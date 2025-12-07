ראשיגלובס פיננסיכל הכותרותשוק ההון והשקעותנדל''ן ותשתיותמשפטטכנולוגיהגלובליניהול וקריירהדעותשיווק ופרסוםמגזין Gתרבותוול סטריט ג'ורנל
הפסקת אש | סיקור שוטף

רה"מ הנחה: לפנות 14 מאחזים ש"מייצאים טרור יהודי"

גורמי ביטחון: "החוות הפכו למוצבים קדמיים"; בלשכת נתניהו הכחישו • מסוק קרב פגע ב-7.10 ברכב מחבלים שהיו בו גם חטופות, שנפצעו מהתקיפה • המונים הפגינו אמש מול בית הנשיא בירושלים בקריאה להקמת ועדת חקירה ממלכתית לאירועי 7 באוקטובר • עדכונים שוטפים

N12שירות גלובס 05:37
ראש הממשלה בנימין נתניהו / צילום: תדמית הפקות
ראש הממשלה בנימין נתניהו / צילום: תדמית הפקות

עדכונים שוטפים

22:32 - מסוק קרב פגע ב-7.10 ברכב מחבלים שהיו בו גם חטופות, שנפצעו מהתקיפה

שלושה מחבלים חוסלו, אך מחבל רביעי ששרד העביר את שתי הצעירות הישראליות לכלי רכב אחר. השתיים, שנחטפו מניר עוז, שוחררו בהמשך באחת מעסקאות החטופים. מדובר במקרה השני מיום הטבח שבו מתברר שכלי טיס של חיל האוויר פגע ברכב שבו היו חטופים. לכתבה המלאה

21:25 - רה"מ: לפנות 14 מאחזים לא חוקיים שמייצאים טרור יהודי

על רקע הפשיעה הלאומנית הנחה רה"מ בנימין נתניהו לפנות 14 מאחזים לא חוקיים שמוגדרים יצואני טרור יהודי ופשיעה לאומנית, כך פורסם אמש בחדשות 12. בעקבות החלטת נתניהו, מערכת הביטחון נערכת לטפל במאחזים ובפורעים שמתגוררים בהם.

בדיון שקיים רה"מ לאחרונה הוחלט לעצור את מחוללי האלימות המרכזיים ולהרחיק אותם. למעשה מדובר בכ-70 פעילים אלימים שמצאו מסתור בחוות ובמאחזים, שמנהלים משם "מבצעי אלימות קשה" בעיקר כלפי פלסטינים. כרגע יש כ-30 פעילים שהופעלו נגדם צווי הרחקה לתקופות שונות, והמספר צפוי עוד לגדול.

עוד לקח שעלה בדיון הוא שצריך להגדיל את החטיבה היהודית בשב"כ. גורמי ביטחון: "החוות האלה הפכו למוצבים קדמיים שפושטים מהם על הכפרים הפלסטיניים". גורם מדיני הגיב: "ראש הממשלה לא עוסק כלל בפינוי מאחזים. לכתבה המלאה

21:00 - גם בירושלים: המונים בהפגנה מול בית הנשיא בקריאה להקמת ועדת חקירה ממלכתית לאירועי 7 באוקטובר, התנגדות לבקשת החנינה, שוויון בנטל השירות הצבאי וקיום בחירות. צבי זוסמן, אביו של רס"ל במיל' בן זוסמן ז"ל שנפל בעזה, ופעיל מועצת אוקטובר: "הבחירות קרבות, כולנו צריכים להוביל את השינוי, לעבור ממחאה להתגייסות, עלינו לגייס ציבורים רחבים לתמוך במאמץ לחולל מהפכה במדינה"

21:38 - המוני אנשים לקחו חלק בעצרות ברחבי הארץ בקריאה להשבתו של החלל החטוף רן גואילי.

