חמישה דברים שכדאי לדעת לקראת פתיחת המסחר בבורסה

1. שוק המניות

יום המסחר צפוי להיפתח במגמה מעורבת, על רקע ירידות שנרשמות הבוקר בחוזים העתידיים על וול סטריט.

שבוע המסחר בת"א נפתח בעליות קלות, אך הודעה מפתיעה לפיה ראש הממשלה בנימין נתניהו הגיש לנשיא המדינה בקשת חנינה, הסבה רוח גבית משמעותית למדדים המובילים. מדד ת"א 35 קפץ אתמול בכ־1%, בעוד מדד ת"א 90 הוסיף לערכו כ־1.7%.

העליות התפרשו לכל רוחב השוק, אך בלט לחיוב במיוחד מדד הבנייה, שהתחזק בכ־1.7%. מניית עמרם אברהם נפלה בפתח יום המסחר בכ־7%, לאחר שדיווחה על ירידה של כ־33% ברווח הנקי ברבעון השלישי של 2025, אך בהמשך התאוששה וסיימה את היום בעלייה של כ־2.4%.

גם מדד ת"א־דואליות בלט לחיוב וטיפס בכ־1.6%, בין היתר בזכות מניית טבע , שקפצה בקרוב ל־2% לשיא של כשבע שנים, ואף חצתה במהלך המסחר שווי שוק של 100 מיליארד שקל. מנגד, מדד ת"א־נפט וגז שסובל ממומנטום שלילי בתקופה האחרונה, סיים את היום באותה רמה שבה החל אותו, כאשר מתחילת החודש איבד מערכו כ־2.1%.

בוול סטריט, המסחר צפוי להיפתח היום לאחר שהמדדים המובילים סיכמו שבוע של עליות שערים. מדדי הנאסד"ק וה-S&P 500 עלו בכ-3.7% ובכ-4.9%, בהתאמה, כאשר הדאו ג'ונס טיפס בכ-3.2%. העונתיות נמצאת גם לטובתה של וול סטריט, שכן מדד ה-S&P 500 עולה בממוצע ביותר מ-1% בחודש דצמבר.

"אני קצת יותר חיובי לגבי הפרוספקט לדצמבר חיובי, לנוכח הראלי החד בשבוע שעבר, שעזר לרוחב השוק להתחיל להתאושש לאחר תקופה קשה בתחילת נובמבר", כתב בסוף השבוע שעבר מארק ניוטון, אסטרטג טכני ב-Fundstrat. "נראה ששוק המניות הופך יותר נינוח למול העלייה בהסתברות להורדת ריבית בדצמבר".

עם זאת, החוזים העתידיים על וול סטריט מסמנים הבוקר על ירידות. הדאו ג'ונס צפוי כרגע לרדת בכ-0.5% בפתח יום המסחר, ה-S&P 500 צפוי לרדת בכ-0.7% והנאסד"ק צפוי לרדת בכ-0.9%. גם בשוק הקריפטו נרשמות ירידות, כאשר הביטקוין נסחר הבוקר סביב מחיר של 86 אלף דולר.

באסיה, הבורסות נסחרות כעת במגמה מעורבת. מדד הניקיי יורד בכ-1.8%, ההנג סנג מטפס בכ-0.7%, בורסת שנגחאי יורדת בכ-0.5% והקוספי מאבד מערכו כ-0.5%.

2. שוקי האג"ח

מדדי האג"ח הממשלתיות והקונצרניות נסחרו אתמול ביציבות, לאחר שסיכמו נובמבר של עליות שערים מתונות. כלכלני לידר שוקי הון כתבו בסקירתם השבועית כי "הנימה הניצית מכיוונו של בנק ישראל הורידה את הציפיות בשוק להורדת ריבית מהירה. שמרנות מוניטרית וחשש למדיניות פיסקאלית מרחיבה ב־2026 יקשו על רווח הון בארוכים. קיימת עדיפות לאפיקים הבינוניים, גם בצמודים וגם באפיקים השקליים".

בארה"ב, תשואות האג"ח הממשלתיות רושמות עליות קלות (כלומר, ירידה במחירים). התשואה לעשר שנים עולה בכ-2 נקודות בסיס לרמה של 4.04%, בעוד התשואה לשנתיים עולה בכנקודת בסיס אחת לרמה של כ-3.5%.

3. שוקי הסחורות והמטבעות

הדולר מתחזק הבוקר מול השקל בכ-0.6%, ושערו עומד על 3.26 שקלים. גם האירו מתחזק קלות מול השקל, ושערו עומד על 3.78 שקלים.

מחירי הנפט קופצים הבוקר בכ-2%, לאחר שארגון אופ"ק+ אישש מחדש את תוכניתו לעצור את הגדלות תפוקת הנפט במהלך הרבעון הראשון של 2026, על רקע חששות הולכים וגוברים סביב עודף היצע בשוק הנפט העולמי. מחיר חבית נפט מסוג אמריקאי עומד כעת על 59.8 דולר ומחיר חבית נפט מסוג ברנט עומד על כ-63.6 דולר.

הביטקוין צונח הבוקר ונסחר סביב מחיר של 86 אלף דולר, וכך רחוק משיאו במעל 30%. מרקוס ת'ילן, מנכ"ל חברת המחקר 10X, אמר ליאהו פייננס כי היקף הכספים שיצאו מקרנות סל העוקבות אחר הביטקוין עומד בנובמבר על 3.5 מיליארד דולר - ההיקף הגדול ביותר מאז פברואר. לדבריו, המגמה צפויה להקשות על מחיר המטבע להתאושש בתקופה הקרובה.

4. מאקרו

בישראל, יוני פנינג, הכלכלן הראשי של מזרחי טפחות, מצביע על שיא ביצוא השירותים המקומי מאז דצמבר. "לאחר חולשה מסוימת באוגוסט, יצוא השירותים חזר להתאושש בספטמבר, הפעם עם עלייה מנוכת עונתיות של כ-540 מיליון דולר, ל-7,860 מיליון. הנתון הנוכחי מסמן שיא מאז דצמבר (כ-8.3 מיליארד), והוא מרשים אף יותר בהתחשב בזה שהנתון המקורי אף מבטא 'התגברות' על עונתיות שלילית, עם עלייה חודשית של כ-1,590 מיליון ביצוא השירותים. עוד באופן חיובי, ההייטק אחראי, ככלל, להתאוששות האמורה, עם עלייה של 475 מיליון דולר ביצוא השירותים, לכ-5.35 מיליארד דולר".

בארה"ב, סדרת נתוני מאקרו שיפורסמו במהלך השבוע, בהם מדד מנהלי הרכש, מדד התעסוקה של ADP ומדד ה־PCE (מדד האינפלציה המועדף על הפד), צפויה במידה רבה להכריע את הכיוון שאליו ילכו השווקים לקראת סוף 2025 - זאת, לצד נאום שיישא יו"ר הפד ג'רום פאוול מחר. בהמשך היום, צפויים להתפרסם מדד מנהלי הרכש ומדד ה-ISM במגזר הייצור. כך, הפדרל ריזרב צפוי לקבל נתונים עדכניים שישפכו אור על מצבה של הכלכלה האמריקאית, לאחר שפרסומם נמנע בשל השבתת הממשל בארה"ב.

הנתונים יהיו קריטיים במיוחד לשווקים שמעבר לים, בעיקר מכיוון שהחולשה המסתמנת בשוק העבודה האמריקאי הייתה זו שהכריעה את הכף לטובת שתי הפחתות הריבית האחרונות שביצע הפד. זאת, כאשר הציפיות ההולכות וגוברות בשוק להורדת ריבית בדצמבר (השווקים מתמחרים הורדה בסבירות של כ־86%), היו בין הגורמים הבולטים שהניעו את העליות שנרשמו בוול סטריט בשבוע שעבר.

5. תחזית

בבנק ההשקעות ג'פריס מאמינים כי ביצועי השווקים - שהיו "צרים מאוד השנה" (כלומר, יחסית מעט מניות הובילו את השוק כלפי מעלה) - צפויים להתרחב בשנה הקרובה, בשל צמיחה טובה יותר ברווחים בקרב מניות קטנות ובינוניות. נוסף על כך, בבנק מסמנים שתי מניות זולות שצפויות להניב ביצועים חזקים במהלך 2026. שתיהן נסחרות מתחת לשווי שוק של 55 מיליארד דולר, צפויות להציג שיפור בצמיחה ברווחים או במכירות, ומספקות לדברי הבנק "צמיחה במחיר סביר".

לאטיס סמיקונדקטור - לדברי הבנק, מניית חברת השבבים מהווה "הזדמנות קנייה אטרקטיבית", בשל עמדותיה החזקות בתחום ה-AI ובשווקי מחשוב הקצה. בין הקטליזטורים שיתמכו במניה בזמן הקרוב, בבנק מציינים "פריסת שרתים של הדור הבא, השקעות מתמשכות מצד הייפרסקיילרים ונתח הולך וגודל בתחום שבבי ה-FPGA של אמצע־טווח". בג'פריס קבעו למניה מחיר יעד של 85 דולר - מה שמשקף לה אפסייד של כ-21% לעומת מחירה בנעילה של יום שישי האחרון.

אנטרג'י - הבנק מציין כי מניית חברת האנרגיה, שמספקת תשתיות למדינות לואיזיאנה, ארקנסו, טקסס ומיסיסיפי בארה"ב, היא "אחד מרעיונות התשתיות החזקים שלנו, ונמצאת בין החברות עם החשיפה הטובה ביותר לצמיחה במרכזי דאטה". בג'פריס קבעו למניה מחיר יעד של 116 דולר - מה שמשקף לה אפסייד של כ-19% לעומת מחירה בנעילה של יום שישי.