ראשיגלובס פיננסיכל הכותרותשוק ההון והשקעותנדל''ן ותשתיותמשפטטכנולוגיהגלובליניהול וקריירהדעותשיווק ופרסוםמגזין Gתרבותוול סטריט ג'ורנל
בארץ הצעת התיווך של המל"ל: תקציב הביטחון יעמוד על 118 מיליארד ש'?
ראשי
גלובס פיננסי ראשי מניות מניות בחו''ל ארביטראז' אופציות מט''ח אג''ח ק. נאמנות קרנות סל חוזים עתידיים מכירות בשורט מדריכים פיננסיים כלכלת ישראל
כל הכותרות המומלצות העיתון הדיגיטלי
שוק ההון והשקעות נדל''ן ותשתיות משפט טכנולוגיה גלובלי מטבעות דיגיטליים ניהול וקריירה תרבות
מדורים נוספים שיווק ופרסום בארץ דעות מגזין G The Wall Street Journal המשרוקית
פודקאסטים
תיק אישי
English Website גלובס ועידות וכנסים
גלובס שלי נושאים שמעניינים אותי כתבות ששמרתי הניוזלטרים שלי ספריית הכתבות שקראתי תיק ההשקעות שלי אודות

אודות גלובס

גלובס על גלובס דוח אמון 2024

פרוייקטים ושיתופי פעולה

שלומות עיצוב נדל''ן אימפקט לכל הפרויקטים
רכישת מינוי גלובס שאלות ותשובות מרכז העזרה נגישות הגדרות לוח גלובס פרסמו אצלנו תנאי שימוש מדיניות פרטיות
תקציב הביטחון | בלעדי

הצעת התיווך של המל"ל: תקציב הביטחון יעמוד על 118 מיליארד שקל?

במסגרת הדיונים הקדחתניים שמתקיימים בין משרד האוצר למערכת הביטחון, לגלובס נודע כי המל"ל הציע שתקציב הביטחון יעמוד ב-2026 על 118 מיליארד שקל • הדרישות של מערכת הביטחון עומדות על 144 מיליארד שקל, בעוד האוצר מכוון לאזור ה-90 מיליארד • האם הצדדים יצליחו להתפשר?

אסף זגריזק 12:50
חיילי צה''ל ברצועת עזה / צילום: דובר צה''ל
חיילי צה''ל ברצועת עזה / צילום: דובר צה''ל

תקציב הביטחון הוא הסוגיה הקשה ביותר שעומדת היום לפתחה של הממשלה, משום שרק לאחריו ייבנה התקציב האזרחי. לגלובס נודע כי במסגרת הדיונים שמתקיימים היום בקדחתנות בין משרד האוצר למערכת הביטחון העלה המל"ל, שמתווך בין הצדדים, הצעה לפיה תקציב הביטחון יעמוד בשנת 2026 על 118 מיליארד שקל.

שר האוצר מציג את תקציב 2026: "יהיה מס על בנקים. הוא יהיה קבוע וגדול"
באוצר משרטטים את המחיר הכלכלי הכבד של הצעת חוק הגיוס
בלעדי | האוצר למשרדי הממשלה: הכינו צעדי התייעלות בשל הגדלת תקציב הביטחון

כבר לפני חודשיים סיכמו המשרדים כי תקציב הבסיס יעמוד על 93 מיליון שקל, אך השאירו לרגע האחרון את קביעת תקציב הבט"ש (ביטחון שוטף) המוגבר, שכולל בתוכו גם גיוס של 60 אלף חיילי מילואים בכל רגע נתון. תקציב הבט"ש המוגבר שמבקש הצבא הוא 37 מיליארד שקל, בנוסף ל-7 מיליארד שקל להתמודדות עם האיום האיראני ו-7 מיליארד שקל שנמצאים במחלוקת בין המשרדים. סך הדרישות הן 144 מיליארד שקל לשנת 2026.

מעבר לכך, ראש הממשלה בנימין נתניהו הבהיר לצדדים כי הוא מתכנן תוספת של 350 מיליארד שקל לתקציב הביטחון לעשור 2027-2037 - סכום עתק שכובל כבר עתה את האפשרויות לתקצב פרויקטים רב-שנתיים בתקציבים האזרחיים.

בכל אופן, באוצר קבעו את מסגרת ההוצאה הביטחונית בהצעה שהונחה על שולחן הממשלה ל-90 מיליארד שקל, אך בשיחות המשא-ומתן נשמע גם סכום של 105 מיליארד שקל. גם במערכת הביטחון הסכימו להפחית את סד"כ המילואים הנדרש ובהתאמה את תקציב הבט"ש.

יש לציין כי לפני כשנה הגישה ועדת נגל לבחינת תקציב הביטחון את מסקנותיה. אז היא סברה כי התוספת לתקציב הביטחון צריך לעמוד על 133 מיליארד שקל, וכי התקציב השנתי צריך לעמוד על קצת יותר מ-100 מיליארד שקל.