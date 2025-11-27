ראשיגלובס פיננסיכל הכותרותשוק ההון והשקעותנדל''ן ותשתיותמשפטטכנולוגיהגלובליניהול וקריירהדעותשיווק ופרסוםמגזין Gתרבותוול סטריט ג'ורנל
הפסקת אש | סיקור שוטף

ההצעה הישראלית ל"מחבלים הכלואים" במנהרות ברפיח

גורם ישראלי: "נתנו להם את האופציה לחיות" • צה"ל: חשש לחדירת מחבלים ביישוב כוכב יעקב שבשומרון • הרמטכ"ל זמיר אישר את גרף הלחימה של צה"ל לשנת 2026, במסגרתו משרתי המילואים צפויים לבצע כ-60 ימים • עדכונים שוטפים

N12שירות גלובס 05:31
מחבלי חמאס / צילום: ap, Jehad Alshrafi
מחבלי חמאס / צילום: ap, Jehad Alshrafi

עדכונים שוטפים

03:12 - צה"ל: חשש לחדירת מחבלים ביישוב כוכב יעקב שבשומרון

00:02 - ההצעה הישראלית ל"מחבלים הכלואים" במנהרות ברפיח

ישראל העבירה לפני כשבוע הצעה לחמאס דרך המתווכות, לפיה כל המחבלים החיים ששוהים בכיסי הטרור התת-קרקעיים במזרח רפיח יוכלו לצאת מהמנהרות, להיכנע - ולהיכלא בבתי הסוהר בישראל, כך פורסם אמש (רביעי) ב"מהדורה המרכזית" של חדשות 12.

על פי ההצעה הישראלית, לאחר שייכלאו בישראל, המחבלים יוכלו להשתחרר מבתי הכלא בישראל ולחזור לרצועת עזה - בתנאי שיצהירו שהם מתפרקים מנשקם ושלא ימשיכו לעסוק בטרור.

המתווכות העבירו את המסר לארגון הטרור הרצחני, אך עד היום המחבלים הללו לא הסכימו להיכנע. כמו כן, לא ברור האם הנהגת חמאס בכלל יכולה לתקשר עם המחבלים החיים במנהרות לאחר נתק כה ממושך וארוך. לכתבה המלאה

23:24 - מחבל השליך מטען לעבר כוח צה"ל בכפר קבאטיה במהלך מבצע "חמש אבנים" לסיכול טרור בצפון השומרון. הכוח הגיב בירי וחיסל את המחבל. לאחר חיסול המחבל, נמצאו ברכבו מספר מטענים נוספים. אין נפגעים לכוחותינו.

21:44 - הרמטכ"ל זמיר אישר את גרף הלחימה של צה"ל לשנת 2026

במסגרתו צפויים המילואימניקים לבצע כשישה שבועות פעילות, לא כולל את ימי האימון, ההתארגנות, החזרה לכשירות והעיבוד. "הגרף נעשה בהתאם ללקחי המלחמה וגיבוש תפיסה חדשה של הגנה, כוננות ומוכנות", נמסר. משרתי המילואים צפויים לבצע כ-60 ימים בערך בשנת 2026.

פורסם לראשונה ב-N12