טעות נגררת: ממשל ביידן לא מימן במיליארדים את המחאה

תקציר בדיקה
הטענה: ממשל ביידן מימן במיליארדים את ההפגנות נגד הממשלה
מה לא נכון:
● הכסף שעבר ישירות מהממשל לארגונים ישראלים הסתכם ב־42 אלף דולר, חלקו בתקופת טראמפ
● סך הכספים שהועברו עומד על כ־900 מיליון דולר, ומקורם בקרנות פרטיות
● הכספים הועברו ליותר מאלף ארגונים, רובם לא ארגוני שמאל
הציון: לא נכון
נשיא ארה"ב, דונלד טראמפ, לא מסתיר את השתדלותו למען הענקת חנינה לראש הממשלה בנימין נתניהו - ויש בליכוד מי שמברכים על כך. אבל האם אין כאן חוסר עקביות עם הביקורת החריפה שנמתחה על הנשיא הקודם ג'ו ביידן כשהוא נתפס כמתערב בענייניה הפנימיים של ישראל? שרת התחבורה מירי רגב טענה שפשוט אי אפשר להשוות. ממשל ביידן, היא אמרה, "מימן במיליארדים את אותן הפגנות אלימות... העביר לעמותות בארץ כספים אדירים למימון ההפגנות והפלת הממשלה". הטענה הזאת נשמעת הרבה, אבל האם היא גם נכונה?
האמירה של רגב מתייחסת לדוח מיולי האחרון שהוציאה ועדת המשפטים של בית הנבחרים האמריקאי. הדוח עצמו הוא מעיין סיכום ביניים של התקדמות בחקירה שביצעה הוועדה - ומאז לא נרשמו התקדמויות נוספות. בסוגריים נעיר שמדובר בדוח שנכתב על ידי נבחרי ציבור, כך שהוא לא חף ממעורבות פוליטית.
ועכשיו לעצם העניין. במסמך אין זכר ל"מיליארדי הדולרים" שרגב הזכירה. המספר הקרוב ביותר שמופיע שם הוא 884 מיליון דולר. לפי הדוח, זהו הסכום שעבר דרך PEF Israel, קרן אמריקאית שמאפשרת לתורמים פרטיים לתרום לארגונים בישראל, בשנים 2021־2024 ל"יותר מאלף ארגונים ישראליים, כולל קבוצות המעורבות בהפגנות נגד הרפורמה המשפטית".
מיהם אותם אלף ארגונים? חלקם אומנם ארגוני שמאל כמו בצלם, אבל כפי שהסביר פרופ' טד ששון, חוקר בכיר במכון למחקרי ביטחון לאומי (INSS) ומרצה במידלברי קולג' בוורמונט, "הרוב המכריע של הכסף, או אולי כולו, הולך לסוגים אחרים של מטרות בישראל שדומות הרבה יותר למוזיאון ישראל, למד"א ולאוניברסיטה העברית. בכך, PEF מספק תרומות לחלק מארגוני המחאה, אך זאת לבקשת תורמים פרטיים. כסף שמתקבל על ידי כל אחד מארגוני המחאה נשלח על ידי תורם ל־PEF עם בקשה שהוא יועבר לארגון ספציפי".
זה מה שמביא אותנו לנקודה הבאה. רגב - וכמוה רבים אחרים - קישרו את הכסף הזה לממשל ביידן. אבל גם זה רחוק מלהיות מדויק. יש בדוח רק העברה ישירה אחת מהממשל: "בין 2020 ל־2022 מחלקת המדינה תחת ביידן־האריס העבירה כ־42 אלף דולר במימון פדרלי" לתוכנית חינוכית של התנועה לאיכות השלטון "בשלושה בתי ספר תיכוניים בירושלים". מעבר לזה שמדובר בכסף קטן, בתקופה זו כאמור הממשלה הנוכחית טרם הוקמה, וב־2020 נשיא ארה"ב היה בכלל אחד, דונלד טראמפ.
חלק מהטענות הן למימון פדרלי עקיף, למשל שהממשל העביר כסף לקרנות מסוימות ואלו העבירו את הכספים לארגוני המחאה. אלא שלשון הדוח לא מתחייבת, והיא אומרת רק ש"ייתכן שהתרומות... כללו מימון שמקורו בממשלת ארה"ב". משמע, לא בטוח.
השורה התחתונה: דברי השרה מירי רגב לא נכונים. רגב מתבססת על דוח שהתיעוד היחיד בו להעברה ישירה מהממשל האמריקאי לארגונים שמחו נגד ממשלת ישראל מסתכם ב־42 אלף דולר (חלקם ניתנו תחת ממשל טראמפ). כמו כן, אין ראיות חותכות למימון עקיף, וממילא סך כל הכספים לא מגיע למיליארד דולר.
מטעם השרה מירי רגב לא נמסרה תגובה.
תחקיר: עדין קליין
לבדיקה המלאה לחצו כאן
שם: מירי רגב
מפלגה: הליכוד
תוכנית: גוני כהן ויאיר שרקי, גל"צ
ציטוט: "(ממשל ביידן) מימן במיליארדים את אותן הפגנות אלימות... (ל)הפלת הממשלה"
תאריך: 16.10.25
ציון: לא נכון
חברי הליכוד בירכו על האמירה שנשיא ארה"ב דונלד טראמפ אמר שצריך לתת לרה"מ נתניהו חנינה. בריאיון בגל"צ, לאחר ששרת התחבורה מירי רגב נשאלה מדוע ההתערבות של טראמפ מתקבלת אך זו של ביידן פסולה, היא טענה: "הם אפילו מימנו במיליארדים את אותן הפגנות אלימות... הממשל בארה"ב של טראמפ הודיע, שהם יודעים שממשל ביידן... ממשל טראמפ הודיע שהם יודעים שממשל ביידן העביר לעמותות בארץ כספים אדירים למימון ההפגנות והפלת הממשלה. תראה, אני עומדת על מה שקראתי ודרך אגב אני גם מאמינה בזה". אך האם ממשלת ביידן העבירה כספים ממשלתיים עבור המחאה?
המיליארדים שעליהם מדברת שרת התחבורה עלו לראשונה בחדשות עקב פוסט של נתניהו מיולי האחרון, לגבי דוח שיצא מוועדת המשפטים של בית הנבחרים האמריקאי. נתניהו אז טען שהדוח מראה הוכחות שמיליארדי דולרים ממשלתיים הועברו מממשל ביידן למחאה נגד המהפכה המשפטית. אך מה חשיבות הדוח הזה והאם זה באמת מה שכתוב בו?
הדוח עצמו מציג שהוא רק סיכום ביניים, כפי שעולה מההקדמה: "מזכר זה מספק עדכון על ההתקדמות בחקירה וסיכום של ממצאי המפתח של הוועדה עד כה".
כמו שנכתב בכתבה קודמת של "המשרוקית", ד"ר אסנת חזן, חוקרת ומנהלת מעבדת הנתונים במכון למשפט ופילנתרופיה באוניברסיטת תל אביב, מוסיפה שגם אם היה מדובר בדוח סופי, "זה לא מסמך עם תוקף משפטי, או דוח רשמי כמו מבקר המדינה".
ואכן, זהו דוח של ועדת המשפטים, קרי כזו שמורכבת מנבחרי ציבור. כך, לדוחות כאלה יש הטיה מובנית: "הדוחות הללו נכתבים מצד ועדות או בבית הנבחרים או בסנאט, כאשר מי ששולט בוועדות הללו הוא באופן בוטה מי שמחזיק ברוב באותו בית", מסביר יפתח דיין, פרשן לפוליטיקה אמריקאית. "בסנאט זה לפעמים עדיין נשאר עם אינפוט של שתי המפלגות - תלוי בחומרת הפילוג ובגודל הרוב - אבל בבית הנבחרים זה תמיד בנרטיב ולפעמים בעובדות לצד אחד בלבד". כמובן, העובדה שיש הטיה מפלגתית בוועדות הקונגרס אינה פירושה בהכרח שהדוח שגוי. אז נשאל: מה באמת נאמר בו?
במסמך לא נזכר מיליארדי דולרים. המספר הקרוב ביותר לכך הוא 884 מיליון דולר. לפי הדוח, זהו הסכום שעבר דרך PEF Israel, קרן אמריקאית שמאפשרת לתורמים פרטיים לתרום לארגונים בישראל. בשנים 2021-2024 ל"יותר מאלף ארגונים ישראליים, כולל קבוצות המעורבות בהפגנות נגד הרפורמה המשפטית".
אבל יש כאן שתי בעיות: ראשית, בשנים 2021-2022 הממשלה הנוכחית טרם קמה, והוספתן לחישוב מנפחת את המספר. לפי המקור שממנו שאבו מחברי הדוח את המספר 884 מיליון, בשנים 2023-2024, כלומר לאחר הקמת הממשלה, עברו דרך PEF קצת פחות מ-545 מיליון דולר. עדיין סכום נכבד להעביר לארגוני מחאה, לא?
זו הבעיה השנייה: גופים אלו, כלשון הדוח, הם חלק מאלף ארגונים. לפי הרשימה באתר PEF, אומנם תוכלו לתרום לארגוני שמאל כמו בצלם, אבל גם להרבה אחרים: "למסמך הזה יש היבט של 'פיתיון והחלפה'", מסביר פרופ' טד ששון, חוקר בכיר במכון למחקרי ביטחון לאומי (INSS) ומרצה במידלברי קולג' בוורמונט. "מדברים על מספרי ענק, אבל הרוב המכריע של הכסף, או אולי כולו, הולך לסוגים אחרים של מטרות בישראל שדומות הרבה יותר למוזיאון ישראל, למד"א ולאוניברסיטה העברית. בכך, PEF מספק תרומות לחלק מארגוני המחאה, אך זאת לבקשת תורמים פרטיים. כסף שמתקבל על ידי כל אחד מארגוני המחאה נשלח על ידי תורם ל-PEF עם בקשה שהוא יועבר לארגון ספציפי".
"אפשר אפילו להסתכל על העמותות הישראליות שמוזכרות כדי לעקוב אחר המימון שלהן", אומרת חזן. "כל הכסף הזר שהתקבל בכל הארגונים הישראליים המוזכרים בשנה, רק מסתכם בכמה עשרות מיליוני דולרים, ורובו ככולו מגורמים פרטיים".
אבל האם ממשל ביידן תמך במי שניסו להפיל את הממשלה הנוכחית? הדוח מצביע על העברה ישירה אחת: "בין 2020 ל-2022 מחלקת המדינה תחת ביידן-האריס העבירה כ-42 אלף דולר במימון פדרלי" לתוכנית חינוכית של התנועה לאיכות השלטון "בשלושה בתי ספר תיכוניים בירושלים". מעבר לכך שמדובר בכסף קטן, בתקופה זו כאמור הממשלה הנוכחית טרם הוקמה, וב-2020 נשיא ארה"ב היה בכלל אחד, דונלד טראמפ.
חלק מהטענות הן למימון פדרלי עקיף, למשל שהממשל העביר כסף ל-PEF או לקרן רוקפלר (RPA), ואלו העבירו את הכספים לארגוני המחאה. אלא שלשון הדוח לא מתחייבת, וכך נכתב על 18 מיליון דולר שהגיעו לארגון עתיד כחול לבן מ-PEF ב-2023: "ייתכן שהתרומות של PEF כללו מימון שמקורו בממשלת ארה"ב". משמע, לא בטוח. אם נעיין במקור שעליו מסתמכים - מאמר מאת דייוויד אייזק ב-JNS, ממנו גם נשאב המספר 18 מיליון - נראה שאפילו הוא מתאר את הכסף הממשלתי שמגיע ל-PEF כ"זניח", שכן הוא עומד על פחות מ-150 אלף דולר.
"המסמך הזה זורק הרבה 'אולי'", אומרת עו"ד גליה פיט, מנהלת המכון למשפט ופילנתרופיה באוניברסיטת תל אביב. "הממשל כנראה נתן כסף ל-RPA, שהעבירה כסף ל-PEF שהעבירה כסף לארגונים ישראליים, כולל כמה ארגונים שתמכו במחאה, הם תרמו גם לקרן הקהילתית היהודית (JCF), שהעבירה כסף בחזרה ל-PEF. כל אחד מהארגונים האלה מקבל המון תרומות פרטיות. המזכר מרמז שהכסף שהועבר מהממשלה ל-RPA שימש למחאה, דבר שהם לא מוכיחים, ולא יכולים להוכיח בצורה הזו. יש פה הטעיה של הציבור, שחושב שאפשר לעקוב אחרי מסלול העברת הכסף, מה שאי אפשר בלי חקירה אמיתית".
"אפילו רק על בסיס הנתונים שמובאים במסמך זה ב-99.9% לא קרה", מוסיפה ד"ר חזן. "אין מידע או תיעוד המציגים לציבור את הזרימה של מי העביר כמה לאילו ארגונים דרך PEF. אם רשות המיסים (IRS) תחליט לעקוב אחר הכסף, היא יכולה. אבל מתוך נתונים גולמיים ורשמיים אנחנו יודעים שמדי שנה סך כל הכסף שעובר מכ-2,000 ארגונים מארה"ב מסתכם בפחות מ-2.5 מיליארד דולר, והוא מתחלק בין כמה אלפי עמותות בישראל, וזה רובו ככולו כסף פרטי. כך שאין שום סבירות לטענה שמיליארד דולר הגיעו לארבעה-חמישה ארגונים ישראלים בלבד רק מהממשל".
ופרופ' ששון מזכיר את תפקידה של קרן רוקפלר: "היא משמשת כיועץ פיננסי לעמותות קטנות, ארגונים קטנים מדי מכדי להיות מוכרים כ-NGOs. לכסף הממשלתי כנראה אין שום קשר לישראל. הכסף שהממשלה נתנה ל-RPA כנראה יועד לאחד הארגונים הקטנים האלה שהקרן עובדת כסוכנת פיננסית עבורם".
מאז המזכר לא פורסמו עוד עדכונים לגבי החקירה.
מטעם השרה מירי רגב לא נמסרה תגובה.
לסיכום, הדוח הוא רק סיכום ביניים לחקירה ואינו מהווה תוצאה משפטית קונקרטית. בנוסף, מהדוח לא עולה שממשל ביידן העביר מיליארדי דולרים למחאה האזרחית בארץ. לכן, דבריה של רגב לא נכונים.
