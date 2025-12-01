רצועת עזה מוצפת באייפון הכי חדש, והתושבים חושדים בישראל

על רקע המצב הביטחוני המתפתח ללא הרף, עדשת התקשורת העולמית חושפת נקודות מבט ייחודיות על מה שקורה בארץ. מניתוחים של מומחים בינלאומיים, פרשנויות מזווית אחרת וגם סיפורים קטנים מישראל שנעלמים מן העין - בכל יום נגיש לכם סקירה יומית קצרה מן הנכתב בתקשורת העולמית על ישראל, כדי לנסות ולפענח איך דברים מפה נראים מעבר לים.

1האם ישראל תצטרך להתמודד עם הצבא הרוסי בסוריה?

רוסיה מעוניינת להציע פריסה של כוחותיה בדרום סוריה, "מה שעלול להגביל את כוח הפעולה של ישראל", פורסם בעיתון הסורי העצמאי ענב בלדי (Enab Baladi). "בחודשים האחרונים, רוסיה חידשה את הרעיון להציב סיורים רוסיים ככוח חיץ בין הכוחות הסוריים לישראליים. אולם ממשלת סוריה טרם אישרה את ההצעה", נכתב.

החוקר הפוליטי איימן אלדסוקי אמר לענב בלדי כי "המהלכים סביב פריסה מחודשת של סיורים רוסיים בדרום סוריה נראים כמו 'ניסוי' שנועד לבחון עמדות משא ומתן. ההפרות החוזרות של ישראל מעידות על רצונה לשמור על יוזמה מלאה ולהסתמך אך ורק על מערכי הביטחון והמודיעין שלה ליצירת סביבה ביטחונית שמבטיחה עליונות ארוכת טווח וחופש פעולה". לדבריו, "ישראל לא תהיה נלהבת מכל פריסה רוסית שעלולה להתנגש בגישתה הביטחונית או להגביל את ניידותה המבצעית".

האנליסט הפוליטי הרוסי דמיטרי ברידז'ה אמר לענב בלדי כי החייאת הסיורים הרוסיים "משקפת מאבק על 'מי מחזיק את המפתח לדרום סוריה'. ישראל מבקשת לכפות מציאות חדשה בשם ביטחון ומניעה, וליצור חגורת ביטחון בתוך שטח סוריה; ואילו מוסקבה מבקשת להראות שהיא עדיין נוכחת, מסוגלת לשמש ערב ומייצבת, וכי כל סידור בדרום חייב לעבור דרכה".

מה תרוויח רוסיה מהצבת כוחותיה באזור כה רגיש? לפי אלדסוקי, "רוסיה רואה בדרום סוריה שער להשבת מעמדה האסטרטגי במדינה לאחר נפילת משטר אסד, ולקידום מנופי השפעה במו"מ על בסיסים צבאיים ואינטרסים כלכליים". בנוסף, רוסיה רואה בעצמה מתווכת בין סוריה לישראל "כדי לקדם נושאים נוספים, כולל שיפור היחסים עם ארצות הברית והשפעה עקיפה על נושא אוקראינה".

מתוך ענב בלדי מאת מוחמד ככהי. לקריאת הכתבה המלאה.

2מלחמה נוספת בין ישראל לחיזבאללה עדיין על הפרק

חיסולו של רמטכ"ל חיזבאלה החודש "מדגיש כי דבר לא הוכרע סופית בין ישראל לחיזבאללה", פורסם במידל איסט פורום.

מאז הפסקת האש חיזבאללה "נמצא במצב מוחלש אך לא מובס. לאחר שנפגע קשות, הארגון מנסה לשקם את עצמו. איראן מזרים כספים, ויש מאמצים להחלפת אמצעי נ"ט ומערכי טילים". כוונת ארגון הטרור ברורה - "לשקם את כוחו האבוד".

אולם, ישראל נחושה למנוע זאת בכל מחיר. "חיזבאללה הבהיר שלא יאפשר פירוק מנשק צפונית לנהר. איש אינו מצפה ברצינות שהממשלה בביירות תתעמת עמו. פירוש הדבר שהעימות הדו־צדדי בין ישראל לבין הפרוקסי של איראן בלבנון יימשך".

במידל איסט פורום נכתב כי כעת "הכדור במגרש של חיזבאללה". אולם, ארגון הטרור שוקל כיצד יגיב לחיסול הרמטכ"ל. "אם יגיב בעוצמה, הוא מסתכן בתגובה ישראלית קשה נוספת לפני שיספיק להתארגן מחדש. אם לא יגיב, יאבד יוקרה בעיני הציבור השיעי שלו".

נכון לעכשיו, "נראה כי חיזבאללה יעדיף להמתין ולשקם את כוחו. אך העימות בינו לבין ישראל רחוק מסיום. סבב נוסף של לחימה בעצימות גבוהה בשלב כלשהו, נותר סביר".

מתוך המידל איסט פורום מאת ג'ונתן ספייר. לקריאת הכתבה המלאה.

3"ב-2,000 דולר": רצועת עזה חסרה מוצרים חיוניים אבל מוצפת באייפון 17

"כאשר משפחות ישנות באוהלים, מלאי המזון מידלדל, וישראל מונעת כניסת חומרי בנייה הדרושים לשיקום הרצועה, ה-iPhone 17 Pro Max, הסמארטפון המתקדם והיקר בעולם - הוא מראה סוריאליסטי באחד המקומות ההרוסים ביותר על פני האדמה", נכתב בנשיונל.

ישראל מאפשרת "לעשרות אלפי מכשירי iPhone 17 להיכנס לעזה לאחר חודשים של חסימת מזון, תרופות ומוצרים בסיסיים אחרים, מה שמעורר חשד בקרב פלסטינים מותשים", נכתב.

בעל חנות הטלפונים העזתי מוחמד זעקול במחנה נוסייראת שבמרכז הרצועה "רואה לקוחות עומדים בתור למכשיר שהפך לסמל של סטטוס וגם של מחלוקת. כל מכשיר עולה כ-7,000 שקלים (2,200 דולר)". זעקול אמר לנשיונל כי "הביקוש לא ייאמן" והוסיף, "כל משלוח שנכנס לעזה כולל יותר מ-10 אלף מכשירים, לפעמים יותר. ועשרות משלוחים כבר הגיעו".

רבים תוהים, איך יכול להיות שנכנסים טלפונים לרצועה ולא אוכל? עבור העיתונאי והחוקר חמזה אל-שובכי כניסתם הפתאומית של מכשירים סלולריים לעזה "מעלה סימני שאלה". אל-שובכי אמר לנשיונל: "איך ייתכן שישראל מונעת כניסת תרופות, אוהלים, אספקה ומזון ודלק - אבל מאפשרת כניסת אלפי סמארטפונים מתקדמים?. זה לא הגיוני".

אל-שובכי טוען כי המכשירים עלולים לשמש לאיסוף מודיעין. "ישראל השתמשה לאורך השנים בטלפונים ובמערכות תקשורת לצורכי מעקב ואיסוף מודיעין".

"בינתיים סחורות בסיסיות נדירות ובלתי נגישות. אין לנו דרך לפרש זאת אלא כחלק מאסטרטגיית המעקב של ישראל", אמר.

מתוך הנשיונל מאת נג'אם מוהנא. לקריאת הכתבה המלאה.