עדכונים שוטפים

06:55 - המחבל שפצע אתמול לוחמת בפיגוע, ניסה לדרוס שוב - וחוסל

06:53 - לוחמי גדוד 202 של הצנחנים חיסלו את המחבל שביצע אתמול את פיגוע הדריסה בצומת יהודה

6:00 - "נתניהו רואה רוחות רפאים בכל מקום": בבית הלבן מודאגים ממדיניות ישראל בסוריה

בכיר אמריקני: "אמרנו לביבי שהוא חייב לעצור. הוא יחמיץ הזדמנות דיפלומטית ענקית ויהפוך את הממשלה הסורית החדשה לאויב של ישראל". לכתבה המלאה

1:46 - דיווח בלבנון: כטב"ם ישראלי הטיל מטענים על בניין בכפר עייתרון שבדרום המדינה

23:32 - מחבל אשר חצה את הקו הצהוב במרכז רצועת עזה חוסל מהאוויר לאחר שהתקרב לכוחות החטיבה הדרומית והיווה עליהם איום

23:17 - הפיגוע סמוך לקריית ארבע: הפצועה - לוחמת צה"ל, הכוחות ממשיכים לבצע סריקות ולחסום צירים על מנת לאתר את המחבל

פורסם לראשונה ב-N12