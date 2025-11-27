ביסמוט חשף את הטיוטה לחוק הפטור מגיוס: "יוצאים לדרך"

טיוטת הצעת החוק של יו"ר ועדת החוץ והביטחון של הכנסת חה"כ בועז ביסמוט (הליכוד) לפטור מגיוס, הוגשה היום (ה'). ההצעה שמטרתה "להסדיר את מעמדם של תלמידי הישיבות", מגיעה לאחר אישור רה"מ בנימין נתניהו ולאחר ה"אור הירוק" של הרבנים החרדים "להתקדם".

עם הגשת הטיוטה לאחר תקופה ארוכה שבה לא התקיימו דיונים בנושא, בין השאר בעקבות אי-הסכמות עם החרדים ולאחר שהחוק פקע, ועדת החוץ והביטחון של הכנסת צפויה להתכנס כבר בשבוע הבא ולדון בה. מיד אחרי הגשת טיוטת ההצעה, ראש הממשלה לשעבר נפתלי בנט תקף בחריפות את הממשלה.

זה לו"ז הדיונים בחוק בשבוע הבא, כהכנה לקריאה שנייה ושלישית:

● יום שני, 1.12, בשעות 12:00-09:30

● יום שלישי, 2.12, בשעות 16:00-12:30

אדלשטיין: "זה איננו חוק גיוס"; בנט: "הכרזת מלחמה על כל מילואימניק"

מיד אחרי הגשת טיוטת ההצעה, יו"ר ועדת חוץ וביטחון לשעבר יולי אדלשטיין תקף ואמר שהחוק לא יענה על צורכי הצבא. "כמי שהוביל במשך השנתיים האחרונות את המאמצים להרחיב את בסיס הגיוס לצה"ל - אני אומר בצער רב, זהו איננו חוק גיוס", אמר. "אחרי המחדל הנורא של השבעה באוקטובר הבטחנו לציבור כי מה שהיה הוא לא מה שיהיה".

אדלשטיין נימק: "בניגוד לנוסח שהצעתי, החוק המוצע לא עונה על צורכי צה"ל בשום צורה. זהו עוד פלסטר פוליטי במקום חוק היסטורי. אנחנו לא נוותר. ניאבק עד הסוף למען חוק גיוס אמיתי".

גם ראש הממשלה לשעבר נפתלי בנט תקף בחריפות את הממשלה. "זה סופי, זה רגע האמת", אמר. "הממשלה קיבלה החלטה סופית להעביר את חוק ההשתמטות בקריאה שנייה ושלישית. זהו החוק הכי אנטי ציוני שחוקק בתולדות המדינה. זאת הכרזת מלחמה של הממשלה על כל מילואימניק, על כל חייל צה"ל ועל כל הציבור המשרת".

עוד תקף: "זה לא ייאמן - המשמעות של החוק זה שכל המילואימניקים יצטרכו לעשות 100 עד 120 ימי מילואים בשנה מעכשיו ואילך. אנחנו לא ניתן לדבר הזה לעבור. כולנו ביחד מתאחדים דתיים, חילונים, ימין, שמאל ואומרים לא לחוק ההשתמטות".

בעקבות בג"ץ הגיוס שבו קבעו השופטים כי על הממשלה לגבש בתוך 45 ימים סנקציות כלכליות ואזרחיות על בני ישיבות שלא מתגייסים , פנתה היועמ"שית גלי בהרב-מיארה השבוע לרה"מ במכתב שכותרתו "פעולת הממשלה בעניינים של משתמטים משירות בצה"ל". היועמ"שית כתבה: "נדרש לקיים בדחיפות עבודת מטה ממשלתית לקביעת מדיניות אכיפה ביחס למשתמטים. אני ואנשיי ערוכים להציג בפניך את עבודת המטה שנעשתה בעניין".

מה השתנה ב"מתווה ביסמוט"

● ביטול הדרישה למכסה של לוחמים קרביים: בטיוטה הקודמת היו כמה עשרות אחוזים מתוך המתגייסים שהיו קרביים. בלשכת יו"ר ועדת החוץ והביטחון טוענים שהצבא הוא שאומר שאין לו יכולת לשלוט על זה.

● שירות אזרחי-ביטחוני יוכר כחלק מהמכסה. כלומר, פעילות בזק"א למשל תיספר כשירות.

● "מיהו חרדי?" מי שנספר ונכלל תחת החוק הוא מי שלמד שנתיים בישיבה, ולא רק שלוש. השינוי צפוי להקל על גיוס של עוד אנשים, שאולי נפלטו לשולי החברה החרדית.

● איסור הוצאת רישיון נהיגה רק למי שמשתמט עכשיו, משמע "משתמטים חדשים". אם כבר יש לך רישיון נהיגה, הוא נשאר.

● ביטול הדרישה לטביעות אצבע בישיבות. סעיף שהכניס שהיו"ר הקודם של ועדת החוץ והביטחון יולי אדלשטיין אחרי ליל המתקפה באיראן.

● איסור יציאה לחו"ל יחול עד גיל 26. כלומר, בגיל 26 ויום אפשר יהיה לצאת מהארץ. זה בהמשך לטענה משפטית, שלפיה אי אפשר למנוע מבן אדם לצאת מהארץ לכל החיים.

עוד לפני הגשת טיוטת הפטור מגיוס, הרמטכ"ל לשעבר גדי איזנקוט, יו"ר מפלגת ישר, תקף את הממשלה שלדבריו "בוחרת לעסוק בהחלשת הצבא במקום בחיזוקו בזמן שצה"ל פועל ב-7 גזרות והוא זקוק לחיילים עכשיו".

"קידום חוק ההשתמטות בעת הזו הוא לא רק עוול מוסרי, הוא חבלה ישירה בביטחון הלאומי", טען איזנקוט. "מי שפוטר אוכלוסיות שלמות מגיוס כשאנחנו עומדים מול איומים קיומיים, מפקיר את ביטחון אזרחי ישראל לטובת שרידות פוליטית. חוק ביסמוט-אטיאס הוא תעודת הביטוח של הממשלה - תעודת עניות לפוליטיקה הישראלית ותעודת הפטירה של הערבות ההדדית".

גם חה"כ אלעזר שטרן (יש עתיד) החבר בוועדת החוץ והביטחון התייחס למתווה "ביסמוט-אטיאס", ודרש מהיו"ר לזמן את השר לשעבר מש"ס לדיונים בוועדה בנושא חוק הפטור מגיוס. "בשל מעורבותו בחוק ביסמוט-אטיאס הוא צריך להופיע בדיונים, אי-הגעתו היא זלזול בחברי הוועדה".

גם שר הביטחון לשעבר, יו"ר מפלגת ישראל ביתנו אביגדור ליברמן, הגיב: "לפי תוכניות העבודה של צה"ל, חיילי המילואים ישרתו בין 60 ל-115 יום בשנה הקרובה. לצד זה, כנראה גם לא יהיה מנוס מהארכת תקופת שירות הסדיר - גם לחיילים שמשרתים כרגע. וזה עוד התרחיש האופטימי. זו התוצאה כשמקריבים את ביטחון המדינה וחיי חיילינו על מזבח השרידות הפוליטית".

בנוסף, פורסמה אמש גם קריאה של משפחות שכולות יו"ר מפלגת הציונות הדתית בצלאל סמוטריץ' שכותרתה "אל תיתן יד לחוק הגיוס, זו אינה דרכה של תורה". המשפחות השכולות פנו להנהגת הציונות הדתית במכתב חריף נגד החוק וקראו שלא לתמוך בהצעה.

