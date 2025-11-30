החיסכון של סלקום מעמלות המדיה נחשף: 10 מיליון שקל בשנה

במוצאי שבת האחרונה עלתה לאוויר פרסומת חדשה של סלקום, לראשונה זה זמן רב. הקמפיין נועד לקדם את השקת "סלקום TV+", פלטפורמת הטלוויזיה על גבי אינטרנט (OTT) של הקבוצה, וכולו נע סביב סיום המלחמה והתקוות לעתיד. לצורך כך נבחרה השחקנית יעל אלקנה ("הטבח", "הראש" וזוכת "הזמר במסכה"), ועל הבימוי הופקד שחר סגל, שעבד עם סלקום בעבר לא מעט ולאחרונה הקים את חברת IDEA.

לא מדובר בבחירת משרד פרסום חדש, אלא במודל עבודה פר פרויקט המבוסס על צוות עצמאי שמלווה את מותגי קבוצת התקשורת כולה, ואמון בין היתר על הקריאייטיב, ההפקה ועוד.

המהלך הוא חלק משינוי במדיניות עבודת השיווק והפרסום של הקבוצה, שמוביל המנכ"ל אלי אדדי, במטרה להביא לחיזוק המותג ולחיסכון משמעותי בהוצאות. נזכיר כי השנה עברה סלקום למודל של הסכמי רכש מדיה עצמאיים ישירות מערוצי הטלוויזיה קשת, רשת ו-14, וגם רכישת שלטי החוצות נעשית באופן עצמאי על ידי החברה.

לגלובס נודע כי כל המהלכים הללו - שמוציאים מהמשוואה את עמלות המדיה המקובלות בענף הפרסום, ומהוות מקור הכנסה חשוב למשרדים - אמורים לחסוך לחברה 23% מהוצאות הפרסום שלה, נתון שמיתרגם לכ-10 מיליון שקל בשנה.

נציין כי אחד מההסכמים הגדולים ביותר שנחתמו הוא עם קשת, והוא כולל גם חסות נרחבת לעונה החדשה של "הכוכב הבא לאירוויזיון" בהיקף של כ-2.8 מיליון שקל.

הטלוויזיה החדשה

במרץ האחרון סלקום ומשרד הפרסום ראובני פרידן הפרידו כוחות בטענות הדדיות, ומאז עלתה חברת הסלולר בשורה של פרסומות טלוויזיה מהעבר שנועדו לציין 30 שנים להקמת החברה, ונעשו כולן בידי המשרד הקודם שלה, גיתם BBDO.

כעת כאמור עלתה החברה בקמפיין חדש שאמור לקדם את הטלוויזיה החדשה של סלקום - ממשק אשר שם דגש על חוויות הצפייה האישיות של כל לקוח, מאפשר לפתוח עד 6 פרופילים לחשבון, ובהמשך גם ישולב פרסום מותאם אישית בתוך הפלטפורמה.

המהלך היה אמור לצאת לדרך בשיתוף עם התכנים של חברת הוט, אך לאור העובדה שהבעלים פטריק דרהי מעמיד אותה למכירה, הוחלט בסלקום להתקדם עצמאית. במקביל, החברה דיווחה לבורסה כי היא בוחנת רכישה של הפעילות הקווית והעסקית של הוט במאות מיליוני שקלים.