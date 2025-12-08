טקס חתימת הסכם הגג ברעננה, בו היו אמורות לחתום עיריית רעננה ורשות מקרקעי ישראל (רמ"י), בשיתוף משרד הבינוי והשיכון על הסכם גג לעיר, הופסק בסערה, בעקבות התנגדות ראש עיריית רעננה, חיים ברוידא, לנוכחות יו"ר הליכוד בעיר, רחלי בן ארי סקעת, וסגנה, בעוד ששר הבינוי והשיכון חיים כץ התעקש על נוכחותם.

גורמים מטעמו של שר הבינוי והשיכון, חיים כץ, התייחסו לאירועים וציינו כי "בעקבות נוכחותם של נבחרי ציבור מטעם הליכוד, ראש העיר חיים ברויידא, התנגד לקיום טקס החתימה על הסכם הגג, צעד שמבטל שיווק של 6,700 יח"ד והשקעה של מעל מיליארד שקל בתשתיות בעיר. כץ עמד על זכותם של נבחרי הציבור לקחת חלק במעמד החתימה המשמעותי וטען שאין מקום לחרמות ממניעים פוליטיים בנושאים ציבוריים. גורמים המעורים בנושא מציינים, כי ראש העיר פעל מראש למנוע קיום טקס חתימה בעירייה, בין היתר כדי לוודא שפעילים ונבחרי ציבורי מטעם הליכוד לא יוכלו להשתתף בו".

שר הבינוי והשיכון, חיים כץ / צילום: נועם מושקוביץ', דוברות הכנסת

עיריית רעננה: "מה שקרה היום הוא חציית קו אדום"

גם בעיריית רעננה התייחסו לאירועים ופרסמו תגובה תחת הכותרת "רעננה אינה תפאורה לפריימריז בליכוד": "מה שקרה היום הוא חציית קו אדום. שר בישראל, שאפילו לא היה לרגע שותף בגיבוש הסכם 'מחיר מטרה' ברעננה, ניסה להפוך מהלך לאומי של מיליארדים שנבנה ארבע שנים על ידי עיריית רעננה ורמ"י לכלי ציני בקידום הפריימריז שלו. זו נורמה פסולה ומסוכנת לכל מי שמאמין במנהל תקין.

עוד צוין כי "פגישה בלשכת השר בתל אביב הגיעו ראש העיר חיים ברוידא, יו"ר רמ"י ינקי קוינט, ובכירי העירייה. אותם אנשים, שהקדישו אלפי שעות עבודה לטובת הסכם הגג שיבטיח את עתיד הדור הבא ברעננה. הכל היה מוכן לחתימה. אלא שאז נחשף המהלך: השר בלא ידיעת ראש העיר רעננה, זימן למעמד החתימה את יו"ר הליכוד בעיר ואת מספר שתיים ברשימת הליכוד. שניים שלא לקחו חלק בהסכם. לא תרמו שורה אחת. לא היו שותפים לשום שלב של עבודה מקצועית או ציבורית.

"כשהתברר שמדובר בניסיון להלביש על העירייה אירוע פוליטי במסווה של טקס חתימה ממלכתי, אמר ברוידא בצורה ברורה שזה לא יקרה. "שר בישראל לא יקיים 'אמבוש' פוליטי על עיר שלמה, ובטח לא יגלגל על כתפי התושבים את קמפיין הפריימריז שלו" אמר ברוידא.

בתגובה, השר כץ התעקש: "או שפעילי הליכוד נכנסים לטקס החתימה, או שהוא לא יחתום. אמר לברוידא. זו דרישה שאין לה מקום בשירות הציבורי. זו דרישה שמעדיפה אינטרס פוליטי קצר מועד על פני עתידם של אלפי משפחות. כאילו לא די בכך, השר הורה ליו"ר רמ"י קוינט שלא להגיע היום לטקס ברעננה".

במהלך הניסיון של השר בשיחה בלשכתו לאלץ את ברוידא להסכים לנוכחות פעיליו הפוליטיים, ברוידא קם, דפק על השולחן, והבהיר כי בעיר שהוא מוביל לא יהיו קומבינות פוליטיות. הוא יצא מהחדר ועזב עם כל בכירי העירייה.

השקעה של 1.75 מיליארד שקל להקמת שכונה חדשה

"זו לא מחלוקת נקודתית. זו עדות לתרבות שלטונית מקולקלת שבה שר מוכן לעכב הסכם לאומי, רק כי הוא רואה מול העיניים את טובת הפריימריז שלו במקום את טובת הציבור. ההסכם ייושם" אמר ברוידא. "הניסיון להפעיל לחץ פוליטי לא יצלח. רעננה תמשיך להתנהל ביושרה, בניקיון כפיים ובשמירה קפדנית על העיקרון הפשוט: טובת התושבים לפני הכל".

לבסוף צוין כי "מובן לכל בר דעת כי הסכם הגג ייחתם ואירוע פוליטי זניח לא יעצור את יישומו וקידומו בשנים הקרובות".

על פי ההסכם, שהיה צפוי להיחתם היום, המדינה הייתה צפויה להשקיע ברעננה סכום של 1.75 מיליארד שקל במטרה להקים שכונה חדשה במערב העיר, "קריית הצעירים". על פי התוכנית, ההסכם היה צפוי לכלול כ-6,000 יחידות דיור, מרביתן בבנייה נמוכה, ומתוכן מאות דירות בהנחה לבני העיר, במסגרת תוכנית "מחיר מטרה". בסמוך לשכונה תוכנן לקום איזור תעסוקה חדש בעירוב שימושים, עם למעלה מ-700 אלף מטר של שטחי מסחר ותעסוקה.