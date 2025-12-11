דיווח בלבנון: השליחה האמריקאית הזהירה מתקיפות ישראליות גדולות

עדכונים שוטפים

10:47 - באיראן מדווחים: רוסיה תשגר לוויינים איראניים לחלל בסוף החודש

09:46 - דיווח בעיתון "אל-אח'באר הלבנוני" שמזוהה עם חיזבאללה מפי מקורות אירופאים בביירות: השליחה האמריקאית מורגן אורטגוס הזהירה כי ישראל תבצע תקיפות גדולות ומשמעותיות נגד חיזבאללה, במיוחד בדאחיה בביירות ובבקעת ללבנון, אם ארגון הטרור לא ימסור את הטילים המדויקים ואת הכטבמ"ים שברשותו עד לכניסת 2026

לפי מקורות יודעי דבר שצוטטו בעיתון, ראש ממשלת עיראק, מוחמד שיאע א-סודאני, ייעץ לשליח האמריקאי תום בראק, במהלך פגישתם מוקדם יותר החודש, להפעיל לחץ על ישראל להפסקת תקיפותיה בלבנון, והזהיר כי "כל תקיפה משמעותית נגד השיעים בלבנון תהיה בעלת השלכות על האזור, כולל עיראק".

23:20 - נשיא ארה"ב דונלד טראמפ: "אודיע על הרכב מועצת השלום עבור רצועת עזה בתחילת 2026. החברים בה יהיו ראשי מדינות"

22:15 - ההודעה החריגה של רוסיה: לא מנסים לגייס אזרחים איראנים לצבא

שגרירות רוסיה בטהרן פרסמה הצהרה חריגה שבה הכחישה כל מעורבות וקשר לעלונים ולכרוזים מודפסים שהופצו בבירה האיראנית והזמינו גברים איראנים להתגייס לצבא רוסיה תמורת תשלום גבוה במטבע זר.

בהודעת השגרירות נאמר כי "גורמים לא ישרים" מפיצים ברשת מכתבים מזויפים, המציעים לגברים בגילי 45-18 להצטרף לכוחות המזוינים של הפדרציה הרוסית באזור שבו מתבצע "המבצע הצבאי המיוחד", המינוח הרוסי המכובס למלחמה באוקראינה.

השגרירות הדגישה כי המכתבים מזויפים, וכי מדובר במסמכים פליליים. לפי ההצהרה, אין לשגרירות ולא לשום מוסד רשמי רוסי שום קשר אליהם.

על רקע אבדות גדולות באוקראינה - רוסיה מגייסת אזרחים ממדינות רבות ברחבי העולם. לכתבה המלאה

21:23 - מספר אזרחים ישראלים חצו את הגבול לעזה, צה"ל החזיר אותם לשטח ישראל

כמה אזרחים ישראלים חצו אמש (ד') את הגדר לתוך שטח רצועת עזה. הם נתפסו על ידי כוחות צה"ל והועברו למשטרה. מדובר ב-7 עד 9 אזרחים שחצו את הגבול באזור החץ השחור שבין ניר עם למפלסים.

לפי הודעת דובר צה"ל, האזרחים היו במעקב מתמיד של תצפיות צה"ל. כוחות צה"ל שהיו באזור קפצו לנקודה והחזירו אותם לשטח הארץ. הם הועברו כאמור להמשך טיפול של משטרת ישראל. לכתבה המלאה

21:20 - המגעים החשאיים בבית הנשיא להקמת ועדת חקירה ממלכתית

בחודשים האחרונים מתקיימים בבית הנשיא דיונים ופגישות תחת מעטה חשאיות. הפגישות נערכות בהשתתפות נציגי משפחות שכולות ממועצת אוקטובר ומפורום גבורה. המטרה: להגיע להסכמות סביב הקמת ועדת החקירה, כמו חבריה וסמכויותיה. בצעד חריג: הנציגים התבקשו על ידי אנשי הנשיא לחתום על טופסי סודיות. לכתבה המלאה

19:19 - בעקבות הסופה: הרמטכ"ל הנחה על עוצר יציאות והגבלת פעילות בצה"ל - עד יום שישי בבוקר

19:10 - תיעוד חריג מסוריה: ארגון יהודי קיים ביקור בבית כנסת ובבית ספר יהודי שהיו סגורים במשך עשרות שנים בשכונת אל-ג'מיליה בעיר חלב במסגרת אירוע דתי-תרבותי, שבו השתתפו שני רבנים שהגיעו מישראל, כך לפי סרטון שפרסם המרכז הסורי למעקב אחר זכויות אדם

