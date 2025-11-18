ההצעה האמריקנית להקמת כוח בינ"ל ברצועת עזה התקבלה באו"ם

עדכונים שוטפים

02:55 - רויטרס: למפגש בין דונלד טראמפ ליורש העצר הסעודי בן-סלמאן צפוי להצטרף גם מנכ"ל טסלה המיליארדר אילון מאסק

00:50 - הנשיא טראמפ ב־Truth Social: "ברכות לעולם על ההצבעה המדהימה במועצת הביטחון של האו"ם לפני רגעים ספורים, שמאשרת את הקמת מועצת השלום שאעמוד בראשה, ותכלול את המנהיגים החזקים והמכובדים ביותר ברחבי העולם. זה ייחשב לאחד האישורים הגדולים בתולדות האו"ם, יוביל לשלום נוסף בכל רחבי העולם, והוא רגע בעל משמעות היסטורית אמיתית"

00:49 - מועצת הביטחון של האו"ם אישרה את תוכנית טראמפ ליום שאחרי המלחמה בעזה

ההצעה האמריקנית עברה בתמיכת 13 מדינות, רוסיה וסין נמנעו. ההצעה כוללת "נתיב להקמת מדינה פלסטינית", פירוז חמאס והקמת כוח בין-לאומי ברצועת עזה. בישראל חוששים מהפתח להקמת מדינה פלסטינית, ובחמאס גינו את ההצעה. הנשיא טראמפ: קבלת ההצעה הוא רגע בעל משמעות היסטורית, שיוביל להכרזות מרגשות נוספות בעתיד". לכתבה המלאה

0:29 - הנשיא טראמפ מאשר: נמכור מטוסי F35 לסעודיה

ישראל ויתרה על ריכוך ההצעה, גורמים בכירים מצביעים על חשש אחר לחלוטין: "אף אחד לא יודע כשמדובר בטראמפ". לכתבה המלאה



פורסם לראשונה ב-N12