אחיקם קאופמן, יזם סדרתי, היה מהראשונים להביא את מהפכת הבינה המלאכותית לעולם החשבונאות כאשר מכר ב-360 מיליון דולר את צ'ק, אפליקציה לניהול פיננסי אישי לענקית התוכנה אינטואיט שמפעילה כיום את תוכנת ניהול החשבונאות הפופולרית ביותר בארה"ב עבור אזרחים שצריכים להגיש את אישורי המס שלהם בסוף השנה.

כעת, הוא מקים סטארט-אפ חדש במטרה להכניס את הבינה המלאכותית לתוך מחלקות הכספים בחברות - מחלקות שנדרשות להיערך לביקורת של רואה חשבון ונדרשות לדלות מידע מתוך מגוון תוכנות ומאגרי מידע כדי להפיק דוח קוהרנטי לקראת ביקורת. היום (ג'), מודיעה החברה על גיוס סיד של 15 מיליון דולר בהובלת הקרנות 10D, פרופל, מענטש קפיטל ובהשתתפות סרקה, מגנוליה, מונטה ובלו-מון.

מייתרת את העבודה הידנית

חברת סייפבוקס אותה הקים עם שני שותפים, סורקת את מאגרי המידע והתוכנות בחברה - ה-CRM, ה-ERP, החיוב (בילינג), מערכות החוזים, מסמכי ההזמנה והחשבוניות, כדי להפיק מידע פיננסי סדור שמתאים לדוחות הרבעוניים. היא מפקחת על המסמכים היוצאים ממחלקות הכספים ויודעת לזהות טעויות או אנומליות, מספקת התרעות ומייצרת ניירות עבודה לפי דרישה. במילים אחרות, סייפבוקס מייתרת את העבודה הידנית במחלקות הכספים בחברות, לפני הגעתו של רואה החשבון שעוסק בביקורת החברה.

קאופמן ממשיל את החברה לכפתור ייצוא נתוני הרכב במוסך, זה שמאפשר לטכנאי לאבחן את מצב הרכב בלחיצת כפתור. האם הטכנולוגיה החדשה תייתר את עבודתו של סמנכ"ל הכספים בארגון או של רואה החשבון? קאופמן מטיל ספק בכך: "רואה החשבון המבקר מספק חותמת עבור הרגולטור, אבל לחברה המבוקרת - או לסמנכ"ל הכספים שלה - דרוש תהליך שמייצר עבודה מדויקת יותר, אבל גם אותה ניתן לפרוט לשני תהליכים - האחד הוא השוואה בין הנתונים והמספרים במערכות השונות למסמכי הלקוחות, לחוזים, ולהכנסות, ובחינת העמידה בכללים - והתהליך הזה יהפוך להיות אוטומטי לחלוטין. העובדים שיתמקדו בתהליך הזה יאלצו למצוא התמחות חדשה בתוך עד חמש שנים לטעמי. אבל התהליך השנה, קבלת החלטות חשבונאיות או בחינה של עסקאות אל מול המטרות של החברה, מחייבת אדם בלופ".

לשחרר את סמנכ"ל הכספים למשימות חשובות יותר

"אנחנו מחליפים עובדים במחלקת הכספים על ידי אוטומציה של מעבר, פיקוח, ניטור והפקת תובנות על הפעילות הפיננסית בחברה על פני עשרות של אפליקציות, כמו ERP, CRM, חיוב, ניהול החוזים, החשבוניות, מסמכי ההזמנה, וניהול כח אדם", אומר קאופמן. "הבעיה היא שהמערכות האלה לא מדברות אחת עם השנייה, אין היום בעצם מישהו שעושה סדר במידע הפיננסי שזורם בין כל אלה ומשווה ביניהם כדי לוודא שהנתונים תקינים ושהדוחות שמופקים מהם מדויקים. לאדם ממוצע זה יכול לקחת שעות רק לשלוף את הנתונים ולהשוות בין כל המקורות כדי לגלות אנומליות או לוודא שהכל כשורה. היום אפשר לומר שמכונה יכולה לבצע את המשימה הזו לראשונה ולשחרר את סמנכ"ל הכספים למשימות חשובות יותר. לא רק כדי שהמידע יהיה שלם ונכון, אלא כדי שלא יווצרו חיובים עודפים, מה שיביך את הלקוח, או חיובי חסר - מה שיפגע בהכנסות החברה, וגם כדי להאיץ תהליכים ולספק לרואה החשבון המבקר וגם לסמנכ"ל הכספים ביטחון רב יותר כשהם עוברים על הנתונים".

בליבת הטכנולוגיה של סייפבוקס נמצא ה־Financial Data Graph, תשתית דאטה בהשראת עולם הסייבר שממפה ומחברת בין כל הרשומות הפיננסיות בארגון כולל מערכות ומסמכים ומתפקדת כמעין סוכנת AI וירטואלית. מעליה פועל מנוע ה־Document Intelligence Engine, שמסוגל לפרש ולבנות נתונים מכל מסמך. יכולת זו מאפשרת לקשר בין נקודות מידע, לזהות חריגות ולבצע התאמות לכל עסקה בזמן אמת.

החברה הוקמה בשנת 2023 על ידי אחיקם קאופמן (מנכ"ל), גיא בר-גיל (CPO), בנו של יובל בר-גיל, לשעבר שותפו של אחיקם בחברת אירוסקאוט (שנמכרה לסטנלי בלאק אנד דקר), ובועז אבידן (CTO). בר-גיל הצעיר הוא בוגר יחידת 8200, ובעל ניסיון של למעלה מ־10 שנים בניהול מוצר בחברות סייבר, בועז בעל ניסיון רב כיזם ו-CTO, ניהל ארגוני פיתוח בוויוורק וסולוטו וכיזם בחברת בבטו"ר. לפי דיווחי החברה, סייפבוקס ניטרה עד כה עסקאות פיננסיות בהיקף של למעלה מ-40 מיליארד דולר והחזירה אלפי שעות עבודה לצוותי הכספים בחברות גדולות. היא מחזיקה ב-15 לקוחות, בהן יוטפו הישראלית.