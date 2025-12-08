לאחר חשיפת גלובס על הכאוס שצפוי בתחילת החודש הבא בענף תיקון כלי הרכב, עם הפיכת רישיונות כ-800 שמאי הרכב לפגי תוקף, משרד התחבורה ממהר לפתור את הבעיה, לפחות באופן זמני. ממכתב חדש של משרד התחבורה, שהגיע לידי גלובס, עולה כי המשרד מאריך כעת את הרישיון של השמאים בשנה נוספת, "ללא צורך בפעולה כלשהי מצדכם (שמאי הרכב) וללא תשלום", כך על פי המסמך.

● ה-OECD החמיא על תוכניות לצמצום הפקקים. הבעיה: הקידום תקוע

● ישראל עיכבה חידוש זיכיונות יבוא רכב, וסין דורשת הבהרות

כזכור, אמש חשף גלובס כי משרד התחבורה טרם האריך את רישיונות שמאי הרכב, וטרם חתם על תקנות רלוונטיות שמחכות לחתימת שרת התחבורה מירי רגב כבר קרוב לארבע שנים. המשמעות הייתה כי אם שמאי הרכב לא יוכלו לבצע את עבודתם, חברות הביטוח לא היו יכולות החל מהחודש הבא לשלם למוסכים על תיקון כלי רכב; כך, מוסכים היו נמנעים מלתקן כלי רכב שנפגעו בתאונה, והציבור היה עלול להיוותר בלי כלי רכב לאחר תאונה.

מדובר באישור יוצא־דופן מצד משרד התחבורה. במסמך החדש נכתב במפורש כי בניגוד לרישיונות שמאי הרכב שהיו תקפים עד היום לחמש שנים, החליט המשרד כי "תוקפו של רישיון שמאי רכב יהיה לתקופה של שש שנים". במסמך אף מסבירים בפירוט במשרד התחבורה את השינוי וכותבים כי "תעודות השמאות בהם אתם מחזיקים חודשו בשנת 2020 ותוקפן נקבע עד לתאריך 31.12.2025, קרי לתקופה של חמש שנים בלבד. על המכתב חתום איציק סרור, מנכל אגף א' שירותי תחזוקה במשרד התחבורה.

במשרד אף מוסיפים ומציינים כי בסוף שנת 2026, יחודשו "התעודות לתקופה של שש שנים מלאות נוספות, כפי שנקבע בחוק, קרי עד שנת 2032". אלא שגם פתרון הבעיה הנוכחית לא פותר את הבעיה בענף, שכן מאז חודש פברואר האחרון, פועלים שמאי הרכב ללא תקנות.

עם זאת, גם לאחר הארכת רישיונות שמאי הרכב נשארת שאלה אחת פתוחה. מדוע עד היום הרישיונות של שמאי הרכב היו לתקופה של חמש שנים, אם החוק קובע, ובעקבותיו המסמך החדש, כי "תוקפו של רישיון שמאי רכב יהיה לתקופה של שש שנים". בלשכה המשפטית של משרד התחבורה הסבירו לגלובס כי "סעיף 7 לחוק רישוי שירותים ומקצועות לענף הרכב קובע כי רישיונות יוענקו לתקופה של שש שנים. תקופת רישוי זו אינה מותנית בהשלמת תקנות המשנה המקודמות בימים אלה מכוח החוק".

לדבריהם, מאחר שבעת הנפקת הרישיונות בעבר, נקבעה תקופת תוקף של חמש שנים, פועל אגף הרכב מזה כחודש להארכת תוקפם בשנה נוספת, כך שעל פי החוק יושלם תוקף מצטבר של שש שנים".

אמש, תיארו גורמים בשוק לגלובס עד כמה המצב צפוי להיות אבסורד: "כמו שעורך דין לא יכול לעבוד בלי רישיון, כך גם שמאי הרכב. הם עומדים להפוך לעבריינים אם יבצעו את עבודתם. במילים פשוטות, החל מעוד מספר שבועות, אין שמאי רכב במדינת ישראל. זו הזיה". "גם אם חלק קטן מהשמאים כן יסכימו לעבור על החוק, הרוב הגדול יחששו להפוך לעבריינים, שכן החתימה שלהם תהיה לא חוקית", הוסיפו.

אתמול, הודו במשרד התחבורה כי "מזה כעשרה חודשים, לא קיימת אסדרה משלימה לתחום שמאות הרכב... כדי שלא להותיר את הענף ללא אסדרה חיונית, מקודם מהלך לפיצול ההוראה שבמחלוקת (מחלוקת כיצד לאמוד את מחיר חלקי החילוף לכלי רכב שנפגעים בתאונה. נ"א) מתוך כלל התקנות, כך שניתן יהיה להשלים את אישור יתר הסדרי התקנות, גם אם סוגיה זו תוסדר בשלב מאוחר יותר". אך בתגובה הזו של משרד התחבורה דובר על תקנות, לא על הארכת רישיונות שמאי הרכב, כפי שקורה כעת.

ממשרד התחבורה נמסר כי "חידוש הרישיונות, שהינו מהלך שגרתי אשר נמצא בתהליך מזה כארבעה שבועות, עוד בטרם פורסמה הכתבה ומתוך רצף הפעילות השוטפת של המשרד. מהלך זה השלים בימים האחרונים את סבב האישורים הנדרש".