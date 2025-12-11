רישיונות השמאים | משבר השמאים הוכיח שוב שדחיינות היא שם המשחק משבר מטורף כמעט התפתח השבוע בענף הרכב. תוקף הרישיונות של שמאי הרכב כמעט פג, והתוצאה - כמעט תאונת שרשרת: חברות הביטוח לא מקבלות שירותי שמאות ולכן לא יכולות לשלם על תיקון במוסך, המוסכים לא מתקנים כלי רכב אחרי תאונה, או דורשים מהלקוח לשלם בעצמו. בקלות אנשים רבים היו עלולים למצוא את עצמם בלי כלי רכב. הסיבה? שרת התחבורה מירי רגב מתעכבת כבר 4 שנים עם חתימה על תקנות שיסדירו את פעילות שמאי הרכב, בגלל סעיף אחד במחלוקת. במקום להוציא אותו ולהתקדם, השרה מורחת זמן. היא כבר הצליחה ככה למסמס רפורמה שרשות שוק ההון ניסתה לקדם במשך 8 שנים, להוזלת מחירי ביטוחי הרכב. אחרי חשיפת גלובס, משרד התחבורה סגר את הפינה מהר. הפריד את נושא הרישיונות, האריך אותם בשנה וקנה לעצמו זמן עם החתימה על התקנות. ההתנהלות הזו היא עוד דוגמה לתרבות החפיפניקיות בניהול המדינה, תופעה חוצת משרדי ממשלה, מפלגות וזמן. בסוף - את המחיר משלם הציבור. זה מתחיל מאירועים שגובים חיי אדם, כמו אסון מירון, וכלה בזינוק במחירי הדיור, יוקר המחיה שכולם מדברים עליו אך לא באמת מטפלים בו, הפקקים בכבישים או משבר הביטוח הסיעודי. המשותף לכל הכשלים הללו: הכתובת נמצאת על הקיר. אף אחד לא אמור להיות, אבל כולם מופתעים כשהמשבר בסוף מגיע. הפוליטיקאים חושבים לטווח הקצר, הרי צריך להיבחר בבחירות הקרובות. אבל פתרון שאת הפירות שלו מדינת ישראל תקצור רק בעוד עשור ויותר? את זה כבר עדיף להשאיר לשר הבא. הוא בתורו ישאיר לזה שאחריו. כי למה לדחות למחר מה שאפשר לדחות למחרתיים? נתנאל אריאל קראו עוד

כוח הדאטה | גופי המדינה התחילו לנצל את האוצר שבידיהם רשות המסים פרסמה השבוע הערכה מחודשת של הכנסות העשירון העליון, על בסיס מידע מלא שיש ברשותה. בכך היא מותירה אבק ללמ"ס, שנשענת על סקרים מוגבלים מטבעם. לא פלא שקשה ללמ"ס לסקור את המאיון העליון, שאצלו מרוכז רוב ההון. מתברר שזה חלק ממגמה: ביטוח לאומי החל לאחרונה להשתמש במידע הנרחב שיש לו על כלל השכירים כדי לספק הערכה מחודשת של השכר הממוצע בישראל. כך הוא מתגבר על כשלים שהיו מוכרים שנים רבות, כמו אנשים שעובדים בכמה משרות. למשל, רופא שמרוויח 10 אלף שקל בבית חולים, 10 אלף בקופה ו־10 אלף בקליניקה הפרטית ייספר כשלושה עובדים שמרוויחים 10 אלף כל אחד. אבל בביטוח לאומי יודעים שזה אותו אדם, ולכן יכולים להעריך נכון את ההכנסה שלו. גם נתוני התעסוקה והאבטלה, המבוססים על סקרים, יהפכו בשנים הקרובות לחלק מהדיווחים הקבועים של המעסיקים. לצורך כך עובדים כעת על "מילון" שיאפשר לעסקים קטנים לתרגם את העבודה בפועל של עובדיהם לנתונים סטטיסטיים שימושיים. כדי לתמוך במגמה, פרויקט "נימבוס" של הממשלה שואף לסנכרן בין המידע שאוספים גופי ממשלה לכדי פורמט אחיד, שיאפשר להעבירו מהאחד לשני. זו מגמה ראויה לציון, שמבטאת הבנה לגבי חשיבות הדאטה לקבלת החלטות. גופי המדינה מחזיקים באוצר - ועד כה כמעט ולא שיתפו בו את הציבור. לא הרבה יוצא לפרגן למדיניות הדאטה של הממשלה, אבל נראה שהגופים האלה בהחלט בכיוון הנכון. נותר רק לקוות שהמידע ישמש גם את גופי המחקר האקדמיים והאזרחיים, ושמקבלי ההחלטות ישכילו להשתמש בו כדי ליצור מדיניות מיטיבה. עידן ארץ קראו עוד

ספורט | אחרי ניסיונות החבלה: הרוכבים הישראלים חזרו למסלול הסאגה הספורטיבית הזו התחילה עקום מאוד, אך השבוע הוכרז כי שלושת הרוכבים הישראלים של קבוצת האופניים "ישראל פרמייר טק", ששמה שונה ל־NSN, הוחתמו על חוזים חדשים. איתמר איינהורן, נדב רייסברג ועודד קוגוט ירכבו בעונות הקרובות, ועם קצת אופטימיות ועבודה קשה, אולי אף נראה אחד מהם גם בטור דה-פראנס 2026. החוזים הללו הם אקורד סיום שמח לתקופה קשה שידעה הקבוצה. ברוח הגישה הביקורתית כלפי ישראל, היא ספגה הפגנות אלימות בגרנד טור הספרדי, ומפגינים פרו-פלסטינים חתרו לפגיעה ממשית בה. ספיחי המחאות בעבעו וגלשו, ו"פרמייר טק", נותנת החסות הקנדית והעיקרית של הקבוצה, קיבלה החלטה דרמטית - להפסיק את החסות שלה, שמוערכת בכמה מיליוני אירו לשנה. אם לא די בכך, גם "פקטור", נותנת חסות האופניים, נטשה את הקבוצה, לא לפני שהציבה דרישה לשינוי שמה. הרוכבים של NSN. דרך חדשה / צילום: באדיבות NSN הקבוצה, בבעלות סילבן אדמס ורוני בר און, ניצבה על צומת דרכים. היא הייתה זקוקה נואשות לשיקום ולידה מחדש. הפתרון שנמצא היה לחבור לחברת הספורט הבינלאומית NSN למיזם משותף. במסגרת זו ויתרה הקבוצה על שמה הישראלי והפכה ל־NSN Cycling Team. במהלך הזה, שמה הקבוצה סוף לשאלות שהיו באוויר לגבי גורל הרוכבים הישראלים שלה. איינהורן, רייסברג וקוגוט יכולים לנשום לרווחה - ולהיכנס לשגרת אימונים מפרכת. שיהיה להם בהצלחה. ארן הרשלג קראו עוד