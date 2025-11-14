מני גודארד ז"ל שנחטף מבארי הושב לישראל

עדכונים שוטפים

01:27 - החטוף החלל מני גודארד ז"ל הושב לקבורה בישראל

החטוף החלל מני גודארד ז"ל זוהה במכון לרפואה משפטית אמש (חמישי), לאחר שארונו הושב מעזה לישראל. מוקדם יותר העבירו אנשי הצלב האדום את ארונו של גודארד לידי כוחות הביטחון בשטח הרצועה, ומשם הוא הובל לשטח הארץ ואל המכון לרפואה משפטית.

גודארד הוא תושב קיבוץ בארי שנרצח ב-7 באוקטובר ונחטף לרצועת עזה. אשתו, איילת, נרצחה גם היא במתקפה על הקיבוץ. מני ואיילת הותירו אחריהם ארבעה ילדים - מור, גל, בר וגוני - וכן שישה נכדים. ילדיו מתארים אותו כ"אבא והסבא הכי מסור ואוהב, איש משפחה שדאג לכל סובביו, איש של ים ואהבה, ואוהד שרוף של הפועל תל אביב".

החלל האחרון שהושב לקבורה בישראל היה סגן הדר גולדין ז"ל, שארונו הובא ארצה 11 שנים לאחר שנפל במבצע צוק איתן ונחטף בידי חמאס. לאחר השבתו של גודארד ז"ל, שלושה חטופים חללים נותרו ברצועת עזה: דרור אור, רס"ל רן גואילי וסותטיסאק רינטלאק. לכתבה המלאה

20:29 - מרקו רוביו: משרד החוץ האמריקאי מסמן את אנטיפה בגרמניה ושלוש קבוצות אחרות באיטליה וביוון כארגוני טרור גלובליים

19:52 - שר החוץ הסורי אסעד א-שיבאני: "ישראל עושה ככל שביכולתה כדי להחליש את הממשלה בסוריה. היא כבשה שטחים חדשים בתוך סוריה, ואנחנו רוצים להגיע להסכם ביטחוני שיחזיר לחיים את הסכם הפרדת הכוחות משנת 1974"

הוא הוסיף והאשים: "ישראל משחקת כיום תפקיד שלילי בסוריה והמשיכה בהפרותיה בשטח הסורי. אבל אנחנו לא נגררנו לפרובוקציות וניסינו להגיב בדיפלומטיה".

