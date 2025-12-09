קבוצת משקיעים בראשות הראל ויזל ואדם אדרי רכשה שטח של 19 דונם באזור התעסוקה המערבי של קדימה צורן, בכ-140 מיליון שקל. הקבוצה מתעתדת להקים במקום מרכז מסחרי גדול, שלדברי אדרי "כיום לא קיים באזור לב השרון". ראש המועצה המקומית, קרן גרין מדברת על העיסקה כעל הבעת אמון במקום ועל "חיזוק העוגן הכלכלי ויצירת מוקד פנאי ואיכות חיים מתקדם".

מדובר בקרקע שמצויה בשטח השיפוט של קדימה צורן, אך מערבית לכביש 4, ובכניסה הצפונית של אבן יהודה, בסמוך למחלף הדסים המוקם כיום, ולכביש 561 שיחבר בין קדימה, אבן יהודה, אזור התעשייה הדרומי של נתניה וכביש 2. כיום נמצא בקרקע הזו מבנה תעשייתי, שבו פועל מפעל לאלומיניום.

"חיפשנו שטח באזור הרבה זמן, מכיוון שלב השרון הוא אזור ללא מרכזים מסחריים ואזורי בילוי, וחיים בו כיום 180 אלף תושבים, ולכן זיהינו את הצורך", מסביר אדרי.

משרד עו"ד עמית סלע ייצג את הקבוצה ברכישה ותיווכה של העסקה נעשה ע"י משרד כאן נדל"ן.

על פי ההערכות, היקף ההשקעה הכולל בהקמת הפרויקט צפוי לעמוד על כ-600 מיליון שקל. התוכנית לקרקע כוללת הקמת מרכז בילוי, פנאי מסחר, משרדים ושירותים קהילתיים, בשטח בנוי של כ-30 אלף מ"ר, וקבוצת המשקיעים דנה באפשרויות העומדות בפניה וצרכי היישוב בפני בכירי המועצה המקומית.

בקדימה צורן רואים את התוכנית כנדבך נוסף בתוכנית האסטרטגית הרחבה שמובילה המועצה לפיתוח אזור התעסוקה. המועצה גדלה מאוד בשנים האחרונות, ונוספו לה כ-30% יחידות דיור בעשור האחרון (מנתה בשנה שעברה כ-6,300 יחידות דיור על פי הלמ"ס), אך אזור התעסוקה המזרחי שלה קטן ולא מספק. לעומתו, האזור שמצוי מערבית לכביש 4, מצוי בשלבי תכנון מתקדמים, וצפוי להגדיל במידה משמעותית את הכנסות הרשות מארנונה עסקית ואף לייצר מעל אלף מקומות עבודה חדשים.

ראש מועצת קדימה צורן, קרן גרין אמרה, כי מעבר להיבט הכלכלי ולתוספת מקומות העבודה החדשים, מדובר במהלך שישפיע ישירות על איכות החיים- של תושבי קדימה צורן ויישובי הסביבה.

היזמים מייעדים את פתיחת המקום ל-2030.