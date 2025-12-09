כוננות לסופת "ביירון": צפי לכמויות גשמים גדולות והצפות

סופת "ביירון" מתקרבת לישראל והיא צפויה להביא עימה את מערכת הגשם העצימה ביותר עד כה לעונה. בגופי החירום וברשויות המקומיות נערכים לכמויות הגשמים הגדולות, לשיטפונות הצפויים ולהצפות נרחבות בערים מרכזיות. יחד עם כמות המשקעים הגדולה, צפויים להיות גם פרצי רוח של עד 80 קמ"ש.

עד כה, אנחנו הושפענו משולי הסופה. האזור שראה את מירב הגשם היה מישור החוף הצפוני. בלילה תתחיל תנועה של הסופה לכיוון דרום מזרחה, במקביל לגלישת האוויר הקר אלינו. בעקבות כך, נתחיל להרגיש שינוי במזג האוויר.

בשנים האחרונות היה ניתן לראות שוב ושוב כיצד כמויות משקעים גדולות בפרקי זמן קצרים קראו תיגר על התשתיות הקיימות, גם החדשות יותר. בין היתר, היו מקרים של חסימות כבישים בעקבות הצפות בחניונים שהסתיימו בנפגעים.

יש להקפיד על נוהלי הבטיחות המפורטים:

● לא לחצות שיטפונות או אזורי הצפה בכביש, גם אם נראה שהדבר אפשרי.

● להימנע מכניסה לחניונים מוצפים.

● לא לטייל באפיקי נחל.

● במידה ונצפה קולטן מים חסום (פתח ניקוז) באזורכם, נא להסיר את החסימה עוד לפני תחילת הגשמים או לדווח לרשות המקומית.

● במקרה חירום יש לדווח לגופים השונים.

התחזית לשבוע הקרוב

● היום רוב הגשמים יתמקדו בחוף הצפוני של הארץ, בשעה שברוב האזורים בארץ צפוי מזג אוויר נוח

● הערב נחזה במופעי ברקים ורעמים לאורך מישור החוף. בהמשך הלילה גשם חזק ירד עם רעמים, ברקים וברד בחוף ובשפלה, כך שכבר הלילה קיימת סבירות להצפות בעיקר לאורך מישור החוף

● מחר, יום רביעי, נתעורר לבוקר חורפי, בעיקר בחלקים המערביים של הארץ, מהר מאוד הגשם צפוי להכנס פנימה יותר למרכז ולדרום הארץ. הגשם יירד בהפוגות וילווה בתאי גשם מפותחים יותר כולל רעמים ברקים וברד

● כבר בחצי הראשון של היום קיימת סכנת שיטפונות בנחלי ים המלח, מדבר יהודה, הנגב והערבה. הגשם אף צפוי להדרים עד לעיר אילת.

● משעות הערב ועד למחצית השנייה של הלילה, תהייה הפחתה בכמות הגשם ואפילו הפוגה ארוכה באזורים רבים.

● יום חמישי הוא יום השיא של המערכת והוא גם צפוי להיות היום הגשום ביותר במרבית חלקי הארץ מהצפון ועד הדרום. ככל שיתקדם היום, הגשם צפוי להתחזק, יהיו הרבה רעמים, ברקים, ברד ופרצי רוח חזקים מתחת לעננות המפותחת. זהו היום עם פוטנציאל הנזק הגדול ביותר כתוצאה מהצפות ונזקי רוח מקומיים, אז יירדו כמויות גשם גדולות בפרקי זמן קצרים.

● גם בנגב ובערבה צפוי גשם בעיקר בחצי השני של היום , ולכן גם ביום זה אפשרות לשיטפונות בנחלי ים המלח, מדבר יהודה, הנגב והערבה.

● בשעות הערב והלילה של חמישי, קיימת אפשרות לכמויות גשם גדולות במיוחד באזור מישור החוף הדרומי, השפלה הדרומית וצפון הנגב.

● ביום שישי בשעות הבוקר המוקדמות עדיין תהייה אווירה חורפית, אך כבר במהלך הבוקר הגשם צפוי להיחלש ולהתמעט.

● ביום שבת הכול כבר מאחורינו, אך עדיין יתכן גשם קל בקרבת החוף. הטמפרטורות יהיו ממוצעות לחודש דצמבר.

היערכות חברת החשמל

● חברת החשמל תגברה את צוותי השטח לקראת ההיערכות לסופה.

● בחברה גם ביצעו בדיקות כשירות לציוד כבד ובהם מנופי סל ובמות הרמה.

● הכשירו כלי רכב למעברים גם בתנאי גשם כבד.

● תוגברו מוקדי השירות הטלפוניים 103, הוואטסאפ והפלטפורמות הדיגיטליות.

נתוני ארגון בטרם: מרבית הסכנות בחורף מתחילות באמצעי החימום בבית

● בארגון בטרם ממליצים לבחור אמצעי חימום בטוח כמו מזגן או רדיאטור. באמצעי חימום אלו הסיכון לכוויות או התלקחות מצטמצם. בנוסף, מומלץ להתקין גלאי עשן שמתריע בזמן אמת על שריפה ומאפשר הימלטות מהירה.

● לפי נתוני הארגון, 160 ילדים נהרגו ו-103,041 נפגעו בעונת החורף בחמש שנים האחרונות: השילוב בין העונה הקרה וחג החנוכה מגביר את הסיכון להיפגעות ילדים בסביבת הבית.

● בארגון ממליצים להגביל את טמפרטורת המים ל-55 מעלות, גם באמבטיות הביתיות ולבדוק את המים לפני הכנסת הילד לאמבטיה או למקלחת.

● עוד מזהירים בארגון כי בחורף הילדים נמצאים יותר בבית ולכן יכולות לקרות תאונות - מהרעלה מתרופות שנשכחו על השולחן, ועד החלקה על רצפה רטובה ממי גשמים או בליעת סוללות מצעצועים - כולם תרחישים שמתגברים בחורף.

הכתבה פורסמה לראשונה ב-N12