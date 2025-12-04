ראשיגלובס פיננסיכל הכותרותשוק ההון והשקעותנדל''ן ותשתיותמשפטטכנולוגיהגלובליניהול וקריירהדעותשיווק ופרסוםמגזין Gתרבותוול סטריט ג'ורנל
מגזין G מה משמעות שם הסדרה Pluribus?
ראשי
גלובס פיננסי ראשי מניות מניות בחו''ל ארביטראז' אופציות מט''ח אג''ח ק. נאמנות קרנות סל חוזים עתידיים מכירות בשורט מדריכים פיננסיים כלכלת ישראל
כל הכותרות המומלצות העיתון הדיגיטלי
שוק ההון והשקעות נדל''ן ותשתיות משפט טכנולוגיה גלובלי מטבעות דיגיטליים ניהול וקריירה תרבות
מדורים נוספים שיווק ופרסום בארץ דעות מגזין G The Wall Street Journal המשרוקית
פודקאסטים
תיק אישי
English Website גלובס ועידות וכנסים
גלובס שלי נושאים שמעניינים אותי כתבות ששמרתי הניוזלטרים שלי ספריית הכתבות שקראתי תיק ההשקעות שלי אודות

אודות גלובס

גלובס על גלובס דוח אמון 2024

פרוייקטים ושיתופי פעולה

שלומות עיצוב נדל''ן אימפקט לכל הפרויקטים
רכישת מינוי גלובס שאלות ותשובות מרכז העזרה נגישות הגדרות לוח גלובס פרסמו אצלנו תנאי שימוש מדיניות פרטיות
הטריוויה השבועית

מה משמעות שם הסדרה Pluribus?

באיזה מדינה מלבד גרמניה נבחר פוליטיקאי בשם אדולף היטלר?, באיזו סדרת ספרים נוהגים ללכת אל "פונדק שלושת המטאטאים" ואיזה נהר מפריד בין מקסיקו לארצות הברית? • הטריוויה השבועית

דגנית נחום-ג'מצ'י 09:28
מה משמעות שם הסדרה Pluribus? / צילום: צילום מסך
מה משמעות שם הסדרה Pluribus? / צילום: צילום מסך

לחשיפת התשובות גללו למטה

1. באיזו עיר נמצאת סמטת זרת?
2. מה מקור המילה ג'ינס?
3. מה משמעות שם הסדרה Pluribus?
4. סוג של איזה בעל חיים הוא הטרית?
5. איך נקראה הדרך העוקפת ששימשה מַעבר לכוחות צבא ישראלים לירושלים במהלך מלחמת העצמאות?
6. באיזו סדרת ספרים נוהגים ללכת אל "פונדק שלושת המטאטאים"?
7. מהי מזדאיזם?
8. באיזה מדינה מלבד גרמניה נבחר פוליטיקאי בשם אדולף היטלר?
9. היכן נמצא מוזיאון ההעפלה וחיל הים?
10. מהו שופר גבריאל?
11. אילו בעלי חיים מוזכרים בשירו של נתן אלתרמן "עוֹד חוֹזֵר הַנִּגּוּן"?
12. איזה נהר מפריד בין מקסיקו לארצות הברית?
13. מהי קַטַפּוּלְטָה?
14. מי הוביל את הקמת סוכנות החלל הישראלית ב־1983?
15. ובאיזו עיר הוקם מצפה הכוכבים הראשון בישראל?

תשובה 1

תל אביב

תשובה 2

שיבוש של הביטוי הצרפתי bleu de Gênes שמשמעותו "כחול של ג'נובה"

תשובה 3

חלק מהביטוי בלטינית E pluribus unum, שמשמעו "מתוך רבים - אחד"

תשובה 4

דג סרדין

תשובה 5

דרך בורמה

תשובה 6

הארי פוטר

תשובה 7

דת פרסית עתיקה שנוסדה על ידי הנביא זרתוסטרה

תשובה 8

מחוז אומפונדג'ה בנמיביה

תשובה 9

בחיפה

תשובה 10

אובייקט מתמטי בעל שטח פנים אינסופי, אך נפח סופי

תשובה 11

כבשה ואיילה

תשובה 12

ריו גראנדה

תשובה 13

כלי מצור עתיק ששימש להעפת סלעים למרחקים גדולים על חומות מבצר או עיר

תשובה 14

שר המדע (ואחד מגדולי הפיזיקאים בישראל), יובל נאמן

תשובה 15

גבעתיים