחתה של הכספים הקואליציוניים - והחלטת ממשלה 1306 (מינואר 2024), קיצצה בשנה זו כ־2.3 מיליארד שקל מהם. אומנם הדוח מבקר את העובדה שהקיצוץ הזה קטן לעומת ההצעה בהיקף של 5 מיליארד שקל שהגיעה מאגף התקציבים, אך גם אם ניתן לדון על טיב הקיצוץ, קשה להתכחש לכך שהיה כזה ב־2024.

משר האוצר בצלאל סמוטריץ' לא נמסרה תגובה.

השורה התחתונה: דברי סמוטריץ' לא מדויקים. מבקר המדינה ציין שב־2023 קוצצו רק חצי מהסכום שסמוטריץ' הבטיח לקצץ. ב־2024 קוצץ סכום יותר משמעותי, אך גם הוא היה רחוק מהצעת גורמי המקצוע.

תחקיר: אוריה בר-מאיר.