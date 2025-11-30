השתמשו בחניה המשותפת במשך כ־50 שנה. האם יש להם זכויות?

על המדור מדור זה ירכז עבור קוראינו באופן שבועי פסקי דין מעניינים שהתפרסמו בעת האחרונה. במסגרת המדור נשתדל לבחור פסקי דין בתחומי הליבה הכלכליים של גלובס שניתן ללמוד מהם לדעתנו דבר מה עקרוני או שיכולים לשרת את קוראינו במסגרת עיסוקיהם. לכל פסק דין נגיש תקציר וכן את משמעות הפסיקה. מספר התיק המתפרסם יאפשר למי שמבקש להעמיק לקרוא את המקור. מוזמנים להעביר לנו פסקי דין מעניינים למייל: ela-l@globes.co.il

השתמשו בחניה המשותפת במשך 48 שנים – האם זה מקנה להם זכויות בה? הפסיקה בקצרה: מפקח על רישום מקרקעין הורה לבני משפחה להפסיק שימוש בלעדי שעשו בחניה משותפת. נדחתה טענתם לזיקת הנאה מכוח השנים. א' ירשה דירה בבית משותף בראשון לציון. בתקנון הבניין נקבע כי לעשר דירות בבית המשותף יהיו צמודות במשותף שמונה חניות, והשימוש בחניות אלה יהיה על ידי בעלי הדירות המוצמדות בלבד, על בסיס "כל הקודם זוכה". על אף הוראותיו הברורות של התקנון המוסכם, אביה ז"ל של א' ובני משפחתה החנו מאז הוקם הבית המשותף בשנת 1976 - במשך כ-48 שנים - באחת מהחניות המשותפות, חניה מספר 17, באופן שמונע מבעלי הדירות המוצמדות את השימוש בחניה זו. בספטמבר אשתקד הגישה נציגות הבית המשותף תביעה למפקח על המקרקעין נגד א', בטענה כי היא מחנה בחניות המשותפות, בניגוד להוראות התקנון המוסכם. משכך התבקש צו להפסקת "הסגת הגבול" שהיא מבצעת. הנתבעת מצידה טענה כי יש לסלק את התביעה על הסף מכמה טעמים, ובין היתר, עקב התיישנות מאחר שאביה ז"ל ובני משפחתה עשו שימוש רצוף בחניה מספר 17, ובכך נקנתה זיקת הנאה מכוח שנים בחניה זו לטובת דירתה. לגופם של דברים, נטען שבמשך כ-48 שנים עושה משפחתה של הנתבעת שימוש בחניה מס' 17, ובכל אותן השנים לא נעשתה כל פנייה למי ממשפחתה בדבר השימוש בחניה. נטען ששימוש ארוך-שנים זה הקנה זיקת הנאה בחניה מס' 17 לטובת הדירה. כמו כן נטען, שככל שיוחלט על ביטול זיקת ההנאה יש לפסוק לנתבעת פיצוי. המפקח על רישום מקרקעין, ברק ליפשיץ, קיבל את התביעה לסילוק ידה של הנתבעת מהחניות המשותפות תוך שהוא קובע כי "הסיבה לכך היא שבהתאם לפסיקה לא ניתן לקנות זיקת הנאה בחניה ספציפית, ואף לא ניתן לקנות זיקת הנאה, באופן שמקנה זכות לחניה על בסיס מקום פנוי מתוך מאגר מצומצם של חניות". המפקח ציין, כי "שימוש במקרקעין לשם חניה, שמקים למעשה זכות קבועה בחניה מסוימת - אינו יכול להיחשב כ'זכות הראויה להוות זיקת הנאה'". עוד הוסיף, כי "טענתה של הנתבעת לזיקת הנאה מכוח שנים בחניה מס' 17 נדחית, וממילא מתקבלת התביעה לסילוק יד, שכן לנתבעת אין כל זכות לעשות שימוש בחניה מס' 17, בניגוד להוראות התקנון המוסכם". הנתבעת אף חויבה בהוצאות בסך של 20 אלף שקל לטובת נציגות הבית המשותף. משמעות הפסיקה: לא ניתן לקנות זיקת הנאה במקרים שבהם היא כוללת זכות חזקה במקרקעין מספר תיק: 3/382/24 קראו עוד

האם בעלות משותפת בחשבון בנק מזכה אוטומטית במחצית מהכספים בו? הפסיקה בקצרה: ביהמ"ש לענייני משפחה בת"א דחה תביעתה של אחות לקבוע כי היא זכאית למחצית מהכספים בחשבון שהיה משותף לה ולאימה המנוחה. בין אח ואחות, ילידי בריטניה שעלו ארצה עם אימם, פרץ סכסוך ירושה בשלושה נושאים: מי הבעלים בכספי חשבון בנק שהיה משותף לאם ולאחות; האם מגיע לאחות החזר הלוואה של 100 אלף ליש"ט שהעניקה לאם; ומי זכאי ליצירות אומנות יקרות שהורישה האם לאח. בתביעה טענה האחות, כי מחצית מהכספים בחשבון המשותף לה ולאם ניתנו לה במתנה על ידי האם עוד בחייה. מנגד, טען האח, כי כלל הכספים בחשבון מהווים חלק מהעיזבון ויש לחלקם ביניהם. עוד תבעה האחות החזר הלוואה בסך 100 אלף ליש"ט, שלטענתה נתנה לאימה ב-2012. טענתה האחרונה הייתה, כי האם הורישה לאח יצירות אומנות יקרות ערך, אך הוסיפה תנאי שלפיו אם יחפוץ למכור אותן עליו להציען תחילה לאחותו במחיר השוק. לטענתה, האח הציע לה לרכוש את התמונות במחיר הגבוה משמעותית ממחיר השוק. האח, באמצעות עוה"ד נועם זמיר ומאיה גנור ממשרד ש. הורוביץ ושות', טען כי יש לדחות את תביעת החזר ההלוואה על הסף מטעמי התיישנות. באשר לחשבון המשותף, טען כי מקור כל הכספים בחשבון הבנק הוא מהאם המנוחה, וצירוף האחות לחשבון נעשה מטעמי נוחות ויעילות, כדי לסייע לאם לנהל את ענייניה, ולא מתוך כוונה להעניק כספים לאחותו במתנה. באשר ליצירות טען האח, כי הציע לאחותו לרכוש אותן, וצירף לכך הערכות שווי של בתי מכירות בעולם, אך היא התעלמה. השופטת לורן אקוקה ציינה, כי קיימת הבחנה בפסיקה בין מצב שבו החשבון המשותף נפתח על ידי המנוח, והוא מצרף אליו כשותף את אחד מילדיו - שאז ילד הטוען לשותפות בכספים נדרש להוכיח כי קיבל את הכספים במתנה; ובין חשבון שנפתח מלכתחילה במשותף - שאז קיימת חזקה שהכספים בחשבון בבעלות משותפת של כל השותפים. במקרה זה, הגם שהחשבון נפתח מלכתחילה כחשבון משותף של המנוחה ובתה, קבעה השופטת כי הכספים בו אינם משותפים. זאת, בין היתר משנמצא כי הכספים בחשבון היו שייכים למנוחה בלבד טרם העברתם לחשבון, ומכלול הנסיבות שהצביעו כי לא הייתה כוונה לתת לבת את הכספים בחשבון במתנה. השופטת דחתה גם את טענות האחות בנוגע ליצירות האומנות. מנגד, תביעתה של האחות להחזר הלוואה התקבלה באופן חלקי, כך שמכספי העיזבון ינוכה סך של 50 אלף ליש"ט לטובתה. משמעות הפסיקה: קיומו של חשבון משותף להורה-וילד אינו מעיד בהכרח על שותפות בכספים בחשבון מספר תיק: תמ"ש 35052-09-23 קראו עוד