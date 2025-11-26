הקרב ב"כביש הדמים" שמנע את הטבח במושב יתד

עדכונים שוטפים

5:59 - הקרב הדרמטי בכביש הדמים שמנע את הטבח במושב יתד

צה"ל חשף הבוקר (רביעי) את תחקיר הקרב במושב יתד ביום 7 באוקטובר. התחקיר קובע כי "צה"ל נכשל במשימתו להגן על המושב", ומציין לשבח את החתירה למגע של חברי כיתת הכוננות והרבש"ץ, שהצליחו להדוף את המחבלים שחדרו למושב. בסה"כ 11 מחבלים השתתפו בהתקפה על המושב, מתוכם 10 נכנעו ונעצרו על ידי חברי כיתת הכוננות.

בתחקיר מתוארת חשיבותו של הקרב בכביש 232, שקיבל את הכינוי "כביש הדמים", בפיקודו של מח"ט פארן. גבורתם של הלוחמים מנעה את הגעתם של מחבלים רבים למרחב, ומנעה אסון גדול בהרבה. בהגנה על המרחב נפל סרן (במיל') יפתח גורני ז"ל. לכתבה המלאה.

22:07 - שגריר ארה"ב באו"ם מייק וולץ יגיע בשבוע השני של דצמבר לביקור רשמי ראשון בישראל

במהלך הביקור ייפגש וולץ עם גורמי ממשל וביטחון, יבקר בגבולות השונים ויקבל סקירות על המצב האזורי וההתפתחויות המדיניות האחרונות בזירה הבין-לאומית

20:15 - "הנשיא התעצבן": טראמפ התעמת עם בן סלמאן על ההצטרפות להסכמי אברהם

הפגישה בין הנשיא טראמפ ליורש העצר הסעודי מוחמד בן סלמאן בשבוע שעבר הפכה מתוחה כאשר שני המנהיגים דנו באפשרות שסעודיה תצטרף להסכמי אברהם, כך דווח הערב ב"מהדורה המרכזית". השיחה שעסקה בהסכמת סעודיה לנורמליזציה ביחסים עם ישראל תוארה כ"שיחה קשה", כך אמרו שני בכירים אמריקנים ומקור נוסף המעורה בפרטים.

בכירים אמריקנים אומרים שטראמפ התאכזב לשמוע את ההתנגדות של יורש העצר הסעודי לנורמליזציה עם ישראל בעיתוי הנוכחי. בפגישה טראמפ היה זה שהעלה את הסוגייה ולחץ באסרטיביות על בן סלמאן להצטרף להסכמי אברהם, כך אומרים בכירים אמריקנים.

באותה נקודה השיחה הפכה מתוחה: לפי הבכירים, בן סלמאן הסביר לטראמפ כי הוא אמנם רוצה להתקדם לקראת נורמליזציה עם ישראל, אך אינו יכול לעשות זאת כעת משום שהציבור הסעודי מאוד אנטי-ישראלי בעקבות המלחמה בעזה, והחברה הסעודית אינה מוכנה כרגע למהלך כזה. לקריאת הכתבה.

פורסם לראשונה ב-N12.