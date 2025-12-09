גל תקיפות בלבנון: חיל האוויר תקף יעדים של חיזבאללה

עדכונים שוטפים

00:22 - מאמצים אמריקניים לקיים פסגה בין נתניהו לנשיא מצרים בזמן ביקור רה"מ בארה"ב בסוף החודש

מאמצים אמריקניים נעשים מאחורי הקלעים כדי להקדים את הפסגה בין נתניהו לנשיא מצרים א-סיסי, לאותם ימים שבהם נתניהו יגיע לביקור בארצות בסוף חודש דצמבר, כך פורסם אמש (שני). שלשום פורסם כי התנאי שמציבים בממשל האמריקני לפגישה הוא שנתניהו יאשר את עסקת הגז האסטרטגית עם מצרים

00:07 - גל תקיפות בלבנון: חיל האוויר תוקף כעת יעדים של חיזבאללה

19:58 - מקורות בחמאס: מתקיימות שיחות רציניות לסלילת הדרך למו"מ על השלב השני

מקורות בחמאס אמרו לעיתון א-שרק אל-אווסט הסעודי כי מתקיימות כעת שיחות רציניות יותר, בתוך ארגון הטרור ועם המתווכות, כמו גם בין חמאס לישראל, כדי לסלול את הדרך למשא ומתן עקיף מתקדם.

המקורות מסרו כי ארגון הטרור ממתין למתווכות כדי לקבוע מועד לסבב הצפוי של משא ומתן עקיף זה, אם תושג הסכמה בין ארה"ב לישראל. הם צופים שזה יקרה עד סוף החודש הזה או בתחילת החודש הבא.

כמה פגישות נפרדות התקיימו בין הנהגת חמאס למתווכות, כולל פגישות דו-צדדיות ותלת-צדדיות, בכמה בירות, כולל דוחה, קהיר ואיסטנבול. בנוסף, התקיימו מגעים במסגרת השיחות הנוכחיות. המקורות ציינו כי מתקיימים הסדרים לפגישות נוספות. המקורות סבורים כי הלחץ האמריקני ומאמצי המתווכות "הפכו את השיחות הללו לרציניות יותר".

לפי הדיווח, יש התקרבות בעמדות בין הנהגת חמאס לבין חלק מהפלגים הפלסטיניים, לבין המתווכות הערבית להסכם, לגבי האפשרות למסירת נשק לגורם פלסטיני, במסגרת הסכם ברור המבטיח שלא ייפלו לידי ישראל או ארה"ב, ושהוא מבטיח תהליך מדיני מוגדר היטב בנוגע לגורל הסוגיה הפלסטינית. צוין כי בחמאס הציעו להגיע להסכם הפסקת אש ארוך בטווח של לא פחות מ-10 שנים,"עם הבטחה להקפאת השימוש בנשק במסגרת התחייבויות וערבויות ברורות". לכתבה המלאה.

