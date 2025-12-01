מדי שבוע נבאר מושגים מקצועיים מעולמות הממשל והמדיניות, המופיעים בהקשרים אקטואליים, במטרה להעמיק את הידע וההיכרות של הקוראים עם המערכת הציבורית והאופן שבו היא משפיעה על חייהם. המוניטור הוא שיתוף פעולה של גלובס והמרכז להעצמת האזרח. מדור המוניטור שעוקב אחר יישום החלטות ממשלה וחקיקות מתפרסם אחת לשבועיים בימי חמישי באתר גלובס

בקרוב צפויה לעלות לאישור הממשלה התוכנית הכלכלית (בת כמאתיים עמודים) ל־2026 שפרסם משרד האוצר. התוכנית כוללת מפת דרכים מפורטת להאצת השירותים הדיגיטליים, יכולות הדאטה והבינה המלאכותית בממשלה באמצעות ענן ציבורי נימבוס.

מה זה נימבוס?

הנימבוס הוא פרויקט של אספקת שירותי ענן ציבורי עבור משרדי הממשלה ויחידות הסמך על בסיס פלטפורמת הענן ציבורי (המילה "נימבוס" מתארת ענן שמכיל משקעים). הנימבוס מותאם לדרישות הייחודיות של ממשלת ישראל, והוא יאפשר למשרדי הממשלה להאיץ טרנספורמציה דיגיטלית, לשדרג יכולות דאטה ולהטמיע בינה מלאכותית.

איך זה משפיע?

ההשפעות באות לידי ביטוי במגוון תחומים, שכן סביבת ענן מפשטת משמעותית את ההקמה של מאגרי מידע גדולים שיכולה לשפר ולדייק החלטות מדיניות. כך, נימבוס הוא מאפשר קריטי של פרויקטי דאטה לאומיים כמו הקמת מאגר התעסוקה הלאומי לכלל הגופים הציבורים העוסקים בעולמות אלו. כך גם בעולמות הרגולציה, עם הקמת מאגר האסדרה, והקמת מאגר המידע משותף לכל הגופים הפועלים בעולמות התכנון והבנייה.

מימוש פוטנציאל הדאטה עבור הממשלה הוא גם תנאי לשיפור השירותים הממשלתיים לציבור. היכולות להעביר מידע בצורה מהירה בין גופים ציבוריים על בסיס תשתיות הדאטה שהממשלה מתכוונת להקים בנימבוס תאפשר לייצר שירותים בהם התושב נשאל רק "פעם אחת" (ONCE ASK). זאת, במקום הדרישות הקיימות כיום לפנות למספר גופים ציבוריים על מנת לקבל שירות כלשהו או להגיש מסמכים שכבר הוגשו לגוף ציבורי אחר.

כל אלו מביאים אותנו ליכולת המרכזית ביותר, המתאפשרת בקנה מידה נרחב כמעט אך ורק בענן - בינה מלאכותית יוצרת (Generative AI). הפרויקטים שמתכננת הממשלה לממש בנימבוס יאפשרו הטמעת כלי AI בתחום התכנון והבנייה, הצפויים לקצר כ־51% מזמן התכנון של מיזמי נדל"ן ותשתיות לאומיות, וכ־25% מזמן קבלת היתרי הבנייה. פרויקטים אחרים צפויים להביא לקיצור זמני עבודה של ועדות בירוקרטיות בכ־60%. יכולת זו צפויה לסייע גם בעולמות הרגולציה. למשל, בתרגום תמונה לטקסט שיאפשר זמני רישוי מקוצרים, חיסכון בכניסת סחורות לישראל וקריאת דיווחים.

עבור המשק הישראלי, מדובר באחד השדרוגים המעשיים ביותר שניתן לממן בתקציב הקרוב. החלק המאתגר הוא היישום. תוכנית מסוג זה דורשת השקעה משמעותית ותעדוף משאבים לטובתה. אולם, כרגע לא ברור מה היקף התקצוב המתכונן לתוכנית.

מפת הדרכים לענן ציבורי נימבוס מסתמנת כהזדמנות אמיתית לצמיחה במשק והתייעלות הממשלה. אם התוכנית הזאת תקבל עדיפות בתקציב המדינה הקרוב, שנת 2026 עשויה להיות השנה שבה ממשלת ישראל תעשה קפיצת מדרגה של ממש. אם לא, זאת תהיה עוד הבטחה על הנייר.

