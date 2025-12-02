צה"ל ממשיך להפיק את לקחי מלחמת חרבות ברזל: הצבא הודיע על סגירת חטיבת לוט"ם (החטיבה להתעצמות טכנולוגית מבצעית) באגף התקשוב שעסקה בפיתוח תוכנות ומערכות תקשורת לצבא, ובמקומה הוקמו שתי חטיבות נפרדות. האחת - חטיבת הבינה המלאכותית (AI), שמשפרת את היכולת לספק תמונת קרב טובה יותר, לדייק את פגיעה במטרות ולשפר את תפקוד היחידות באמצעות אפליקציות וצ'ט בוטים חכמים.

השנייה - חטיבת הספקטרום, שעוסקת בהרחבת טווח התקשורת והלוחמה האלקטרונית ובשיפור שלה גם למדינות מרוחקות ואף לחלל, כחלק מלקחי מבצע עם כלביא ומעורבות הולכת וגוברת של מעצמות חלל כמו סין ורוסיה במזרח התיכון.

חטיבת בינה מלאכותית

חטיבת ה־AI החדשה, עליה יפקד תא"ל ב' ואליה ימוזגו ממר"ם (מרכז המחשבים ומערכות המידע) ויחידות פיתוח התוכנה הצה"ליות שחר ומצפן, היא המקום שבו כבר כיום מפתחים בצבא מודלי שפה על בסיס אימון של נתונים מעולמות הקרב, הלוגיסטיקה או כוח האדם. הצורך לבנות את החטיבה נוצר קודם כל מתוך הצורך לאמן מודלים במקום אחד מסיבות של אבטחת מידע, אבל גם בשל העלות הגבוהה של פעילות האימון.

באגף התקשוב עוסקים באימון והפעלת מודלי שפה עוד מלפני הקמת החטיבה. כבר בתחילת המלחמה הצטייד הצבא במעבדים גרפיים רבים ולאחר מספר תהליכי רכש, הוא הכפיל את היקף צריכת החשמל לפעילות AI בקרוב ל־4 מגוואט נוספים, ושליש את מספר המעבדים הגרפיים ביחס ל־6 באוקטובר.

כיצד תסייע הבינה המלאכותית בשורות צה"ל? חטיבת הבינה המלאכותית

■ אימון מודלי שפה - ריכוז פיתוח מודלים במקום אחד מסיבות אבטחה ועלויות

■ תמונת קרב וסימון מטרות - יצירת תמונת קרב מדויקת וקיצור זמן התקיפה

■ הרחבת יכולות לשטח - מתן גישה ליחידות נוספות דרך תפקידים חדשים חטיבת הספקטרום

■ תקשורת לוויינית - הבטחת תקשורת למרחקים גדולים

■ לוחמה אלקטרונית - התמודדות עם איומי חלל ממעצמות עוינות

■ יכולות לוויניות מתקדמות - הכנה למלחמת חלל עתידית

אבל בצבא מסתכלים על הטמעה של בינה מלאכותית בכל מקום שבו יש צורך. כך למשל, סיכום השיחות ברשת קשר כלשהי והפקת תובנות ממנה או הפקת תחקיר מהיר בתוך דקות על ידי הזנת כלל מקורות המידע שקיימים באירוע מבצעי. בחטיבה החדשה ירחיבו את היכולת של כוחות נוספים לקבל על גבי מפה דיגיטלית - בטלפון או במחשב הלוח - את תמונת הקרב, לתאם טוב יותר מאמצי אש, למנוע ירי דו צדדי ולסגור מעגלים במהירות, גם אם אינם נמצאים בתוך הצוות האורגני.

כחלק מהקמת החטיבה, נוצרו בצבא תפקידים חדשים. אנליסטים של מידע, מדעני ומהנדסי נתונים וגם תפקיד חדש שעשוי להיות חלק בלתי נפרד מהנוף הצה"לי. לדוגמה, "מידען בינה מלאכותית" - מעין מש"ק באוגדות ובחטיבות, בזרועות האש, המבצעים וההנדסה של הצבא שיבצע ניתוח של מידע מקומי באמצעות יישומי ה־AI הצה"ליים ויסייע למפקדים בקבלת החלטות בהתבסס על התובנות שיתגלו שם.

בכל הנוגע לתשתיות ענן ובינה מלאכותית, בחטיבה החדשה לא לוקחים סיכונים ולפי ההערכה פועלים בכיוון מתווה נימבוס שקבע משרד האוצר לפני ארבע שנים, לפיו שרתי גוגל ואמזון הממוקמים בישראל יקבלו יותר פעילויות על חשבון ספקים שאינם חלק מנימבוס, כמו מיקרוסופט ואורקל; ובנוסף עושים בחטיבה שימוש רב בקוד פתוח ומבזרים תהליכים ומערכות במטרה לא להיות תלוי בשחקן אחד, ולאפשר גמישות לעבור משירות טכנולוגי אחד לאחר.

חטיבת הלוויינים

חטיבה נוספת שמוקמת היום מתבססת על יחידות התקשורת והלוחמה האלקטרונית של אגף התקשוב בהן מעוף, חושן ופריזמה, ומרחיבה את היריעה למרחבים החדשים שבהם צה"ל נדרש לתת מענה כמו התווך הלוויני. מבצע עם כלביא היווה הוכחת התכנות ליכולת של צה"ל לפעול בסנכרון גבוה אחד בין השאר בזכות התקשורת הלוויינית והזמינות הגבוהה שלה גם במקומות מרוחקים כמו טהרן או נמל חודידה.

מפקד אגף תקשוב בצה''ל, האלוף אביעד דגן / צילום: דובר צה''ל

על פי מנהלת החלל, התקשורת הזו הייתה חיונית לצורך התמיכה בתקיפה, ואפשרה לצה"ל וגם לצבא האמריקאי לקבל תמונת מצב מודיעינית טובה. לא ברור בדיוק היכן תפעל חטיבת הספקטרום, אך האיום שמציבות מעצמות כמו רוסיה וסין ומעורבותן באספקת טכנולוגיות לאיראן או תימן מחייבת מתן מענה לאיום שנמצא בחלל. בצבא מבינים זאת ומכינים כבר לתוכנית הרב־שנתית הבאה תוכנית שתכלול גם יכולות לווייניות מתקדמות.

"אין לי ספק שהעולם הולך לכיוון מלחמת חלל, במיוחד לאחר שבארה"ב וסין הגדירו את החלל כזירת מלחמה אפשרית", אומר לגלובס ד"ר מושיק כהן, לשעבר בכיר בפיתוח מערכות שרביט קסמים וברק 8 וכיום מנכ"ל חברת הדיפנס־טק אייפקס, העוסקת בטכנולוגיות יירוט וטילים היפרסוניים. מעצמות יריבות כבר מפעילות אותו בשדה הקרב: הסינים פיתחו דרך לגלות מטוסים חמקניים בעזרת לוויינים, והרוסים ביצעו חסימות GPS ללוויינים אמריקאים - מה שהפיל אלפי פצצות חכמות אל הארץ - וחסמו תקשורת לוויינית לאוקראינים. במקביל, האמריקאים מקדמים את כיפת הזהב שתורכב מרשת לוויינים נמוכי מעוף שיוכלו למלא משימות צבאיות כמו ליירט טילים בליסטיים והיפרסוניים ולחסום את תקשורת האויב".

50% נשים

ולבסוף, יצירת החטיבות החדשות הביאה גם לנתוני שילוב נשים שאין להם תקדים בצבא. על פי ההערכה, מחצית מכלל החיילים המשרתים בשתי החטיבות החדשות הן נשים, 40% מכלל אלופי המשנה הן נשים ומתוך 5 תתי אלופים באגף - שתיים מהן נשים - תא"ל יעל גרוסמן ששימשה עד כה כמפקדת לוט"ם ומעתה תמונה לראשת מטה אגף תקשוב וההגנה בסייבר; ורחלי דמבינסקי, לשעבר מפקדת ממר"ם שמונתה עתה לראש חטיבת הספקטרום.