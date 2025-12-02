ראשיגלובס פיננסיכל הכותרותשוק ההון והשקעותנדל''ן ותשתיותמשפטטכנולוגיהגלובליניהול וקריירהדעותשיווק ופרסוםמגזין Gתרבותוול סטריט ג'ורנל
"נתניהו רואה רוחות רפאים בכל מקום": בבית הלבן מודאגים ממדיניות ישראל בסוריה

ההסלמה האחרונה בין ישראל לסוריה גרמה לתסכול רב בוושינגטון כלפי התנהלות ישראל •  המחבל שפצע אתמול לוחמת בפיגוע, ניסה לדרוס שוב - וחוסל • דיווח בלבנון: כטב"ם ישראלי הטיל מטענים על בניין בכפר עייתרון שבדרום המדינה • עדכונים שוטפים

N12שירות גלובס פורסם: 06:39 עודכן: 07:04
ראש הממשלה בנימין נתניהו / צילום: מארק ישראל סלם - הג'רוזלם פוסט
ראש הממשלה בנימין נתניהו / צילום: מארק ישראל סלם - הג'רוזלם פוסט

עדכונים שוטפים

06:55 - המחבל שפצע אתמול לוחמת בפיגוע, ניסה לדרוס שוב - וחוסל

06:53 - לוחמי גדוד 202 של הצנחנים חיסלו את המחבל שביצע אתמול את פיגוע הדריסה בצומת יהודה

6:00 - "נתניהו רואה רוחות רפאים בכל מקום": בבית הלבן מודאגים ממדיניות ישראל בסוריה

בכיר אמריקני: "אמרנו לביבי שהוא חייב לעצור. הוא יחמיץ הזדמנות דיפלומטית ענקית ויהפוך את הממשלה הסורית החדשה לאויב של ישראל". לכתבה המלאה

1:46 - דיווח בלבנון: כטב"ם ישראלי הטיל מטענים על בניין בכפר עייתרון שבדרום המדינה

23:32 - מחבל אשר חצה את הקו הצהוב במרכז רצועת עזה חוסל מהאוויר לאחר שהתקרב לכוחות החטיבה הדרומית והיווה עליהם איום

23:17 - הפיגוע סמוך לקריית ארבע: הפצועה - לוחמת צה"ל, הכוחות ממשיכים לבצע סריקות ולחסום צירים על מנת לאתר את המחבל

פורסם לראשונה ב-N12