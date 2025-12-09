ראשיגלובס פיננסיכל הכותרותשוק ההון והשקעותנדל''ן ותשתיותמשפטטכנולוגיהגלובליניהול וקריירהדעותשיווק ופרסוםמגזין Gתרבותוול סטריט ג'ורנל
נדל"ן ותשתיות הראל ויזל ואדם אדרי רכשו קרקע ב-140 מיליון שקל למרכז מסחרי
ראשי
גלובס פיננסי ראשי מניות מניות בחו''ל ארביטראז' אופציות מט''ח אג''ח ק. נאמנות קרנות סל חוזים עתידיים מכירות בשורט מדריכים פיננסיים כלכלת ישראל
כל הכותרות המומלצות העיתון הדיגיטלי
שוק ההון והשקעות נדל''ן ותשתיות משפט טכנולוגיה גלובלי מטבעות דיגיטליים ניהול וקריירה תרבות
מדורים נוספים שיווק ופרסום בארץ דעות מגזין G The Wall Street Journal המשרוקית
פודקאסטים
תיק אישי
English Website גלובס ועידות וכנסים
גלובס שלי נושאים שמעניינים אותי כתבות ששמרתי הניוזלטרים שלי ספריית הכתבות שקראתי תיק ההשקעות שלי אודות

אודות גלובס

גלובס על גלובס דוח אמון 2024

פרוייקטים ושיתופי פעולה

שלומות עיצוב נדל''ן אימפקט לכל הפרויקטים
רכישת מינוי גלובס שאלות ותשובות מרכז העזרה נגישות הגדרות לוח גלובס פרסמו אצלנו תנאי שימוש מדיניות פרטיות
נדל"ן מניב

הראל ויזל ואדם אדרי רכשו קרקע ב-140 מיליון שקל למרכז מסחרי בקדימה צורן

קבוצת משקיעים בראשות הראל ויזל ואדם אדרי רכשה קרקע ב-140 מיליון שקל למרכז מסחרי בקדימה צורן • התוכנית לקרקע כוללת הקמת מרכז בילוי, פנאי ומסחר, משרדים ושירותים קהילתיים, בשטח בנוי של כ-30 אלף מ"ר ובהשקעה מוערכת של 600 מיליון שקל

אריק מירובסקי 15:18
הראל ויזל, בעלים ומנכ''ל קבוצת פוקס / צילום: כדיה לוי
הראל ויזל, בעלים ומנכ''ל קבוצת פוקס / צילום: כדיה לוי

קבוצת משקיעים בראשות הראל ויזל ואדם אדרי רכשה שטח של 19 דונם באזור התעסוקה המערבי של קדימה צורן, בכ-140 מיליון שקל. הקבוצה מתעתדת להקים במקום מרכז מסחרי גדול, שלדברי אדרי "כיום לא קיים באזור לב השרון". ראש המועצה המקומית, קרן גרין מדברת על העיסקה כעל הבעת אמון במקום ועל "חיזוק העוגן הכלכלי ויצירת מוקד פנאי ואיכות חיים מתקדם".

המרוץ אחרי קונים: הדוחות חושפים את המשקולת של מבצעי המימון על היזמים
"רעננה אינה תפאורה לפריימריז בליכוד": פוצץ אירוע חתימת הסכם הגג בעיר

מדובר בקרקע שמצויה בשטח השיפוט של קדימה צורן, אך מערבית לכביש 4, ובכניסה הצפונית של אבן יהודה, בסמוך למחלף הדסים המוקם כיום, ולכביש 561 שיחבר בין קדימה, אבן יהודה, אזור התעשייה הדרומי של נתניה וכביש 2. כיום נמצא בקרקע הזו מבנה תעשייתי, שבו פועל מפעל לאלומיניום.

"חיפשנו שטח באזור הרבה זמן, מכיוון שלב השרון הוא אזור ללא מרכזים מסחריים ואזורי בילוי, וחיים בו כיום 180 אלף תושבים, ולכן זיהינו את הצורך", מסביר אדרי.

משרד עו"ד עמית סלע ייצג את הקבוצה ברכישה ותיווכה של העסקה נעשה ע"י משרד כאן נדל"ן.

על פי ההערכות, היקף ההשקעה הכולל בהקמת הפרויקט צפוי לעמוד על כ-600 מיליון שקל. התוכנית לקרקע כוללת הקמת מרכז בילוי, פנאי מסחר, משרדים ושירותים קהילתיים, בשטח בנוי של כ-30 אלף מ"ר, וקבוצת המשקיעים דנה באפשרויות העומדות בפניה וצרכי היישוב בפני בכירי המועצה המקומית.

בקדימה צורן רואים את התוכנית כנדבך נוסף בתוכנית האסטרטגית הרחבה שמובילה המועצה לפיתוח אזור התעסוקה. המועצה גדלה מאוד בשנים האחרונות, ונוספו לה כ-30% יחידות דיור בעשור האחרון (מנתה בשנה שעברה כ-6,300 יחידות דיור על פי הלמ"ס), אך אזור התעסוקה המזרחי שלה קטן ולא מספק. לעומתו, האזור שמצוי מערבית לכביש 4, מצוי בשלבי תכנון מתקדמים, וצפוי להגדיל במידה משמעותית את הכנסות הרשות מארנונה עסקית ואף לייצר מעל אלף מקומות עבודה חדשים.

ראש מועצת קדימה צורן, קרן גרין אמרה, כי מעבר להיבט הכלכלי ולתוספת מקומות העבודה החדשים, מדובר במהלך שישפיע ישירות על איכות החיים- של תושבי קדימה צורן ויישובי הסביבה.

היזמים מייעדים את פתיחת המקום ל-2030.