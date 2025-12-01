מערך ההגנה יבוטל, גדר הגבול פרוצה: "מפקירים אותנו שוב"

06:33 - "אנשים פה חייבים להתעורר": מערך ההגנה בעוטף יבוטל - גדר הגבול פרוצה



תושבי מבטחים שבעוטף עזה מתקשים להירדם בימים האחרונים. הפרסום על החלטת צה"ל לבטל החל מהחודש הבא את ההגנה היישובית החזירה אותם ל-7 באוקטובר, ליום שבו מצאו עצמם לבד מול עשרות מחבלים שפשטו על המושב. "זה מפחיד - יש לנו ילדים קטנים", אמרה קרן שתיוי תושבת מושב פרי גן. "יש כאן 5,000 איש בפוסט-טראומה", הuסיף בן נחום, חבר כיתת הכוננות במושב מבטחים שלחם בקרב של השבת השחורה. לקריאת הכתבה

22:09 - משמרות המהפכה הודיעו שייערכו הלילה ניסויים במספר מערכות הגנה אווירית. בהודעתם ביקשו מהאזרחים האיראנים "לא לצלם את פעילות מערכות ההגנה האווירית"

21:27 - הצבא האמריקני הודיע כי השמיד 15 אתרי אחסון נשק של דאעש בדרום סוריה. לפי הודעת פיקוד המרכז המריקני, המבצע נערך לפני בשבוע האחרון וכלל תקיפות מאוויר ופעולות קרקעיות בשיתוף כוחות מקומיים באזור. עוד הוסיפו כי במהלך הפעילות הושמדו מעל 130 מרגמות ורקטות, מקלעים ורובים, מוקשי נ"ט וחומרים להכנת מטעני חבלה מאולתרים

21:22 - המחבל אחמד נצראללה אשר שימש כסוחר אמצעי לחימה מרכזי במרחב טולכרם - נעצר היום על ידי לוחמי יחידת דובדבן בהכוונת שב"כ, בפעילות בחטיבת אפרים. המחבל הועבר להמשך חקירה בשב"כ

19:29 - מפקד פיקוד הצפון אלוף רפי מילוא בהערכת מצב ברמת הגולן לאחר ההתקלות בדרום סוריה: "אסור לנו לחכות, רק ליזום, לא נאפשר את התבססות הטרור לאורך גבולותינו - נמשיך לפעול בנחישות וביוזמה על מנת לסכל איומים וניסיונות פגיעה באזרחי מדינת ישראל עוד בטרם התפתחו"

16:16 - דיווח בכלי תקשורת שמזוהים עם חמאס: עבדאללה חמד, בנו של בכיר חמאס ראזי חמד, חוסל ברפיח

