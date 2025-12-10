לאחר קריסת העסקה בינה לבין מאגר תמר, חברת החשמל הגישה את המסמכים הרשמיים לפתיחת הליך בוררות בלונדון. מדובר בעסקת הגז הגדולה ביותר עבור המשק הישראלי (8.2 מיליארד דולר לאורך עשור), שתשפיע דרמטית על מחירי החשמל. תהליך הבוררות, שנקבע מראש בהסכם, יעלה מיליוני שקלים וצפוי לארוך בין שנה לשנתיים.

העסקה, שדיווחנו בגלובס על קריסתה הצפויה, הייתה אמורה להיות הגדולה ביותר שנחתמה במשק הגז המקומי עד 2035, וכזאת שתמתן את מחירי הגז ותיתן ודאות למשק למשך שנים קדימה. בפועל, רק שברון ודור אנרגיה (יחד 29% בלבד ממאגר תמר) נשארו בעסקה, מה שלא קרוב למספיק כדי לספק את צורכי חברת החשמל. אחד השמות הבולטים מבין שותפי תמר הוא איש העסקים אהרון פרנקל, שמחזיק במישרין ובעקיפין (דרך חברת "תמר פטרוליום") בשיעור ניכר ממאגר תמר. הוא מוביל את הקו התקיף ששואף להגדיל את מחירי הגז.

ביולי זה היה נראה אחרת

ביולי האחרון הדברים נראו אחרת: אז נחתם מזכר הבנות בלתי מחייב בין חברת החשמל לרוב השותפות במאגר תמר, לתקופה של עשר שנים ובהיקף של יותר מ-8 מיליארד דולר, מה שהיה אמור אפילו להוריד במידה מסוימת את מחירי הגז. לחברת החשמל ולשותפות תמר יש עסקת גז חתומה עד 2030, וחברת החשמל שאפה להאריך אותו עד 2035 (כיום ההסכם הוא עד 2030), ולהגיע להסכמה על המחיר עד אז. החל מינואר 2025 מחיר הגז אמור היה להיקבע בהסכמה בין הצדדים, ואם אין כזאת - הם אמורים ללכת לבית הדין לבוררות בלונדון, כפי שלבסוף אכן קורה.

בידי הבורר, שזהותו עוד לא נקבעה, תהיה האפשרות להעלות או להוריד את מחיר הגז בעד 10%. אך בשל מחירי הגז הנמוכים בישראל ביחס לעולם, סביר להניח שפסיקתו תהיה העלאה - אם כי לא ברור בכמה. תוקף המחיר הקודם פג כאמור כבר בינואר 2025, מה שאומר שכאשר החברות יגיעו להסכמה (או החלטה של הבורר) תהיה התחשבנות ניכרת בדיעבד על כל התקופה מאז, מה שעלול להפוך למכה פיננסית קשה עבור חברת החשמל.

לחברת החשמל אין הרבה אלטרנטיבות

שתי התפתחויות דרמטיות במשק הגז הביאו את חברת החשמל להגיש דווקא כעת את מסמכי הבוררות: האחד, נפילת ההגבלות על יצוא גז מחוק ההסדרים. המשמעות היא שמאגר לוויתן יהיה כבול ברובו ליצוא, מה שיקשה על חברת החשמל למצוא אלטרנטיבות לתמר. השני, הסכם יצוא הגז שצפוי לחייב מכירה במחיר נמוך יחסית (בהתאם לפיקוח המחירים שקבע מתווה הגז) למשק המקומי, כפי שפורסם בגלובס. זה דווקא ישפר את העמדה של חברת החשמל מול תמר בפני הבוררים.

הבוררות תתבצע בביה"ד לבוררות בלונדון, בפני בוררים מומחים למשק הגז ולעסקאות LNG (גז טבעי מונזל) שנפוצות באירופה בשל ניתוק הקשר מהגז ברוסיה. שותפות תמר יבחרו בורר אחד, חברת החשמל תבחר בורר אחד, ושניהם יבחרו יחד בורר שלישי. בכל מקרה, בכל שלב הצדדים יוכלו להגיע להסכמה מחוץ לכותלי בית הדין לבוררות. למעשה, יהיה ניתן להגיע להסכמה נפרדת עם חלק מהשותפים בתמר, בעוד שהאחרים יישארו בתוך הליך הבוררות.

במצב הנוכחי של משק הגז, לחברת החשמל אין הרבה אלטרנטיבות מלבד מאגר תמר: מאגרי אנרג'יאן כבר סגורים כולם בחוזים קדימה עם יצרניות החשמל הפרטיות, ומאגר לוויתן ימשיך להיות מופנה ברובו לייצוא. מה יקרה בהמשך, כאשר לוויתן ירחב את קצב הייצור? טרם ברור.