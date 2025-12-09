ממשלת הלייבור הבריטית, הנאמנה להיסטוריה של יותר ממאה שנה של מאבקי עובדים וקשרים חזקים עם האיגודים מקצועיים, מגבשת חוק המהווה מהפכה של ממש בזכויות העובדים בממלכה המאוחדת.

בין היתר, החוק מתווה הקמת "סוכנות לעבודה הוגנת" שתאכוף את התקנות החדשות, יחייב חברות "לעודד" את עובדיהן להצטרף לאיגוד מקצועי ויאפשר לקיחת שבוע חופש לכל מקרה של מוות במשפחה המורחבת, כולל בני דודים או אפילו חברים קרובים.

מי שהחלה בגיבוש החוק היתה אנג'לה ריינר, לשעבר סגנית ראש הממשלה וכעת חברת פרלמנט, שהתפטרה מתפקידה אחרי שהתגלה כי לא שילמה מס כראוי על מכירת דירה בבעלותה. בין היתר, החוק המקורי הציב "הגנה מפני פיטורים לא הוגנים" החל מהיום הראשון בעבודה, ונכלל במצע הרשמי של המפלגה בבחירות שהתקיימו בשנה שעברה. לאחר לחץ כבד מצד ארגוני העסקים והחברות, וכן מצד בית הלורדים המעורב בהליך אישורו, החוק שונה כך שההגנה תינתן אחרי חצי שנה של עבודה.

למה יהיה זכאי העובד הבריטי?

הממשלה הבריטית אמרה כי החוק מהווה את "השדרוג המשמעותי ביותר בזכויות עובדים בבריטניה מזה עשור". הטיוטה האחרונה של החוק - שנמצאת בדיונים בין שני הבתים של הפרלמנט הבריטי בדרך לאישור - כוללת למשל את הזכות לימי מחלה בתשלום החל מהיום הראשון בתפקיד, ואת הזכות לקבל חופשה של שבוע ללא תשלום בכל מקרה מוות במשפחה המורחבת, כולל בני דודים. עובד יוכל גם להגדיר "משפחה נבחרת" - מעגל חברים המהווה חלופה למשפחה מסורתית - ולקבל זכויות דומות. נכון להיום, החוק הבריטי מחייב הענקת חופשה של שבוע רק במקרה של מוות של ילד עד גיל 18.

עיקרי חוק זכויות העובדים החדש בבריטניה ■ הקמת "הסוכנות לעבודה הוגנת" לאכיפה ופיקוח

■ מחלה בתשלום מהיום הראשון, הגנה בפני פיטורין אחרי חצי שנה

■ שבוע חופשת אבל על משפחה מורחבת וחברים קרובים

■ איסור על חוזים ללא התחייבות שעות

■ חיזוק זכויות נשים: הריון/לידה, שכר שווה, תמיכה בגיל המעבר

■ קנסות מוגברים ו"שיימינג" למעסיקים שעוברים על חוקי העבודה

■ חובת מסירת מידע לעובדים על הצטרפות לאיגוד

בין הרפורמות המוצעות במסגרת החוק יהיה איסור חדש על "חוזים ללא התחייבות שעות" - חוזי עבודה שבהם גמישות שעות העבודה נמצאת כולה בידי המעסיק, והעובד אינו יודע אם יעבוד בשבוע מסוים וכמה שעות. כמו כן, תוקם סוכנות חדשה שתנטר את המצב בשוק העבודה ותאכוף את החוקים, בשם "הסוכנות לעבודה הוגנת".

היא תפעל בין היתר נגד פרקטיקה של פיטורים והעסקה־מחדש כדי לעקוף הגנות נרכשות על זכויות העובדים. כמו כן, יוענקו הגנות חדשות מפני פיטורים לעובדים השובתים כחלק ממאבק ארגוני ולחושפי שחיתויות. תקנות שיזמה המפלגה השמרנית כשהיתה בשלטון לגבי איסור שביתה בתחום החינוך והבריאות - יבוטלו.

חלק מרכזי מהחוק החדש נוגע לזכויות העבודה של נשים בשוק הבריטי. כך, למשל, הממשלה הבריטית תחמיר את התקנות נגד פיטורים אפשריים של אמהות טריות ונשים בהריון, תאסור על הבדלי שכר בין נשים לגברים בתפקידים זהים וכן תדרוש ממעסיקים גדולים להציע לנשים "תוכנית להתמודדות עם הפסקת המחזור", שתכלול שעות עבודה גמישות, שליטה על הטמפרטורה בחלל העבודה ואספקת סביבת עבודה תומכת להתמודדות.

בנוסף, לפי הטיוטה הנוכחית, כל מעסיק בבריטניה יחויב להציג לעובדיו פרסומים שנכתבו על ידי הממשלה בנוגע לאפשרות להצטרף לאיגוד, כולל היתרונות שבכך. הנוסח הרשמי יעודכן מדי שנה. השמרנים באופוזיציה אמרו כי הדבר שקול ל"חלוקת תעמולה" מצד הממשלה, והביעו התנגדות חריפה למהלך. האיגודים, מנגד, אמרו כי "המינימום שנדרש מהמערכת הוא להציג בפני עובדים את הזכויות החוקיות שלהם", ותומכים בצעד. הממשלה אמרה כי נכון להיום, ישנו "כשל שוק" המתבטא בכך שעובדים רבים לא מודעים לזכויותיהם, וכי התקנה החדש תתקן את המצב.

ביקורות מהימין ומהשמאל

אחת השאלות הגדולות היא מתי יחולו התקנות השונות הנכללות בחוק המוצע. החוק עצמו עוד לא עבר אישור סופי, אך רוב מרכיביו מוסכמים על שני הבתים. ריינר והמחנה התומך בה בתוך מפלגת הלייבור "דוחף" לכניסה מהירה של החוק לתוקף, בעוד ראש הממשלה קיר סטארמר מעדיף להציג את התקנות בהדרגה במשך השנתיים הבאות. כלי התקשורת בבריטניה דיווחה השבוע כי כרגע, ידה של ריינר על העליונה, על רקע חוסר הפופולריות הציבורית של סטארמר. לפיכך, גם חלק מהתקנות המהפכניות יותר ייכנסו לתוקף כבר בסתיו הקרוב.

ארגוני המעסיקים שותפים בניסוח החוק, תהליך המתנהל בשנה האחרונה. השר לענייני עסקים בממשלה אמר כי "שיתוף הפעולה בין הצדדים יוצר הגנות משמעותיות על זכויות עובדים, ביחד עם התחשבות במציאות המעשית של ניהול עסק מצליח". הוא הבטיח כי החוק "יצור מקומות עבודה עם פריון גבוה יותר, שבהם גם העובדים וגם המעסיקים יוכלו לשגשג".

קיר סטארמר, ראש ממשלת בריטניה / צילום: ap, Benjamin Cremel

החוק המוצע זכה בעבר לביקורת רבה באופוזיציה השמרנית ובקרב ארגוני העסקים הבריטיים, בנימוק שהוא יקשה עוד יותר על המגזר העסקי של בריטניה להתאושש מהמשבר הכלכלי שבו נמצאת הממלכה, ויגביר את עלויות העבודה, המעיבות על הצמיחה לדבריהם. כמו כן, החוק זכה בחודשים האחרונים גם לביקורת מהצד השמאלי של המפה הכלכלית, בשל העובדה כי הוא מתון יותר מההבטחות של מפלגת הלייבור בבחירות, ועל רקע העובדה כי הממשלה הנוכחית מעלה למעשה את המסים על המעמד העובד, כפי שהוצג בתקציב האחרון של שרת האוצר, רייצ'ל ריבס.

כחלק מהציפייה לחוק החדש, ארגוני העובדים בבריטניה החלו לקרוא לעסקים לאמץ את השינויים באופן וולונטרי ומקדים, עוד לפני שהדבר מחויב לפי חוק. חברת הייעוץ KPMG הזהירה עסקים בריטיים כי לסוכנות העבודה החדשה יהיו סמכויות רבות באכיפת החוקים, והשקתה תהיה "שינוי כיוון משמעותי" בתחום אכיפת התקנות הממשלתיות, שכיום מפוצל בין סמכויות שונות.

אחת האפשרויות הנבחנות היא הטלת קנסות משמעותיים - גבוהים מאלו הקיימים כרגע - למי שמתחמקים מתשלום שכר מינימום לעובדים. כמו כן, נשקלת הגדלה של קמפיין ה"ביוש" הפומבי של עסקים המתחמקים מתשלום ימי מחלה או מבצעים פיטורים לא הוגנים.