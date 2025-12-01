מפתח כיפת ברזל חשף: זה מועד מסירת מערכת הלייזר לצה"ל

ראש מפא"ת במשרד הביטחון, תא"ל (מיל') ד"ר דני גולד, הודיע היום (ב') בכנס דיפנסטק שמתקיים זו השנה השנייה ברציפות כי מערכת ההגנה האווירית באמצעות לייזר, "אור איתן", השלימה את הליך הפיתוח והניסויים, ותימסר לצה"ל ב־30 בדצמבר.

מערכת הלייזר אור איתן "צפויה לשנות את חוקי המשחק של שדה הקרב", ציין ד"ר גולד. "בתחום הדיפנסטק המשחק השתנה - סטארט-אפים מתחרים היום 'ראש בראש' עם החברות הגדולות וזוכים. רק לאחרונה מספר סטארט-אפים שהתחברו, התחרו מול כל התעשיות הגדולות במכרז של מפא"ת, ונבחרו לספק לצה"ל מערך רחפנים תוקפים".

בה בעת, מנכ"ל משרד הביטחון אלוף (מיל') אמיר ברעם התייחס בכנס להיערכות למערכה נוספת שצפויה עם איראן. "כל החזיתות עדיין פתוחות והאויבים שלנו למדים ומתכוננים מיום ליום. תקופה זו מביאה עימה אי-ודאות וסיכונים, אבל גם הזדמנויות אסטרטגיות גדולות למי שמבין את הרגע. משרד הביטחון עמוק בעבודה על פיתוח הדורות הבאים של טכנולוגיה פורצת דרך לעימות עתידי עם איראן, בהגנה ובהתקפה ומפתחים יכולות נוספות.

"התובנות של חיילים מהשטח מעצבות באופן ישיר את הפתרונות הטכנולוגיים לצרכים המבצעיים שלהם. יש לנו מעגל משוב ישיר מקו החזית למהנדסי התעשייה הביטחונית - וזה יוצר שרשרת אספקה חזקה. זו המשמעות של דיפנסטק בישראל".

ירידה משמעותית ביעילות בעת אובך

ככלל, מערך הלייזר שפיתחה החברה שמהווה את הקבלן הראשי של תוכנית הלייזר, רפאל, כולל שלוש מערכות מרכזיות.

הראשונה והגדולה היא Iron Beam 450 - שדרוג למערכת אור איתן המקורית, שכוללת מכוון של 450 מ"מ במקום 250 מ"מ. באמצעותו, המערכת תהיה בעלת טווח פעולה משודרג, דיוק גבוה יותר ויעילות גבוהה במיוחד. אור איתן היא מערכת יחידה מסוגה בעולם בהספק הלייזר הגבוה שלה 100 קילו־וואט. שילוב האנרגיה הגבוהה עם המכוון מאפשר את הטווח שלה, כ־10 ק"מ, והדיוק הרב על אף אתגרי הלייזר.

אתגרי הלייזר כוללים, בין השאר, ירידה משמעותית ביעילות בעת עננות ואובך. היתרון המהותי הוא היירוט הזול משמעותית (כ־10-5 דולר בלבד) מול כיפת ברזל (כ־30 אלף דולר). אור איתן עובדת בשיטה בה במקום לירות קרן חזקה אחת, היא משגרת כ־200-100 קרניים. כשהמערכת מזהה כי אחת הקרניים פגעה, היא מורה לכל הקרניים להיות זהות בתדר, ולהתמקד במטרה.

בשל אתגרי הלייזר, אור איתן וכיפת ברזל מיועדות להיפרס זו לצד זו, כדי שישלימו אחת את השנייה. אור איתן צפויה להיפרס בגבולות, במרכזי אוכלוסייה ובתשתיות אסטרטגיות, במטרה להגן עליהן מפני טילים, רקטות, מל"טים או פצמ"רים.

המערכת השנייה במערך הלייזר היא Iron Beam M, כשהאות M משקפת את המילה Mobile, נייד בעברית. זו גרסא מוקטנת של אור איתן, בעלת מכוון של 250 מ"מ והספק של 50 קילו־וואט, שנועדה להתקנה על משאית 8X8. כתוצאה מההספק, הטווח שלו עומד על כמחצית מאור איתן. בעזרתה, יספקו הגנה ניידת לכוחות מתמרנים ולתשתיות אסטרטגיות בפריסה מהירה, משום שכל המערכות שלה נמצאות על אותה משאית. בשל ההספק הנמוך יותר, היא תספיק להתמודד עם רקטות, כטב"מים ופצמ"רים.

המערכת השלישית והקטנה ביותר היא Lite Beam, עם הספק של 10 קילו־וואט. היא קלה וניידת אף יותר מהגרסה הניידת של אור איתן, ונועדה להתקנה על גבי רכבי 4X4 או נגמ"שים, ולספק הגנה טקטית ניידת לכוחות המתמרנים מפני מל"טים ורחפנים. השילוב שלה, לצד מערכת ההגנה האקטיבית מתוצרת רפאל, מעיל רוח, צפוי לשדרג משמעותית את שרידות הכוחות המתמרנים.