סקר מיתוג המעסיק של גלובס: הצביעו והשפיעו

בשנים האחרונות גילו מקומות העבודה את עולם "מיתוג המעסיק", האופן שבו החברה מציגה את עצמה לא רק כלפי הלקוחות, אלא גם כלפי העובדים שלה, ולא פחות חשוב מכך - העובדים הפוטנציאליים. בעולם שבו ארגונים מדווחים על מחסור בידיים עובדות או על הצורך לשמר את העובדים הטובים, מחלקות משאבי האנוש בחברות הפכו למומחיות למיתוג פנים, בזמן שמנהלי השיווק התמחו במיתוג שפונה אל לקוחות החברה.

כמו אסטרטגית שיווק, גם מיתוג המעסיק משתנה מחברה לחברה בהתאם לצורך שלהם למשוך עובדים חדשים, לשמר עובדים קיימים או להתבדל מחברות מתחרות ומורכב מקריטריונים וערכים רבים, כמו פנייה לאוכלוסיות מגוונות, חיבור למשימה של הארגון ודגש מיוחד על קליטת מועמדים חדשים ושימור עובדים ותיקים. ב-yes, למשל, פרסמו משרות באמצעות סרטונים שנראים כמו טריילרים לסרטי קולנוע והציגו אירועים משמחים ממקום העבודה בתוכן שמזכיר ביקורת סדרות, כחלק מקמפיין שכותרתו "שמים את העובד בתפקיד הראשי"; בחברת החשמל השיקו קמפיין שמערב בין פעילויות תמיכה מיוחדות לעובדים - כמו תמיכה באנשי מילואים וגימלאים, להכשרת דור העתיד של העובדים - כמו הכשרת חרדים וחרדיות למקצועות החשמל והקמת בתי ספר ייעודיים בתחום.

כעת, לראשונה בישראל, גלובס ופלייטיקה משיקים את מדד מיתוג המעסיק - דירוג שמודד את החברות המובילות במשק לפי ערכים של מיתוג מעסיק. המדד יאפשר לזהות את הארגונים שמובילים ביצירת חוויית עבודה משמעותית, תרבות ארגונית ייחודית וערכים שמושכים ושומרים על עובדים, וגם לקוחות, שותפים ומשקיעים. עשרות חברות מכלל תחומי המשק - קופות חולים, חברות הייטק, ענקיות ציוד ביטחוני וחברות תשתיות - הגישו מועמדות במטרה להיכלל בדירוג, שיתבסס ברובו על החלטתה של ועדה מייעצת המורכבת מבכירים בתחום.

לצד הדירוג, אנו מפרסמים כאן סקר שבו אתם, הגולשים, תספרו לנו מה חשוב לכם במיתוג המעסיק במקום העבודה שלכם ועד כמה הדבר קרוב ללבכם. התוצאות יפורסמו בעיתון ואתר גלובס כחלק ממדד מיתוג המעסיק של גלובס ופלייטיקה בשבוע הבא.

***גילוי מלא: פרויקט "מיתוג מעסיק" הנערך השנה לראשונה הוא פרויקט מערכתי שנעשה בשיתוף עם חברת פלייטיקה. נדגיש כי דירוג החברות על פי ערכי מיתוג מעסיק יתבצע על ידי ועדה מייעצת על פי קריטריונים אובייקטיביים. כל התכנים שיופיעו בפרויקט נכתבים ונערכים על פי שיקולים מערכתיים בלבד. הפרויקט הושק בכנס השיווק והפרסום של גלובס ( MAD ) שנערך בין היתר בתמיכת חברת פלייטיקה.