טעות נגררת: ממשל ביידן לא מימן במיליארדים את המחאה

להגדרות הציונים לחצו כאן נכון - האמירה נכונה ברובה המוחלט

לא מדויק - חלקים מהותיים מהאמירה שגויים

מטעה - האמירה יוצרת מצג שווא או מוציאה עובדות מהקשרן

לא נכון - האמירה שגויה

לשיפוטכם - המצב העובדתי מורכב מכדי לתת ציון חד־משמעי



תקציר בדיקה הטענה: ממשל ביידן מימן במיליארדים את ההפגנות נגד הממשלה מה לא נכון:

● הכסף שעבר ישירות מהממשל לארגונים ישראלים הסתכם ב־42 אלף דולר, חלקו בתקופת טראמפ

● סך הכספים שהועברו עומד על כ־900 מיליון דולר, ומקורם בקרנות פרטיות

● הכספים הועברו ליותר מאלף ארגונים, רובם לא ארגוני שמאל הציון: לא נכון

נשיא ארה"ב, דונלד טראמפ, לא מסתיר את השתדלותו למען הענקת חנינה לראש הממשלה בנימין נתניהו - ויש בליכוד מי שמברכים על כך. אבל האם אין כאן חוסר עקביות עם הביקורת החריפה שנמתחה על הנשיא הקודם ג'ו ביידן כשהוא נתפס כמתערב בענייניה הפנימיים של ישראל? שרת התחבורה מירי רגב טענה שפשוט אי אפשר להשוות. ממשל ביידן, היא אמרה, "מימן במיליארדים את אותן הפגנות אלימות... העביר לעמותות בארץ כספים אדירים למימון ההפגנות והפלת הממשלה". הטענה הזאת נשמעת הרבה, אבל האם היא גם נכונה?

האמירה של רגב מתייחסת לדוח מיולי האחרון שהוציאה ועדת המשפטים של בית הנבחרים האמריקאי. הדוח עצמו הוא מעיין סיכום ביניים של התקדמות בחקירה שביצעה הוועדה - ומאז לא נרשמו התקדמויות נוספות. בסוגריים נעיר שמדובר בדוח שנכתב על ידי נבחרי ציבור, כך שהוא לא חף ממעורבות פוליטית.

ועכשיו לעצם העניין. במסמך אין זכר ל"מיליארדי הדולרים" שרגב הזכירה. המספר הקרוב ביותר שמופיע שם הוא 884 מיליון דולר. לפי הדוח, זהו הסכום שעבר דרך PEF Israel, קרן אמריקאית שמאפשרת לתורמים פרטיים לתרום לארגונים בישראל, בשנים 2021־2024 ל"יותר מאלף ארגונים ישראליים, כולל קבוצות המעורבות בהפגנות נגד הרפורמה המשפטית".

מיהם אותם אלף ארגונים? חלקם אומנם ארגוני שמאל כמו בצלם, אבל כפי שהסביר פרופ' טד ששון, חוקר בכיר במכון למחקרי ביטחון לאומי (INSS) ומרצה במידלברי קולג' בוורמונט, "הרוב המכריע של הכסף, או אולי כולו, הולך לסוגים אחרים של מטרות בישראל שדומות הרבה יותר למוזיאון ישראל, למד"א ולאוניברסיטה העברית. בכך, PEF מספק תרומות לחלק מארגוני המחאה, אך זאת לבקשת תורמים פרטיים. כסף שמתקבל על ידי כל אחד מארגוני המחאה נשלח על ידי תורם ל־PEF עם בקשה שהוא יועבר לארגון ספציפי".

זה מה שמביא אותנו לנקודה הבאה. רגב - וכמוה רבים אחרים - קישרו את הכסף הזה לממשל ביידן. אבל גם זה רחוק מלהיות מדויק. יש בדוח רק העברה ישירה אחת מהממשל: "בין 2020 ל־2022 מחלקת המדינה תחת ביידן־האריס העבירה כ־42 אלף דולר במימון פדרלי" לתוכנית חינוכית של התנועה לאיכות השלטון "בשלושה בתי ספר תיכוניים בירושלים". מעבר לזה שמדובר בכסף קטן, בתקופה זו כאמור הממשלה הנוכחית טרם הוקמה, וב־2020 נשיא ארה"ב היה בכלל אחד, דונלד טראמפ.

חלק מהטענות הן למימון פדרלי עקיף, למשל שהממשל העביר כסף לקרנות מסוימות ואלו העבירו את הכספים לארגוני המחאה. אלא שלשון הדוח לא מתחייבת, והיא אומרת רק ש"ייתכן שהתרומות... כללו מימון שמקורו בממשלת ארה"ב". משמע, לא בטוח.

השורה התחתונה: דברי השרה מירי רגב לא נכונים. רגב מתבססת על דוח שהתיעוד היחיד בו להעברה ישירה מהממשל האמריקאי לארגונים שמחו נגד ממשלת ישראל מסתכם ב־42 אלף דולר (חלקם ניתנו תחת ממשל טראמפ). כמו כן, אין ראיות חותכות למימון עקיף, וממילא סך כל הכספים לא מגיע למיליארד דולר.

מטעם השרה מירי רגב לא נמסרה תגובה.

תחקיר: עדין קליין