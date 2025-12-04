בורסת טוקיו קפצה בכ-2.4%, בהובלת מניות הטכנולוגיה

סקירת המסחר: דיווחים שוטפים, מגמות, מדדים, שערי מניות, אג"ח, מט"ח וסחורות והמלצות אנליסטים



אסיה

באסיה, המסחר מתנהל הבוקר בעיקר בעליות שערים. מדד הניקיי זינק בכ-2.4%, ההנג סנג עולה בכ-0.3%, בורסת שנגחאי נסחרת ביציבות והקוספי איבד מערכו כ-0.2%.

ביפן, חברות בסקטורי התעשייה והטכנולוגיה הובילו את העליות. מניית יצרנית הרובוטים לתעשייה פאנוק קפצה במעל 12%, לאחר שהודיעה ביום שלישי האחרון על שותפות עם ענקית השבבים אנבידיה .

מניית ענק ההשקעות היפני סופטבנק קפצה ביום השני ברציפות, עם עלייה של יותר מ-8%. כך, השלימה המניה קפיצה של יותר מ-15% בתוך שני ימי מסחר.

גם מניות השבבים בלטו בעליות. יצרנית השבבים היפנית לייזרטק סגרה יום חיובי שלישי ברציפות ועלתה בכ-6.5%. רנסאס אלקטרוניקס קפצה במעל 9%, לאחר שדווח כי חברת השבבים SiTime Corp , המבוססת בקליפורניה, נמצאת במגעים לרכישת יחידת הטיימינג של החברה, בעסקה שיכולה להגיע לגובה של 2 מיליארד דולר.

וול סטריט

אמש בוול סטריט, המדדים המובילים סיימו את היום בעליות שערים. מדד הדאו ג'ונס טיפס בכ-0.9%, ה-S&P 500 עלה בכ-0.3% והנאסד"ק התקדם בכ-0.2%. הבוקר, המסחר בחוזים העתידיים על וול סטריט מתנהל בעליות של עד 0.1%.

המסחר ב-AI המשיך להתנדנד אתמול, כאשר סקטור הטכנולוגיה היה החלש ביותר בקרב הסקטורים של ה-S&P 500, עם ירידות בקרב שמות גדולים כמו מיקרוסופט , אנבידיה וברודקום . הירידה במניית מיקרוסופט באה על רקע דיווח באתר דה אינפורמיישן, לפיו החברה הנמיכה את יעדי המכירות בתחום יישומי התוכנה הקשורים ל-AI. מיקרוסופט סתרה את הטענות, מה שהוביל את המניה להתאושש מהשפל שרשמה במהלך המסחר.

יום המסחר התנהל גם ברקע פרסום דוח התעסוקה של ADP, שהצביע על ירידה מפתיעה בכמות המועסקים בנובמבר. החולשה בשוק העבודה היא זו שהכריעה את הכף לטובת שתי הורדות הריבית האחרונות של הפדרל ריזרב, והשווקים מתמחרים כעת הפחתה בהחלטה ב-10 בדצמבר (יום רביעי בשבוע הבא) בסבירות של כ-89% (ראו הרחבה תחת סעיף 4).

על רקע הנתון החלש בשוק התעסוקה, מגמה שבלטה היא הקפיצה שנרשמה במדד הדאו ג'ונס התעשייתי, הכולל את 30 החברות הגדולות ביותר במשק האמריקאי - ולכן, גם חברות השייכות לסקטורים דפנסיביים יותר כמו ביטוח בריאות ומוצרי צריכה בסיסיים - לעומת העליות המתונות ב-S&P 500 ובנאסד"ק.

"רוטציה לרוב נקראת 'נשמת אפו של השוק השורי'", ציין אדם טרנקיסט, אסטרטג טכני ראשי ב-LPL Financial. "המחזור הזה מאופיין בעיקר על־ידי הובלה של ענקיות הטק, אחריה נרשמו תנועות רחבות יותר לסקטורים מחזוריים אחרים. עם זאת, לאחרונה, הרוטציה מחוץ למניות הטכנולוגיה שינתה כיוון לעבר אזורים דפנסיביים, מה שמסמן את האיתות הראשון הניכר לעין של הימנעות מסיכון מאז הריבאונד באפריל". טרנקיסט הוסיף כי "בעוד שייתכן שפשוט מדובר בנסיגה מהרמות המוגבהות [של המדדים], השינוי הזה מצריך מעקב מקרוב".

מאקרו

דוח התעסוקה של ADP, האומד את השינוי במספר המועסקים בארה"ב בקרב חברות פרטיות (להוציא עובדי ממשלה וחקלאות), העיד על האטה מפתיעה, עם ירידה של 32 אלף במספר המועסקים בנובמבר. מדובר בירידה חדה לעומת הנתון שנרשם באוקטובר, אז דיווחה חברת כוח האדם על עלייה של 47 אלף בכמות המועסקים, וגם לעומת צפי האנליסטים, שצפו דווקא תוספת של 40 אלף משרות.

ב-ADP ציינו כי העסקים הקטנים, שבהם מועסקים 50 עובדים או פחות, הם אלו שספגו את רוב הלחצים, עם ירידה של 120 אלף משרות - הנפילה החודשית הגדולה ביותר מאז מרץ 2023.

נוסף על כך, מדד מנהלי הרכש של ISM, שפורסם ביום שני, הראה שפעילות מגזר הייצור בארה"ב בנובמבר התכווצה בחודש התשיעי ברציפות.

ב-CNBC דווח כי המשקיעים פירשו את הדוח של ADP ככזה שמחזק את האפשרות להורדת ריבית נוספת בהחלטה ב-10 בדצמבר. זאת, לנוכח העובדה שהחולשה בשוק התעסוקה בחודשים האחרונים הייתה קטליזטור מרכזי לשתי הפחתות הריבית האחרונות של הפד. בינתיים, הציפיות להפחתת ריבית של רבע אחוז בשבוע הבא רק הולכות ועולות, וההסתברות שמתמחרים השווקים כעת עומדת על כ-89%.

שוקי הסחורות והמטבעות

מדד DXY, אשר אומד את כוחו של המטבע האמריקאי מול סל מטבעות נבחרים ברחבי העולם, ירד אתמול בכ-0.5%.

מחירי הנפט רשמו אתמול עליות בשיעור של עד 0.5%, על רקע הדשדוש במגעים לסיום מלחמת רוסיה-אוקראינה. שיחות שהתקיימו ביום שלישי בין הנשיא פוטין ואנשיו למשלחת אמריקאית בהובלת סטיב וויטקוף לא הצליחו להוביל לפריצת דרך, והמשקיעים מעריכים כי הסיכוי שיוסרו הסנקציות שהטילה ארה"ב על הנפט הרוסי לאחרונה אינו גבוה. גם הבוקר, המחירים עולים בשיעור דומה. לפי שעה, מחיר חבית נפט מסוג אמריקאי עומד על כ-59.2 דולר, בעוד מחיר חבית נפט מסוג ברנט עומד על 62.8 דולר.

הביטקוין התאושש מעט מגל הירידות שנרשם לאחרונה, וקפץ אתמול ביותר מ־6%, כך שמחיר המטבע נע הבוקר סביב 93 אלף דולר. המטבע הדיגיטלי עדיין רחוק ביותר מ-25% משיאו, שעמד על 126 אלף דולר בינואר האחרון.

תחזית

בעוד שהמשקיעים סקפטיים לגבי ענקיות הטכנולוגיה בגלל חששות מבועת AI, ישנן שחקניות קטנות יותר שמכות את השוק.

דוגמה אחת היא מניית קרדו (Credo) , אשר מספקת פתרונות קישוריות במהירות גבוהה המשמשים מרכזי דאטה, שהמריאה בכ-180% מתחילת השנה. המניה קפצה בכ-10% ביום שלישי בוול סטריט, לאחר שדיווחה על זינוק מסחרר של 272% בהכנסות וגידול של כ-34% ברווח הנקי ברבעון הנוכחי.

טור סוונברג, אנליסט ב-Stifel Research, אישש את המלצת הקנייה שלו על המניה, וקבע לה מחיר יעד של 225 דולר, המשקף אפסייד של כ-20% לעומת מחירה נכון לנעילת המסחר ביום שלישי. "אנו מאמינים שרישות הוא ההיבט החשוב ביותר של שוק ה-AI, ורואים את קרדו כמובילה ברורה בכמה סגמנטים שונים שלו", אמר סוונברג.