1. על איזה שיר של Dire Straits מקבל סטינג תמלוגים?

2. מהם פיטוליטים?

3. בראש איזו מדינה עומדים יחד נשיא צרפת ובישוף אורז'ל?

4. מה הם קטאנה, אקיזאשי ויארי?

5. היכן בישראל נרשם השיעור הגבוה ביותר של מגורים בשכירות?

6. פורזץ, סורזץ, נכזץ - איזו מילה יוצאת דופן?

7. בספר "מסביב לעולם ב־80 יום" מה שם המשרת של פיליאס פוג?

8. מי היה הסנדק של אריק איינשטיין?

9. באיזה תפקיד קולנועי התפרסם רקדן הבלט אלכסנדר גודונוב?

10. על שם מי קרוי הרחוב הראשי של השוק בעכו?

11. כמה צמדים של אב ובן כיהנו כנשיאי ארה"ב?

12. בסרט "שכחו אותי בבית 2" הילד מבקש הכוונה מאיש עסקים. מיהו?

13. אזרחי איזו מדינה מבצעים הכי הרבה פעילות גופנית בממוצע?

14. מדוע נקבע 25 בנובמבר כיום המאבק באלימות נגד נשים?

15. מהו בנדיקוט?