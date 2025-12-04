לחשיפת התשובות גללו למטה
1. באיזו עיר נמצאת סמטת זרת?
2. מה מקור המילה ג'ינס?
3. מה משמעות שם הסדרה Pluribus?
4. סוג של איזה בעל חיים הוא הטרית?
5. איך נקראה הדרך העוקפת ששימשה מַעבר לכוחות צבא ישראלים לירושלים במהלך מלחמת העצמאות?
6. באיזו סדרת ספרים נוהגים ללכת אל "פונדק שלושת המטאטאים"?
7. מהי מזדאיזם?
8. באיזה מדינה מלבד גרמניה נבחר פוליטיקאי בשם אדולף היטלר?
9. היכן נמצא מוזיאון ההעפלה וחיל הים?
10. מהו שופר גבריאל?
11. אילו בעלי חיים מוזכרים בשירו של נתן אלתרמן "עוֹד חוֹזֵר הַנִּגּוּן"?
12. איזה נהר מפריד בין מקסיקו לארצות הברית?
13. מהי קַטַפּוּלְטָה?
14. מי הוביל את הקמת סוכנות החלל הישראלית ב־1983?
15. ובאיזו עיר הוקם מצפה הכוכבים הראשון בישראל?
תשובה 1
תשובה 2
שיבוש של הביטוי הצרפתי bleu de Gênes שמשמעותו "כחול של ג'נובה"
תשובה 3
חלק מהביטוי בלטינית E pluribus unum, שמשמעו "מתוך רבים - אחד"
תשובה 4
תשובה 5
תשובה 6
תשובה 7
דת פרסית עתיקה שנוסדה על ידי הנביא זרתוסטרה
תשובה 8
תשובה 9
תשובה 10
אובייקט מתמטי בעל שטח פנים אינסופי, אך נפח סופי
תשובה 11
תשובה 12
תשובה 13
כלי מצור עתיק ששימש להעפת סלעים למרחקים גדולים על חומות מבצר או עיר
תשובה 14
שר המדע (ואחד מגדולי הפיזיקאים בישראל), יובל נאמן
תשובה 15
