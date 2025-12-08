"ההלם הסיני": אירופה מתמודדת עם חזית חדשה

האיחוד האירופי, שחייב את השגשוג הכלכלי שלו בעשורים האחרונים בעיקר ליצוא גלובלי, הפך כעת ליעד המרכזי ליצוא סיני חסר תקדים. הסינים מסיטים סחורה לאירופה בשל המכסים ועימותי הסחר מול ארה"ב, ומפחיתים את היבוא מהיבשת. לראשונה אי פעם, הפך החודש עודף הסחר של סין מול האיחוד האירופי לגדול יותר מזה מול ארה"ב. "ההלם הסיני" שמכה בכלכלה האירופית, שגם כך סובלת מקריסה של מגזר הייצור ומקשיים גלובליים, הפך בימים אלה לנושא לדיונים דחופים בין בירות היבשת ומול בריסל.

תמונת היחסים הכלכליים בין אירופה לסין התהפכה בשנים האחרונות. גרמניה - הכלכלה הגדולה ביותר ביבשת עם תוצר של 5.3 טריליון דולר בשנה - היא דוגמה לכך. בשנים שאחרי המשבר הכלכלי של 2008, ועד לשנים האחרונות שבהן הצמיחה שלה התאפסה, חלק נכבד מהשגשוג הכלכלי הגרמני הגיע מהשוק הסיני. הצרכנים המקומיים התנפלו על מכוניות גרמניות, ומגזר התעשייה הגרמני שהונע על ידי גז רוסי זול ייצא מכונות, מפעלים, פסי הרכבה ומחזור - כל מה שקשור לתחום הייצור, שבו סין הובילה את העולם.

אבל הזמנים הללו השתנו. המפעלים שרכשו קווי ייצור מגרמניה הפכו למתחרים שלהם, על ידי הורדת מחירים מסיבית. מחירי האנרגיה בגרמניה זינקו אחרי המלחמה באוקראינה וכך גם מחירי העבודה. שבוע העבודה בגרמניה עומד על 29 שעות, לעומת 44 שעות בשבוע בסין, שם גם אין ועדים או רגולציה משמעותית, הסבסוד הממשלתי יכול להיות אינסופי, ותוכניות חומש מיושמות בקפידה. התוצאה: לפני כעשור לגרמניה היה עודף סחר מול סין, וכעת הוא התחלף בעודף סחר סיני של קרוב לשני מיליארד דולר.

סין "מחזקת קשרים" עם שווקים מחוץ לארה"ב

"בסקטור שלנו, המתחרה שלי מסין רואה את המחירים של החברה המובילה בשוק, ואז מציע את המוצרים ב־50%", אמר מנהל בתחום הציוד הרפואי ל"אקונומיסט" באחרונה. "אירופה פשוט לא מוכנה להיפר־תחרות שכזו".

תמונת המצב הזו משתקפת בנתוני היצוא. סין הגיעה השבוע למצב של עודף סחר בשווי טריליון דולר מול השווקים הגלובליים, לראשונה בתולדותיה. היצוא שלה בנובמבר עלה ב־5.9% לעומת המצב בשנה שעברה, ועודף הסחר בחודש האחרון בלבד עמד על 111 מיליארד דולר. רוב הצמיחה, לפי הנתונים הסיניים נובעת מ"חיזוק הקשרים עם שווקים מחוץ לארה"ב".

המציאות היא שסין מוצאת שווקים חדשים לסחורה שהיא מציעה, ואחד היעדים המרכזיים בשנה החולפת היא אירופה. בחצי השנה הראשונה של 2025, לסין היה עודף סחר עצום של 143 מיליארד דולר מול האיחוד האירופי, שיא של כל הזמנים. לפי נתוני המכס הסיני, ב־12 החודשים האחרונים - לראשונה אי פעם - עודף הסחר של סין מול אירופה עקף את זה שיש לה מול ארה"ב. "צונאמי של מוצרים סיניים נכנסים לשוק האירופי... מה שאומר שיש סכנה משמעותית למגזר הייצור התעשייתי שלנו אם לא נפעל עכשיו", אמר אנליסט המתמחה ביחסים לעיתון הצרפתי Les Echos.

הסחורה שמציפה את השוק האירופי - וגם רושמת צמיחה מרשימה באפריקה ובאסיה - מקיפה מוצרים רבים, החל ממכוניות חשמליות, דרך פאנלים סולאריים, מוצרי אלקטרוניקה ועד מוצרים מתקדמים לתעשייה. בנוגע לאיחוד האירופי, הנתונים האחרונים מראים כי סין מוכרת למדינות האיחוד פי שניים מאשר היא רוכשת מהן, והמגמה הולכת ומתרחבת השנה. מה שמסייע ליצוא הסיני, בין היתר, הוא שער מטבע נמוך, במיוחד לעומת האירו ששובר שיאי של השנים האחרונות מול הדולר וסל המטבעות.

המחלוקות באיחוד ואיום המכסים של מקרון

הבעיה של האיחוד האירופי, שהיא כמעט בעיה מובנית, היא האיטיות שבה הוא מתמודד עם התהליך, ואינטרסים צולבים של תעשיות שונות ושל מדינות שונות. תהליך קבלת ההחלטות לא יכול להתמודד עם שלטון מרכזי כמו סין, או עם כלכלה דינאמית כמו זו האמריקאית, שבה הנשיא מטיל מכסים בעזרת צווים נשיאותיים. האיחוד החל בתהליכי בחינה של היבוא הסיני כבר בתחילת השנה, על רקע המכסים האמריקאים ומלחמת הסחר, אך עד כה הצליח בעיקר להשיק "מערכת ניטור" שתבדוק סחורה סינית ואת הצריכה שלה באירופה, מתוך מטרה לזהות אנומליות ולהתמודד אתן בדרכים שונות.

בסוף השבוע האחרון, העימות בין הצדדים זכה לכותרות הראשיות בכלי התקשורת באירופה, בעקבות בדברים שאמר נשיא צרפת עמנואל מקרון. "אני מנסה להסביר לסינים שיתרון הסחר שלהם (עלינו) אינו בר קיימא בטווח הארוך, משום שהם הורגים את הלקוחות שלהם. הם כבר לא מייבאים שום דבר מאיתנו", אמר הנשיא הצרפתי בראיון לעיתון בארצו. מקרון אמר את הדברים בתום ביקור בן שלושה ימים בסין, ואיים כי "אם הם לא יגיבו, הרי שבחודשים הבאים אנחנו האירופאים נאלץ לנקוט צעדים משמעותיים, למשל כמו הטלת מכסים על סחורה סינית".

אבל כאמור, האיחוד מפולג בנושא. תעשיית הרכב הגרמנית עדיין תלויה במידה רבה ביצוא לסין, ואפילו תלויה בחלקים למכוניות חשמליות ובמתכות נדירות לטובת הייצור השוטף. הגרמנים חוששים לשבור את הכלים מול הסינים, היכן שלצרפתים אולי אין הרבה מה להפסיד.

ואפילו בתוך גרמניה הדעות חלוקות. איגוד היצרנים הגרמנים תומך במכסים ובצעדים נגד הסינים, בעוד איגוד חברות כלי הרכב מבקש משא ומתן ופשרה. אחרי מקרון, בימים אלה מבקר בסין שר החוץ הגרמני יוהאן וואדפול, בניסיון לסלול את הדרך לביקור של הקנצלר הגרמני בתחילת השנה הבאה.

אירופה צריכה "לתפוס צד", אך זקוקה לסין

אירופה שוב מוצאת את עצמה בין הפטיש לסדן. מצד אחד, הכמיהה להגנה ביטחונית אמריקאית מחייבת אותה "לתפוס צד" נגד סין ולהביע נאמנות ליחסים הטרנס־אטלנטיים ולממשל טראמפ. מהצד השני, היא זקוקה לסין לטובת יצוא ואפילו ייצור.

נכון לעכשיו, היא לא מצליחה להיאבק במגרש של הגדולים בגלל חוסר מדיניות אחודה ופילוג פנימי, והסינים מנצלים את האיטיות האירופית לשבור שיאי יצוא. "היום אנחנו תקועים בין שני הגושים, וזו שאלה של חיים או מוות בעבור התעשייה האירופית", אמר מקרון.