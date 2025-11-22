"החביאו חטופים ב'משולש הזהב'": המבצע הסודי במנהרות נחשף

עדכונים שוטפים

08:35 - צה"ל תקף וחיסל אתמול מחבל חיזבאללה במרחב פרון שבדרום לבנון. לאורך המלחמה, המחבל קידם פעולות טרור לעבר מדינת ישראל וכוחות צה"ל

06:40 - קרב המוחות במנהרות חמאס והמבצע שהגיע "הכי קרוב" להדר גולדין

בשנתיים האחרונות רק מעטים בתוך צה"ל הכירו את מבצע "דרור לבן", ואם שמעו עליו לא ידעו מי זה דרור לבן - שם הקוד שניתן לסגן הדר גולדין ז"ל. "הכול היה סודי, הערכות המצב היו במתכונת מאוד מצומצמת, רק אנשים ספציפיים מכירים את המנהרה", מספר סגן במיל' א', קמ"ן המבצע, שמאשר שגם השם של המבצע היה סודי.

ואל"ם י', סמח"ט הקומנדו לשעבר ומח"ט מרום בהווה, מוסיף: "אני כן יכול להגיד לך שכל מי שידע את מהות יעד 'דרור לבן', בעוצמת הקומנדו וביחידות השותפות, יצא למבצע הזה עם ברק וזיק בעיניים". הקמ"ן א' מדגים: "אתה עכשיו הולך פה, תחשוב ככה עשרה קילומטרים, כמה קשה לך ללכת בתוך התוואי הזה? לחפור דיפון-דיפון, לחפור את הרצפה". לקריאת הכתבה.

20:13 - המחבלים שיצאו מהמנהרות ברפיח ללוחמים: "יצאנו החוצה כי אין לנו מים ואוכל"

השם של המבצע נגד המחבלים המסתתרים במנהרות - "החלילן מהמלין". פיקוד הדרום הצליח לנתק את המנהרה שממנה ברחו המחבלים והשוהים בה מתקשים לשרוד. הערכה: סך הכול נותרו כמה עשרות מחבלים נותרו בחיים.

פורסם לראשונה ב-N12.