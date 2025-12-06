המיקום לא קובע את כיוון ירידת המים. אז מה כן?

שחר לוטן הוא חוקר כלכלי ואסטרטגי, קצין מודיעין במיל' וחובב היסטוריה וגאוגרפיה, הכותב בלוג על אירועים ואישים מרתקים ונשכחים. במדור זה הוא חושף עיוותים היסטוריים מפורסמים, מדוע נוצרו, וכיצד הם משפיעים עד ימינו

יש מיתוסים שמתחבאים בסיפורים גרנדיוזיים מההיסטוריה, וכאלו המסתתרים בפרטים מדעיים קטנים וחינניים, כ"עובדות כיפיות" שנתקלים בהן ומפיצים הלאה באקראי. בדיוק כזו היא הטענה לפיה המים היורדים בכיור או באסלה מסתובבים לכיוון שונה, בהתאם לצד של קו המשווה בו אנו נמצאים, כפי שקורה עם סופות טרופיות: בחצי הצפוני הסיבוב נגד כיוון השעון, ובדרום עם כיוונו.

כה פשוט ולכאורה הגיוני, שאין סיבה לפקפק בכך. אך גם כאן מדובר בטעות שהשתרשה בזכות התרבות הפופולרית והנטייה הטבעית להיסחף בהשוואה בין תופעות דומות, אך שונות לחלוטין בסדרי הגודל שלהן.

נפתח בעובדה והסבר פיזיקלי קצר. כדור הארץ הוא אכן כדור, שחג סביב השמש וגם סב על צירו. במאה ה-19 מדען צרפתי בשם קוריוליס חקר התנהגות של גופים מסתובבים, וזיהה אפקט שלימים נקרא על שמו (אם כי אחרים הבחינו בתופעה לפניו).

בהקשר של כדור הארץ, המשמעות היא שבהינתן שמהירות הסיבוב קטנה ככל שמתרחקים מקו המשווה, כל תנועה משמעותית לאורך הכדור - למשל של זרמי אוויר או טילים שנורים למרחק רב - תקבל סטייה מהמסלול המקורי ככל שתתקדם. קצת כמו לנסות לזרוק כדור בקו ישר כשמסתובבים על קרוסלה. האפקט חזק מספיק כדי לגרום לסופות טרופיות (הוריקן, טייפון או ציקלון, בתרבויות שונות) הנוצרות סביב קו המשווה להסתובב תמיד בכיוון אחיד בהתאם לשאלה אם הן ממשיכות במגמתן צפונה או דרומה.

עד כאן לפיזיקה. אך האם אפקט קוריוליס חזק מספיק כדי להשפיע גם על המים שבכיור שלכם? בפשטות - לא. כיוון הסיבוב של המים בזמן הניקוז נקבע כמעט לחלוטין על ידי צורת הכיור, השיפוע שלו, הזרם ההתחלתי של המים ואפילו שאריות סבון או מינרלים בצנרת.

כדי שהאפקט של סיבוב כדור הארץ ישפיע באמת על כיוון הסיבוב של מים בכיור, צריך להכין תנאי מעבדה מושלמים שלא תמצאו בשום חדר אמבטיה: כיור עגול לחלוטין בדיוק מולקולרי, מים שנחו ללא תנועה במשך יממה לפחות, בטמפרטורה אחידה, עם אוויר יציב לחלוטין, ופתיחה מדויקת של פקק הניקוז בלי שום טלטול מיקרוסקופי. רק אז, הצליחו מדענים חוקרי מיתוסים להבחין בסטייה קטנטנה של כיוון זרם המים.

לפיכך, גם אם אפקט קוריוליס משחק בתיאוריה תפקיד בכיור שלכם, הוא זעיר עד כדי ביטול ביחס לכל משתנה אחר.

הקשר לתוכניות "הידעת?"

אז איך נולד המיתוס? כמו רבים וטובים אחרים, עם עליית תוכניות "הידעת?" בשלהי המאה ה-20, ששילבו בסיס מדעי אמיתי והצגת עובדות מלהיבה אך חלקית. וכיאה לכל סיפור שגוי אך מוצלח, גם כאן יש פן מסחרי: במדינות אפריקאיות ואמריקאיות מזמינים תיירים לצפות בעד תשלום סמלי בשני כיורים המסתובבים הפוך משני צידי קו המשווה הדמיוני, כשבפועל תמיד מדובר בעיצוב מראש של מערכת הניקוז.

אז בשורה התחתונה, סיבוב המים בשירותים שלכם פחות מושפע מכדור הארץ ויותר מטיב עבודתו של האינסטלטור שבחרתם. זה אולי פחות פואטי ומתגמל לספר, אך הרבה יותר נכון.