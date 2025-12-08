הוועדה המחוזית לתכנון ובניה במחוז ירושלים אישרה פרויקט פינוי-בינוי בבית שמש מבין הגדולים בארץ, והגדול ביותר בתולדות העיר, הכולל יותר מ-3,000 יח"ד חדשות.

התוכנית, המשתרעת על פני 152 דונם, תוקם על ידי קבוצת גולדן ישראל, בשכונה הוותיקה בדרום-מערב העיר, גבעת שרת, בין רחובות הנרקיס והרקפת, כאשר חלק מהמבנים בה הוכרזו כמסוכנים ופונו מדיירים. במסגרת התוכנית יפונו וייהרסו המבנים הקיימים ובמקומם יוקמו 3,467 יחידות דיור חדשות במגדלים שיתנשאו לגובה של 10 עד 40 קומות, ובנוסף יוקמו שני בתי ספר חדשים, לצד פיתוח תשתיות ציבוריות.

בוועדה המחוזית צוין כי "לאחר בחינת מסמכי התוכנית, ושמיעת טענות הצדדים, הוועדה סבורה כי מדובר בתוכנית המציעה מתווה מיטבי לפיתוח במתחם הראוי להתחדשות עירונית, תוך חידוש מרקם המגורים ושדרוג משמעותי של השלד הציבורי. הוועדה תציין כי לנוכח מצבם הירוד של המבנים הקיימים במתחם, שחלקם הוגדרו כמסוכנים ופונו מדיירים, קיימת חשיבות ציבורית ותכנונית גבוהה לקידום הליך".

"אבן דרך היסטורית להתחדשות עירונית בבית שמש"

במקביל, אישרה הוועדה מודל שיאפשר לדיירים לעבור ישירות מדירתם הישנה לדירה החדשה שתוקם בשלב הראשון ב'מגרש החלוץ', תוך הימנעות ממעבר כפול וממגורים זמניים מחוץ למתחם. "התכנית נשענת, בין היתר, על קרקע פנויה המצויה בבעלות רמ"י, אשר הוקצתה לצורך מימוש הבינוי במתחם הראשון ("מגרש חלוץ"). בהתאם לכך, מתאפשר מתווה של בינוי פינוי, וכמו כן, צירופו של מגרש זה לתחום התכנית מביא לצמצום עלויות המימוש והפחתה ניכרת בהיקפי הבינוי הנדרשים לשם הישימות הכלכלית בתכנית כולה. בנוסף, למודל זה תרומה חברתית רבה בכך שהוא מאפשר לדיירים להימנע ממעבר כפול ולהימנע ממגורים מחוץ למתחם תקופת ביניים, בכך מסייע בשימור חיי הקהילה לאורך שנות המימוש", צוין.

עו"ד אברהם בבג'נוב המייצג את הדיירים בפרויקט, ציין כי על פי הערכות, בתוך שנה וחצי ייצא לפועל שלב א' בפרויקט, כאשר בניין אחד כבר התפנה עקב צו מבנה מסוכן והיזם כבר משלם להם שכר דירה מזה כשנתיים.

"אישור תוכנית הנרקיס הוא אבן דרך היסטורית להתחדשות עירונית בבית שמש. מדובר בתכנית פורצת דרך שמשלבת פתרון דיור נרחב לאלפי משפחות. מודל 'בינוי-פינוי' ותנאי המימוש מבטיחים כי התושבים הוותיקים יקבלו את הבית החדש והראוי להם וכי הפרויקט יזניק את איכות החיים בגבעת שרת וישמש מודל להתחדשות עירונית ברמה הארצית", ציין.