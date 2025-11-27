ראשיגלובס פיננסיכל הכותרותשוק ההון והשקעותנדל''ן ותשתיותמשפטטכנולוגיהגלובליניהול וקריירהדעותשיווק ופרסוםמגזין Gתרבותוול סטריט ג'ורנל
היכן בישראל נרשם השיעור הגבוה ביותר של מגורים בשכירות?

מי היה הסנדק של אריק איינשטיין, כמה צמדים של אב ובן כיהנו כנשיאי ארה"ב ומהו בנדיקוט? • הטריוויה השבועית

דגנית נחום-ג'מצ'י 09:20
פרויקט שכירות בשכונת סירקין בפתח תקווה / הדמיה: סנאפצט רועי כהן
פרויקט שכירות בשכונת סירקין בפתח תקווה / הדמיה: סנאפצט רועי כהן

לחשיפת התשובות גללו למטה

1. על איזה שיר של Dire Straits מקבל סטינג תמלוגים?
2. מהם פיטוליטים?
3. בראש איזו מדינה עומדים יחד נשיא צרפת ובישוף אורז'ל?
4. מה הם קטאנה, אקיזאשי ויארי?
5. היכן בישראל נרשם השיעור הגבוה ביותר של מגורים בשכירות?
6. פורזץ, סורזץ, נכזץ - איזו מילה יוצאת דופן?
7. בספר "מסביב לעולם ב־80 יום" מה שם המשרת של פיליאס פוג?
8. מי היה הסנדק של אריק איינשטיין?
9. באיזה תפקיד קולנועי התפרסם רקדן הבלט אלכסנדר גודונוב?
10. על שם מי קרוי הרחוב הראשי של השוק בעכו?
11. כמה צמדים של אב ובן כיהנו כנשיאי ארה"ב?
12. בסרט "שכחו אותי בבית 2" הילד מבקש הכוונה מאיש עסקים. מיהו?
13. אזרחי איזו מדינה מבצעים הכי הרבה פעילות גופנית בממוצע?
14. מדוע נקבע 25 בנובמבר כיום המאבק באלימות נגד נשים?
15. מהו בנדיקוט?

תשובה 1

"Money for Nothing", סטינג שר את "I want my MTV" במנגינה המזכירה להיט שלו, ולכן קיבל קרדיט ותמלוגים

תשובה 2

משקעים מיקרוסקופיים של צורן (סיליקה) שנוצרים בתאי צמחים

תשובה 3

אנדורה, שניהם נושאים בתואר נסיכים שותפים

תשובה 4

כלי נשק של סמוראים

תשובה 5

מצפה רמון, עם יותר מ־56%

תשובה 6

סורזץ. פורזץ ונכזץ הם הדפים המחברים ספר לכריכה, מקדימה ומאחורה

תשובה 7

פספרטו 

תשובה 8

אברהם חלפי

תשובה 9

הטרוריסט בסרט "מת לחיות"

תשובה 10

מרקו פולו, שעצר בעיר במסעו לאסיה

תשובה 11

שניים: ג'ון אדמס וג'ון קווינסי אדמס (הנשיא השני והשישי); וג'ורג' בוש וג'ורג' ווקר בוש (הנשיא ה־41 וה־43)

תשובה 12

דונלד טראמפ

תשובה 13

הולנד, 12.8 שעות בשבוע (לפי סקר Ipsos), כמעט כפול מהממוצע

תשובה 14

בתאריך זה ב־1960 נרצחו האחיות מיראבל, מתנגדות משטר ברפובליקה הדומיניקנית

תשובה 15

חיית כיס המצויה באוסטרליה ובאיים הסמוכים