עד כמה הבריטים מתנגדים למדינה פלסטינית?

להגדרות הציונים לחצו כאן נכון - האמירה נכונה ברובה המוחלט

לא מדויק - חלקים מהותיים מהאמירה שגויים

מטעה - האמירה יוצרת מצג שווא או מוציאה עובדות מהקשרן

לא נכון - האמירה שגויה

לשיפוטכם - המצב העובדתי מורכב מכדי לתת ציון חד־משמעי

תקציר הבדיקה הטענה: יש סקר שמראה שרוב מכריע מהבריטים מתנגדים למדינה פלסטינית מצד אחד: רק 13% מהנשאלים השיבו שבריטניה צריכה להכיר בפלסטין ללא תנאי

51% ענו שהם מתנגדים להכרה כל עוד חמאס שולט בעזה מצד שני: רק 17% השיבו שאין להכיר במדינה פלסטינית בשום תנאי

רוב הנשאלים הביעו תמיכה בהכרה במדינה פלסטינית, אבל בתנאים מסוימים

סקרים אחרים שנערכו בבריטניה מצביעים על כך שיש יותר תומכים בהכרה מאשר מתנגדים הציון: לשיפוטכם

בשבועות האחרונים יחסי ישראל־בריטניה סיפקו לא מעט כותרות. אומנם בתקופה קצרה הם ידעו עליות ומורדות, אבל האם בנקודה בסיסית אחת יש תמימות דעים בין העמדה הישראלית לדעת הקהל בבריטניה? שר האנרגיה אלי כהן אמר: "ראינו שמסקר שאני קראתי עליו, הרוב המכריע בבריטניה מתנגד לנושא של הכרה במדינה פלסטינית". האם זה אכן מה שעולה מהסקר?

הסקר שכהן מדבר עליו הוא סקר שנערך בבריטניה מטעם מכון JL Partners, שהדיווח עליו פורסם בטלגרף הבריטי ב־20 בספטמבר תחת הכותרת "כמעט 9 מתוך 10 בריטים לא מגבים את ההכרה בפלסטין של סטארמר", ובעקבותיו הגיע גם לתקשורת הישראלית.

לפי ממצאי הסקר, רק 13% מהנשאלים סימנו את האפשרות "בריטניה צריכה להכיר בפלסטין ללא שום תנאי". אז האם אפשר להסיק מכך ש־87% מתנגדים אקטיבית להכרה שכזו? זה קצת יותר מורכב מזה. למעשה, רק 17% השיבו שאין להכיר במדינה פלסטינית בשום תנאי.

איך זה מסתדר? התשובה היא שרוב המשיבים כן בעד מדינה פלסטינית - אבל בתנאים. למשל, 51% מהנשאלים מתנגדים להכרה במדינה פלסטינית כל עוד חמאס שולט בעזה ומחזיק בחטופים, ו־40% השיבו שתנאי להכרה במדינה פלסטינית צריך להיות הסכמה של חמאס להפסקת אש ושחרור החטופים.

"ההפיכה של 90% מתנגדים זה משהו שהוא פשוט לא נכון", אומר פרופ' אמנון כוורי, ראש המכון לחירות ואחריות באוניברסיטת רייכמן. "אני חושב שהפרשנות עושה שימוש לא נכון בתשובות. מי שלא סימן את האפשרות 'להכיר ללא כל מגבלה' לא בהכרח מתנגד לזה. הוא ככל הנראה סימן את אחת האפשרויות האחרות. להסיק שהוא מתנגד זה פשוט לא נכון".

ואכן, בסקרים אחרים שבוצעו בבריטניה, עולה שהציבור הבריטי דווקא די תומך במדינה פלסטינית. למשל, בסקר אחד נמצא ש־49% תומכים בהכרה במדינה פלסטינית לעומת 13% שמתנגדים, ובסקר אחר ש־44% תומכים בהכרה מול 18% שמתנגדים.

ועדיין, חשוב מאוד להיזהר מהסקת מסקנות מסקרים. כפי שמסבירה פרופ' מיטל בלמס־כהן מהאוניברסיטה העברית, שעוסקת בפסיכולוגיה פוליטית, "יש הרבה דרכים להטות תשובות בסקרים, למשל באמצעות ניסוחים או שאלות מקדימות, שיטו את התשובות לכיוון רצוי כזה או אחר. רואים את זה גם בסקרי בחירות וגם בסקרים שמבקשים לבדוק את התמיכה במדיניות מסוימת. אם זה לא מתפרסם בכתב עת אקדמי עם ביקורת עמיתים, אז אפשר להציג את הסקר איך שרוצים בתקשורת ולתת כותרות שלא בהכרח תואמות את הנתונים הסטטיסטיים".

מלשכת השר אלי כהן נמסר: "בדיוק כפי שאמר השר, מסקר שפורסם בעיתון הטלגרף הבריטי עולה כי רוב הציבור בבריטניה מתנגד להכרה במדינה פלסטינית". היות שמדובר על הכרה מותנית, החלטנו שלא לקבוע ציון נחרץ בנושא. 

השורה התחתונה: לפי סקר בריטי, כ־51% מהבריטים מתנגדים להכרה במדינה פלסטינית כל עוד חמאס שולט בעזה והחטופים טרם שוחררו. בסקרים בהם נשאל רק עניין ההכרה, יש יותר תומכים בה ממתנגדים.

תחקיר: אוריה בר־מאיר