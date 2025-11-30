דוח של האו"ם קובע: ישראל נוקטת בעזה "מדיניות של עינויים מאורגנים"

על רקע המצב הביטחוני המתפתח ללא הרף, עדשת התקשורת העולמית חושפת נקודות מבט ייחודיות על מה שקורה בארץ. מניתוחים של מומחים בינלאומיים, פרשנויות מזווית אחרת וגם סיפורים קטנים מישראל שנעלמים מן העין - בכל יום נגיש לכם סקירה יומית קצרה מן הנכתב בתקשורת העולמית על ישראל, כדי לנסות ולפענח איך דברים מפה נראים מעבר לים.

1דוח של האו"ם קובע: ישראל נוקטת בעזה "מדיניות של עינויים מאורגנים"

דוח של האו"ם מטעם הוועדה נגד עינויים שפורסם בסוף השבוע, קובע כי במהלך השנתיים האחרונות של הלחימה של ישראל בעזה "לישראל יש 'מדיניות דה-פקטו של עינויים מאורגנים ונפוצים'", כך פורסם בגרדיאן הבריטי.

הדוח מעלה חששות "מהטענות בדבר הכאות חמורות חוזרות ונשנות, התקפות כלבים, התחשמלות, הטבעה במים, שימוש ממושך בלחץ ואלימות מינית". הדוח ציין גם כי "עצורים פלסטינים הושפלו על ידי הכרחתם להתנהג כמו בעלי חיים או הטלת שתן עליהם, נשללו מהם שירותים רפואיים באופן שיטתי והם נתונים לשימוש מופרז באמצעי ריסון, שבחלק מהמקרים הוביל לקטיעת גפיים".

הוועדה של האו"ם, שמורכבת מעשרה מומחים עצמאיים, העלתה גם חשש מהשימוש הנרחב ב"חוק הלוחמים הבלתי חוקיים של ישראל כדי להצדיק מעצר ממושך ללא משפט של אלפי גברים, נשים וילדים פלסטינים. לפי הנתונים האחרונים של בצלם, בסוף ספטמבר החזיק שירות בתי הסוהר 3,474 פלסטינים במעצר מנהלי, כלומר, ללא משפט". הדוח מציין כי ישנו "שיעור גבוה של ילדים הכלואים ללא אישום או במעצר עד תום ההליכים".

הוועדה, "הולכת רחוק אף יותר, וטוענת כי יישום יומיומי של המדיניות הישראלית בשטח הפלסטיני הכבוש, בכללותה, 'עשוי להוות עינויים'".

ממשלת ישראל הכחישה את השימוש בעינויים.

מתוך הגרדיאן, מאת ג'וליאן בורגר. לקריאת הכתבה המלאה

2הכוח הבינלאומי של טראמפ מתקשה למצוא מדינות שיקחו חלק בשיקום עזה



"הכוונה להציב כוח בינלאומי בעזה, שנחשב לרכיב מרכזי בתוכנית הנשיא דונלד טראמפ להשגת שלום ברצועה - מתקשה להתממש, לאחר שמדינות שנחשבו למועמדות מובילות לשליחת חיילים הפכו זהירות וסקפטיות יותר", נכתב בוושינגטון פוסט.

מדינות רבות בעולם חוששות כי הכוחות יידרשו "להשתמש בכוח נגד פלסטינים", ולכן "נסוגות מהצהרותיהן המוקדמות על נכונות לשלוח כוחות".

למשל, אינדונזיה, שהכריזה בעבר כי "תשלח עד 20 אלף חיילי שמירת שלום", נסוגה מהצהרותיה ובוחנת כעת שליחת "כוח קטן בהרבה". גם אזרבייג'ן "שוקלת מחדש". במקביל, "אף מדינה ערבית לא התחייבה לשלוח חיילים".

גורם אזורי המעורה בשיחות אמר לוושינגטון פוסט כי "לפני חודש המצב היה אופטימי יותר".

בכירים בממשל טראמפ פעלו לגייס התחייבויות ממדינות שישלחו חיילים. אולם גם מדינות "המעוניינות להתחבב על הממשל האמריקאי" מודאגות מסוגיות שנותרו פתוחות. למשל, "כיצד יפעל הכוח לאיסוף נשק מחמאס".

בכיר אינדונזי אמר לוושינגטון פוסט כי "הם רוצים שכוח הייצוב הבינלאומי יבוא לעזה וישקם, כביכול, 'חוק וסדר' וינטרל כל התנגדות. וזו הבעיה. אף אחד לא רוצה לעשות את זה".

כעת, "גם אם מדינות יסכימו להשתתף, היערכות לוגיסטית והכשרת כוחות צפויות לקחת לפחות כמה שבועות". גורם אמריקאי אמר כי "היעד הוא פריסה בתחילת 2026" והוסיף כי "התחייבויות נשקלות. אף מדינה לא תשלח חיילים בלי להבין את המשימה לפרטיה".

מתוך הוושינגטון פוסט, מאת לאבדיי מוריס, רבקה טאן, קארן דה־יאנג וקלייר פארקר. לקריאת הכתבה המלאה

3"ב-400 מיליון דולר": רומניה רוכשת מל"טים ישראליים

רומניה תשלם 400 מיליון דולר לאלביט עבור "מל"טים היכולים לזהות כל תנועה של הרוסים סמוך לגבולה", פורסם ב-Digi24 ערוץ חדשות רומני.

"לפי החוזה, הצבא יקבל שבע מערכות Watchkeeper X, אך עד כה שילם רק על שלוש. מערכת Watchkeeper X כוללת מרכז שליטה, מערכות תקשורת ושלושה מל"טים. כלי הטיס ייבנו ברומניה, אך המל"טים הראשונים נבדקים בישראל", נכתב.

"מדובר במל"ט מסוג Watchkeeper X. הרדאר שלו מסוגל לגלות כל מטרה בטווח של 200 ק"מ, והמצלמה המתקדמת שלו מצוידת בזום עצום, המאפשר לחיילים לראות בני אדם ממרחק של 4-5 ק"מ. משימתו העיקרית של המל"ט היא מודיעין וסיור, אך ניתן לחמש אותו גם בטילים במקרה שבו נדרש תקיפה. למל"ט יש אוטונומיה גבוהה לזמנו - הוא מסוגל להישאר באוויר במשך 16 שעות ללא תדלוק. לפי החוזה, כל המל"טים מסוג Watchkeeper ייוצרו ברומניה", נכתב.

מתוך Digi24, מאת ולנטין סטאן. לקריאת הכתבה המלאה

4"רצינו לצאת מהגיהנום": זה הארגון המסתורי שמסייע לעזתים לברוח

לאחרונה נחשף ארגון מסתורי בשם Al Majd Europe, הפועל לטענתו "מטעמים הומניטריים ופינה מאות אנשים מרצועת עזה ההרוסה בשלושה מבצעים מאז מאי. הם נשלחים בטיסות שכר למלזיה, אינדונזיה, קניה או דרום אפריקה", פורסם באל פאיס הספרדי.

באתר הארגון, שהוקם בפברואר, Al Majd Europe "טוען שהוא מסייע לקהילות מוסלמיות באזורי עימות". בעיתון הארץ נחשף כי "הארגון טוען שמייסדיו אינם ישראלים אלא 'פליטים' ומתנדבים".

הארגון "מוצא לקוחות בקרב משפחות מיואשות שאין להן כל חלופה לעזיבת הרצועה. מטרותיו עומדות בקו אחד עם מדיניות ממשלת נתניהו, שהקימה משרד להגירה מרצון למדינות שלישיות", נכתב.

המבצע האחרון של הארגון נחשף בשבוע שעבר, כש"153 תושבי עזה נחתו בדרום אפריקה בנסיבות עמומות. מתאם פעולות הממשלה בשטחים (מתפ"ש), הגוף של משרד הביטחון השולט במעברי הגבול לרצועה, טען שאפשר להם לצאת דרך שדה תעופה ישראלי, משום ש'מדינה שלישית' - מבלי לציין איזו, הסכימה לקבלם".

אולם "כשהמטוס נחת ביוהנסבורג, הרשויות הדרום־אפריקאיות ושגרירות פלסטין במדינה הביעו תדהמה. הנוסעים נותרו על המטוס במשך עשר שעות, וקיבלו לבסוף ויזות ל־90 יום - בשל הבלבול שנוצר כשהגיעו ללא חותמות ישראליות בדרכוניהם".

אחד הנוסעים שברח לדרום אפריקה אמר לאל פאיס "פשוט רצינו לצאת מהגיהנום הזה". בנוסף, "לפי העדויות שהתפרסמו לאחר פרוץ הפרשה, הנוסעים שילמו בין 1,000 ל־3,000 אירו (1,157-3,471 דולר) כדי להמריא, לא ידעו לאיזו מדינה יגיעו, או התבשרו רק באמצע הטיסה וחלקם אף נחתו במדינה אחרת מזו שציפו לה".

כעת, הארגון מואשם "בניצול ייאושם של תושבי עזה לצורך עקירתם והובלת 'טיהור אתני בדלת האחורית'".

אולם משפחות בעזה שהחלו בתהליך העזיבה דרך Al Majd Europe "מגינות על החלטתן". תושבת הרצועה אמרה לאל פאיס כי "אף מדינה בעולם לא מקבלת עזתים" ואמרה כי היא מוכנה "לשלם 2,350 אירו (2,720 דולר) לכל בן משפחה, הסכום הנדרש כדי לנסוע "לאן שלא יהיה". העזתית אמרה "הם משתמשים בתירוץ של עצירת טיהור אתני. מה זה השטויות האלה? מצפים שנישאר כאן לסבול בלי אמצעי הישרדות?".

מתוך אל פאיס, מאת חואן קבאסס וגה, אנדראה ריצי ואנטוניו פיטה. לקריאת הכתבה המלאה