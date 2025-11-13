עדכונים שוטפים

05:11 - אל-מיאדין הלבנוני: מטוסי חיל האוויר של צה"ל הפציצו בעיירה עייתרון שבדרום לבנון

05:08 - סוכנות הידיעות הפלסטינית שהאב: תקיפות מהאוויר במזרח העיר עזה, כוחות של צה"ל פתחו באש במזרח ח'אן יונס

03:43 - הפלסטינים מדווחים: צה"ל מבצע פעולות הריסה של מבנים ממזרח לעיר עזה

23:36 - צבא ארה"ב הודיע שלקח בחודש האחרון חלק ב-22 מבצעים נגד דאעש בחודש האחרון בסוריה - חמישה אנשי דאעש חוסלו ו-19 נעצרו

23:09 - דיווח ברויטרס: ארה"ב גיבשה מודיעין לפיו גורמים רשמיים בישראל דנו בכך שחיילי צה"ל עשו שימוש בפלסטינים כמגן אנושי בעזה ושלחו אותם למנהרות כשהיה חשש שהן ממולכדות בחומרי נפץ, בניגוד לדין הבינלאומי. המודיעין שותף עם הבית הלבן בשבועות האחרונים לכהונתו של ביידן, אך לא ברור אם ממשל ביידן דן בנושא עם ממשלת ישראל

20:51 - דוברת הבית הלבן קרוליין לוויט הכחישה בתדרוך לכתבים כי ארה"ב עומדת להקים בסיס צבאי באזור רצועת עזה

19:55 - צה"ל: כוחות חטיבת גולני חיסלו חוליית מחבלים חמושה ברפיח, אין נפגעים לכוחותינו

19:35 - דיווחים מדרום לבנון: האינטרנט הופסק בכל האזור

18:35 - לפני זמן קצר, זוהה מחבל שחצה את הקו הצהוב והתקרב לכוחות צה"ל הפועלים בח'אן יונס. הכוחות ירו וחיסלו את המחבל. אין נפגעים לכוחותינו

17:59 - הרמטכ"ל זמיר בהודעה חריפה נגד הפורעים היהודים ביו"ש: "מיעוט עברייני, נפעל בחומרה"

הרמטכ"ל אייל זמיר גינה היום (ד') בחריפות את הפורעים היהודים ביו"ש. במסגרת תרגיל אוגדתי בפיקוד המרכז, אמר זמיר: "אנחנו ערים לתקריות האלימות מהימים האחרונים בהן אזרחים ישראלים תקפו פלסטינים וישראלים. אני מגנה אותן בתוקף. צה"ל לא יסבול תופעות של מיעוט עברייני המכתים ציבור שומר חוק".

"אלו מעשים שמנוגדים לערכינו", המשיך הרמטכ"ל זמיר. "הם מהווים חציית קו אדום ומסיטים את תשומת לב הכוחות ממילוי משימתם - ההגנה על היישובים והפעילות ההתקפית. אנחנו נחושים לעצור את התופעה הזו ונפעל בעניין זה בחומרה עד שימוצה הדין". לקריאת הכתבה.

